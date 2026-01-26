מיונדאי ועד BYD: דגמים של רכבים חשמליים נעלמים מאולמות התצוגה

פלח כלי הרכב החשמליים מתחיל את 2026 בהתכווצות משמעותית ביבוא ובהיצע של דגמים, שנכנסו להקפאה זמנית או ארוכת־טווח. בהיעדר מחיר מחירון למודל 2026, לא ניתן כרגע להזמינם כחדשים אלא רק בתור "אפס קילומטר", למעט במקרים של הזמנות מיוחדות המשולמות מראש.

מבדיקת גלובס עולה כי ההיצע בפועל של דגמים חשמליים חדשים ממודל 2026 כולל באופן כמעט בלעדי דגמים מתוצרת סין, אם כי גם מספר להיטי עבר סיניים ירדו מההיצע של היבואנים עד להודעה חדשה. התופעה נובעת משילוב של מגמות, שהופכות את יבואם של דגמים חשמליים רבים לישראל לבלתי כדאי בתחילת 2026.

ארבע מגמות לתופעה

הראשונה שבמגמות היא העלאת מס הקנייה שבוצעה בינואר, ובעיקר ההפחתה החדה של כ־22 אלף שקל בתקרת ההטבה השקלית על כלי רכב כאלה. התוצאה היא התייקרות חדה במחירי הרכישה, וזאת למרות החוזק היחסי של השקל.

מגמה נוספת היא קיומם של מלאים גדולים בלתי מכורים משנת הדגם 2025, המשווקים בתור "אפס קילומטר" ולמעשה משמשים חלופה לדגמי 2026 המקבילים. על־פי הערכות בשוק, בידי היבואנים יש עדיין למעלה מ־25 אלף כלי רכב, המוצעים בתור "אפס קילומטר" עם הנחות עמוקות.

מגמה נוספת היא שינוי מואץ בהעדפות הלקוחות, בעיקר בציי הרכב, מכלי רכב חשמליים לרכבי פלאג־אין בעלי טווח חשמלי ארוך, שמחירם דומה או זול יותר מדגמים מקבילים בעלי הנעה חשמלית מלאה. מגמה זו כבר הובילה ב־2025 לירידה של כ־6% בנתח השוק של כלי הרכב החשמליים "על הנייר". בפועל מדובר בהרבה יותר מכך, מכיוון שחלק גדול מכ־58 אלף כלי הרכב חשמליים שנרשמו בשנה שעברה היו בבחינת "רישומים עצמיים" של היבואנים. חלק משמעותי מאלה עדיין מוצעים למכירה כ"אפס קילומטר".

לבסוף, השוק מושפע גם ממלחמת המחירים בין המותגים הסיניים, הדוחפת את המחירים של דגמים חשמליים חדשים כלפי מטה באופן מואץ ופוגעת בתחרותיות של דגמים מתחרים. כאמור, התופעה הזו משפיעה בישראל לא רק על מותגים "מערביים" אלא גם על חלק מהמותגים והדגמים הסיניים, שבעבר נחשבו לדגמי להיט.

הקפאת יבוא זמנית

חלק מהיבואנים טוענים כי ההתכווצות בהיצע הדגמים החשמליים החדשים בארץ ב־2026 היא למעשה הקפאה זמנית של היבוא עד ל"ניקוי המלאים הקיימים". אחרים טוענים כי מדובר בעיכובים טכניים עד להגעת גרסאות חדשות ומשודרגות או עד לקבלת מחירים אטרקטיביים יותר מהיצרנים, שיפצו על עליית המסים ועל התחרות.

בינתיים ההיצע קטן משמעותית וצפוי להביא לירידה גדולה בנתח היחסי של הפלח ברבעון הראשון. בכל המקרים היבואנים טוענים כי השירות, החלפים ועסקאות הטרייד־אין לדגמים "המוקפאים" נמשכים כרגיל, ואף מורגש ביקוש מוגבר לכלי רכב משומשים של אותם מודלים.

ברשימת הדגמים הנמצאים כרגע בהקפאת הזמנות לדגמי 2026 או שיבואם מתאפשר רק בהזמנה מיוחדת ניתן למצוא בין השאר את הדגמים החשמליים מסדרת איוניק החשמלית של יונדאי, ובכלל זה Ioniq 5, שבמשך מספר שנים הייתה אחת ממובילת המסירות בפלח בישראל. הדגם האח Ioniq 6 אינו מיובא כבר מהרבעון האחרון של 2025.

בטלקאר הקפיאו את היבוא של הדגם החשמלי EV6 של קיה. הן טלקאר והן יבואנית רכבי יונדאי כלמוביל טענו כי מדובר בהמתנה למהלך תמחור חדש מול היבואן. עם זאת, טלקאר מתכוונת להרחיב משמעותית את יבוא סדרת הדגמים החדשים של קיה בחודשים הקרובים. טלקאר הקפיאה בינתיים גם את ההזמנות לדגם 2026 של סרס 5 החשמלית, ובמקביל ממשיכה לשווק רכבי "אפס קילומטר" של הדגם.

גם להיט המכירות ATTO3 של BYD, שהוביל את הפלח החשמלי בעבר ואף היה לדגם הנמכר בישראל, לא משווק כרגע כדגם 2026. בחברה מעריכים כי ההזמנות ייפתחו מחדש במהלך הרבעון השני.

מותג הפרימיום Voyah פתח את השנה רק עם דגם אחד ממודל 2026, הקרוסאובר Courage. שאר דגמי המותג מ־2025 ניתנים לרכישה כדגמי "אפס קילומטר". גם מותג Deepal של שנגאן פתח את השנה ללא הדגם Deepal 7 כמודל 2026, ונמכר רק כ"אפס קילומטר" עד להגעת מלאי חדש בהמשך השנה.

לעומתם, חברת צ'מפיון הקפיאה את היבוא והשיווק של כל דגמי 2026 של ה־Enyaq החשמלית של סקודה ואת כל דגמי ה־ID החשמליים של פולקסווגן. הדגמים של פולקסווגן מופיעים כרגע באתר עם הצעות "אפס קילומטר" וללא מחירי מחירון לשנת 2026. גם למודל 2026 של סקודה Enyaq אין בינתיים מחירים.