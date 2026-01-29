מדד התעשיות הביטחוניות צנח היום ביותר מ-4%. אלו הסיבות

אחרי זינוק של 40% רק בחודש האחרון, כשהוא מספק את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל המדדים הענפיים, מדד התעשיות הביטחוניות בבורסה בת"א צלל היום ביותר מ-4%, ובשוק ההון תהו מהי הסיבה לכך.

● מה יקרה לתיק ההשקעות אם הדולר יירד ל-2.5 שקלים? לכלכלן הזה יש תשובה מפתיעה

● כשהמוסדיים מוצפים בכסף, מיליארדים זורמים למניות האלה

כדי להמחיש את עוצמת העניין במניות הללו, הן ריכזו היום את מחזורי המסחר מהגבוהים ביותר בבורסה. אלביט מערכות ריכזה את המחזור הגבוה יותר עם 160 מיליון שקל, נקסט ויז'ן את המחזור הרביעי בגובהו (105 מיליון שקל) ועין שלישית הקטנה את המחזור השביעי בגודלו (76 מיליון שקל).

המימוש בסקטור היה רוחבי. מי שהובילה את הירידות הייתה מניית החברה הקטנה יחסית עין שלישית, שאחרי זינוק לא מוסבר של 300% רק ברבעון האחרון, צללה היום בכמעט 20%. אך הירידות ממש לא היו רק אצלה.

כך, אימאג'סט מחקה 16% מערכה, סולרום החדשה יחסית בבורסה מחקה 12%, גם אימקו, ארית תעשיות ואירודרום מחקו קרוב ל-7% כל אחת. גם נקסט ויז'ן וטי.אס.ג'י מחקו יותר מ-5% וכן הלאה. פמס, עשות ומנועי בית שמש מחקו כל אחת קרוב ל-3%. רק אלביט מערכות, אורביט ופי.סי.בי הצליחו לשמור על יציבות.

אחרי מאות ואלפי אחוזי תשואה: "המניות עלו באופן מוגזם"

שאלנו אנליסטים שונים בשוק ולפחות 8 מהם חזרו על אותו הסבר בצורות שונות. לדברי מנהל השקעות בכיר בשוק, זו "יציאת אוויר, המניות הללו עלו בהגזמה". אחר מוסיף ש"לדעתי יש פה בעיקר סגירת פוזיציות אחרי רווחים גדולים מאוד בזמן קצר".

"זה נראה כמו מימוש בריא, במחזורים גדולים יחסית. כנראה גוף גדול שמחזיק בהן מקטין פוזיציה. להערכתי זה יום טוב לקנות מניות ביטחוניות" אומר אייל חיים, סמנכ"ל שיווק איילון קרנות נאמנות.

עד כמה המניות הללו זינקו במהירות, ניתן רק להתרשם מכך שרק ברבעון האחרון המניות הללו זינקו בעשרות אחוזים (למעט אורביט). וצריך לזכור, זה קורה אחרי מספר שנים שהן כבר מזנקות. אלביט מערכות למשל זינקה ברבעון האחרון ב-46%, למרות שהיא מהחברות הגדולות בבורסה, נקסט ויז'ן ב-120%, וגם היא כבר מהגדולות בבורסה. עשות עם 115%, ארית ב-70% ואימאג'סט ב-60%.

בשלוש השנים אלביט מערכות שלימה זינוק של יותר מ-300%. לפני הנפילה היום, נקסט ויז'ן סיפקה למשקיעיה בשלוש השנים הללו תשואה של כמעט 3,600%, עין שלישית עם 660%, ארית עם 7,400%, מנועי בית שמש גם היא עם 1,140%, אימקו ועשות עם כמעט 1,000%.

אחרי שזרמה כמות אדירה של כסף למדד, יש ירידה

הסבר נוסף מספקת גת מגידו, מנכ"לית בית ההשקעות פינסה קפיטל. לדבריה, "מאז השקת מדד הביטחוניות בבורסה המקומית (רק לפני חודשים ספורים), זרמה כמות אדירה של כספי משקיעים שנהרו למדד והעלו את מחירי החברות הביטחוניות במדד בשיעור חד ומהיר במיוחד, וכעת זרימת הכסף פחתה וזה רק טבעי שהחברות תעבורנה מימוש בסביבה כזו".

מנהל השקעות נוסף באחת מחברות הביטוח מסכים עם מגידו ומציין כי "מי שהעלה אותן הוא מי שמוריד אותן כעת - הציבור. דרך קרנות נאמנות ותעודות על מדד הביטחוניות". הוא מוסיף ש"כנראה שיש קצת פדיונות, נדע יותר ביום ראשון".

מדוע עין שלישית נופלת ואלביט לא?

מגידו גם נותנת הסבר מדוע עין שלישית, סולרום, אר.אס.אל, אימקו, אירודרום ועוד אחרות נופלות יותר ואילו אלביט מערכות יציבה. לדבריו, "בעת רכישת מדד מוזרם ביקוש באופן רוחבי ללא סלקטיביות ולכן אנחנו גם רואים את המימוש החד בחברות הקטנות יותר בתחום".

שמואל בן אריה דירקטור וסמנכ"ל השקעות בפיוניר ניהול הון מוסיף ומציין כי "ממשלת ישראל צפויה להסיט חלק מהתקציב לרכש מארה"ב, כי הסיוע האמריקאי הולך לרדת (האמירה של ראש הממשלה נתניהו לפיה יפעל לסיום הסיוע הביטחוני האמריקאי). אם חלק מהתקציב שאמור להיות מושקע פה הולך לשם זה יוריד לחברות הביטחוניות את הרווחיות, למשל ליצרנית המרעומים ארית. מנגד, אלביט פחות מושפעת כי יש לה חברה בת אמריקאית".

בן אריה מסכים גם הוא שמדובר בינתיים במימוש בריא, "אלה מניות שעלו בעשרות אחוזים. כל מי שהשקיע בהן מורווח. כשיש הרבה רווחים תמיד מחפשים את הסיבה לתיקון לממש ולחזור הביתה".

בעוד שבוע איזון מחדש במדד

אפשרות מעניינת נוספת שמעלה מנהל השקעות בשוק היא האיזון התקופתי שמתבצע אחת לשלושה חודשים במשקל של המניות השונות במדדים. לדבריו, מאחר שהמדד בנוי כך שיש מגבלת משקל מקסימלית של 10% לכל מניה (כדי שאלביט מערכות לא תהיה עם משקל עצום במדד) התוצאה היא שמניות שחצו את המשקל הזה יקבלו לחץ מכירות. ואכן, שתי מניות כאלה, נקסט ויז'ן וארית, חצו את מגבלת ה-10% במדד (13.5% ו-11.4% בהתאמה) ולכן צפויות לקבל לחץ מכירות בעוד שבוע, בעת מועד עדכון הפרמטרים, כלומר עדכון המשקל שלהן חזרה ל-10%.