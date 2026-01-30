ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חמישה בכירים בטבע קיבלו מניות ב-68 מיליון דולר: מה שווי הנתח של המנכ"ל פרנסיס?

עיקר ההקצאה הינה למנכ"ל טבע ריצ'ארד פרנסיס אשר יקבל 1.5 מיליון מניות בשווי של כ-50 מיליון דולר • המניות ישתחררו לחשבונות הבנק של הבכירים כבר בקרוב, לרוב עד ה-6 במארס 2026

חזי שטרנליכט 08:34
נשיא חברת טבע העולמית, ריצ'רד פרנסיס / צילום: סיון פרג'
נשיא חברת טבע העולמית, ריצ'רד פרנסיס / צילום: סיון פרג'

חמישה מנהלים בכירים בטבע קיבלו אמש הקצאה של 2.1 מיליון מניות חסומות של חברת טבע, אשר שווי השוק המצרפי שלהן עומד כעת על 68 מיליון דולר. שווי השוק הוא רלוונטי במקרה הזה, משום שהמניות ישתחררו לחשבונות הבנק של הבכירים כבר בקרוב, לרוב עד ה-6 במארס 2026. כלומר בתוך קצת מעל לחודש, ולאחר מכן הם יוכלו להחליט מתי למכור אותן בשוק החופשי.

מדד התעשיות הביטחוניות צנח ביותר מ-4%. אלו הסיבות

עיקר ההקצאה הינה למנכ"ל טבע ריצ'ארד פרנסיס אשר יקבל 1.5 מיליון מניות בשתי מנות שישתחררו לו ב-16 פברואר (בעוד שבועיים) ובתחילת מארס. שווין של מניות אלה בבורסה כעת עומד על 49.9 מיליון דולר. המנה הראשונה הינה של 620 אלף מניות, והשנייה של 891 אלף מניות.

עקפה את תחזיות השוק

מוקדם יותר השבוע פרסמה טבע את התוצאות שלה לשנת 2025. המספרים כבר היו במידה רבע מוכרים לשווקי ההון זאת, לאחר שהחברה פרסמה תחזית ואף עדכנה מוקדם יותר החודש על כך שההכנסות יהיו קרובות לרף התחתון של התחזית, בעוד שהרווח למניה (Non-GAAP) והתזרים החופשי יהיו קרובים לרף העליון.

בזכות קבלת תשלום מחברת התרופות סאנופי על השגת אבן דרך בפיתוח משותף של תרופה שלהן, טבע עקפה את תחזיות השוק. שתי החברות מפתחות יחד תרופה המיועדת לטיפול בדלקות מעי. ההכנסות של טבע ב-2025 הסתכמו ב-17.3 מיליארד דולר (כ-16.8 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, בהתאם לתחזית), והרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.93 דולר. התזרים החופשי ב-2025 הגיע קרוב ל-2.4 מיליארד דולר, כלומר 1.9 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, גם כן בהתאם לתחזיות.

הרבעון הרביעי אשתקד תרם 4.7 מיליארד דולר להכנסות טבע והסתיים עם רווח נקי Non-GAAP של 96 סנט, גבוה מהתחזיות בשוק. בסך הכול הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפי כללי GAAP ב-480 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP ב-1.1 מיליארד דולר ברבעון. ברמה השנתית, נרשם רווח נקי GAAP של 1.4 מיליארד דולר, לעומת הפסד ב-2024, ועל בסיס Non-GAAP טבע רשמה רווח נקי שנתי של 3.4 מיליארד דולר, גידול של 19.3% משנה קודמת .

במונחים שקליים מניית טבע עלתה ב-49% בשנה החולפת, ומתחילת השנה עלתה בפחות מ-1%. החלשות הדולר ביחס לשקל גרעה חלק ניכר מהתשואה. שווי השוק של טבע עומד כיום על 116 מיליארד שקל.