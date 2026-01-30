ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הרווח של קרן תש"י בזפירוס: 700 מיליון שקל ממכירתה לדוראל
האקזיט של קרן תש"י בזפירוס: הרוויחה 700 מיליון שקל ממכירתה לדוראל

דוראל תשלם מיליארד שקל על המניות של זפירוס שהיא רוכשת, לפי מחיר של 27.75 שקל למניית זפירוס • זפירוס, תהווה רגל אירופאית חדשה לדוראל שעיקר פעילותה כיום הוא בישראל ובארה"ב

חזי שטרנליכט 09:30
ירון קסטנבאום, מנכ''ל קרן תשתיות ישראל / צילום: איל לייבל
ירון קסטנבאום, מנכ''ל קרן תשתיות ישראל / צילום: איל לייבל

קרן התשתיות תש"י רושמת אקזיט מרשים הבוקר (ו') לאחר שענקית האנרגיה המתחדשת דוראל אנרגיה בניהולו של יוני חנציס, רוכשת ממנה את השליטה (56.4%) בחברת זפירוס שמניותיה נסחרות בבורסה המקומית.

מניות בעשרות מיליוני דולרים: התגמול לבכירי טבע על הקפיצה הגדולה

דוראל תשלם מיליארד שקל על המניות של זפירוס שהיא רוכשת, לפי מחיר של 27.75 שקל למניית זפירוס (גבוה ב-12% ממחירה בבורסה). כתוצאה מכך תש"י רושמת, כך לפי הערכות בשוק, רווח משוער של 700 מיליון שקל.

זפירוס, תהווה רגל אירופאית חדשה לדוראל שעיקר פעילותה כיום הוא בישראל ובארה"ב. מדובר בחברה שעוסקת בייזום, הקמה ותפעול של פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בפולין בהספק מצטבר של כ-1 ג'יגה-וואט, מתוכם כ-257 מגה-וואט בהפעלה מסחרית. העסקה הנוכחית מהווה מבחינת דוראל, "מהלך אסטרטגי להרחבת פעילותה היזמית בתחום האנרגיות המתחדשות באירופה, תוך גידול משמעותי בצבר הפרויקטים המניבים והנחת תשתית לצמיחה ארוכת טווח, הנשענת על האופי היזמי והניסיון הרב של דוראל".

לדוראל פעילות קיימת בשוק האנרגיה המתחדשת באירופה בהיקף של כ-900 מגה-וואט, בשילוב כ-250 מגה-וואט-שעה אגירה, מתוכם כ-110 מגה-וואט מחוברים ומוכנים, במדינות דנמרק, פולין, רומניה ואיטליה. לאחר השלמת העסקה, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, בכוונת דוראל לפעול לשילוב פעילות החברה בשוק האנרגיה המתחדשת באירופה בפעילותה של זפירוס, באופן שיוביל להצפת ערך, פיזור טריטוריאלי, גיוון טכנולוגי, שיפור במבנה ההון והרחבת מקורות ההון של הפעילות. הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם מפורט במסגרת התקופה שנקבעה במזכר, במהלכה תבצע דוראל בדיקת נאותות.

קרן תשתיות ישראל, בניהולו של ירון קסטנבאום ובבעלות קבוצת הראל, ירון קסטנבאום, ועו"ד יהודה רווה, הינה קרן פרייבט אקוויטי המתמחה בחברות בתחום האנרגיה, תחבורה, כבישים, מים, איכות סביבה, לוגיסטיקה, תשתיות דיגיטליות, מתקנים ציבוריים ועוד. הקרן מנהלת כיום כ- 10 מיליארד