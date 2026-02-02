קבוצת רב בריח דיווחה היום (ב') כי חתמה על הסכם למכירה 30% משטח המפעל החדש של החברה באשקלון לחברת מגדל ביטוח ופיננסים . מגדל, המחזיקה ב-70% מהזכויות במקרקעין, תחזיק לאחר הרכישה בבעלות המלאה במתחם, ורב בריח תשכור אותו ממנה לתקופה של כ-25 שנה.

● בלעדי | ב-17 מיליון שקל: יוחננוף רוכשת 30% מקרקע ליד בנימינה להקמת מרכז מסחרי

● תמורת 620 מיליון שקל: קרסו נדל"ן במשא-ומתן למכירת 49% מרובע ריב"ל בתל אביב

העסקה תתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון שלה תבוצע עסקה בדרך של עסקת מכירה וחכירה בחזרה, במסגרתה תקבל רב בריח תמורה של כ-94 מיליון שקל בעבור חלקה בקרקע של המפעל. בתום שלב זה, יוסר שעבוד הרשום לטובת תאגיד בנקאי על זכויות החברה בקרקע. במקביל, ייחתם הסכם שכירות לשלב א' של המתחם לתקופה של כ- 25 שנה, במסגרתו תשלם רב בריח דמי שכירות שנתיים עדכניים בגין השימוש במתחם בשלב א' בסך של כ-19.2 מיליון שקל, שיוצמדו למדד.

בשלב השני של העסקה, תמכור רב בריח את מניותיה (30%) בחברת רב בריח מגדל בע"מ, שהינה בעלת הזכויות במקרקעין ולפיתוח שלב ב' של המתחם, וזאת בתמורה לסך של כ-3 מיליון שקל. שלב זה של העיסקה צפוי להתבצע במחצית הראשונה של שנת 2027,. כך, סה"כ רב בריח תקבל עבור הקרקע 97 מיליון שקל ממגדל.

עוד מדווחת רב בריח כי עם השלמת העסקה, יבוצע פירעון של הלוואות בעלים, בסך של כ- 64 מיליון שקל שהעמידה רב בריח לחברת רב בריח מגדל בע"מ, וכן תפרע החברה הלוואה בסך של כ-43 מיליון שקל שהעמידה מגדל ביטוח ופיננסים לזכותה. בסך הכל, על פי רב בריח, מהלכים אלה יניבו לחברה תזרים מזומנים חיובי נטו, בסך של כ-21 מיליון שקל. כמו כן, ייחתם הסכם שכירות לתקופה של כ- 25 שנה לגבי שלב ב' של המקרקעין, המיועד להרחבת מפעל רב בריח.

שווי של כ-180 מיליון שקל

להערכת רב בריח, העסקה תניב לחברה רווח בטווח של 12.8-13.9 מיליון שקל ותזרים מזומנים חופשי נטו, לפני מס, בסך של כ-118 מיליון שקל, כאשר למגדל, העסקה צפויה לשקף שווי של כ-180 מיליון שקל.

עוד מציינת רב בריח כי תמורת העסקה תשמש, בין היתר, להקטנת חוב החברה כלפי תאגידים בנקאיים ולמימון השקעות, ופיתוח שלב ב' של מפעל החברה באשקלון, ובפרט בתחומים של אלומיניום וזכוכית.

רב בריח, הנמצאת מאז 2008 בבעלותו של התעשיין שמואל דונרשטיין, מתמחה בתכנון, ייצור ושיווק של דלתות כניסה ודלתות בטחון מעוצבות, דלתות פנים לבית ולמשרד, מוצרי נעילה מתקדמים, דלתות נגד ירי, דלתות עמידות אש והדף (דלתות פריצה קרה), דלתות וחלונות למרחב המוגן, שערים לתעשייה ומערכות אוורור וסינון אב"כ לחדרי הממ"ד. מטה החברה ממוקם באשקלון, והחברה מפעילה 5 מפעלי ייצור, 3 מרכזים לוגיסטיים ו-12 אולמות תצוגה ברחבי הארץ.

מניית החברה נסחרת בבורסת ת"א בשווי שוק של 456 מיליון שקל, ובשנה האחרונה הוסיפה לערכה כ-14%.

את מגדל ייצגו עוה"ד יצחק נרקיס ומהראן רינאוי ממשרד פירון. את רב בריח ייצגו עוה"ד שלומי כהן ושירי שני מגורניצקי.