החודש החלה חברת בניית האתרים וויקס ביישום של חזרה לשבוע עבודה בן חמישה ימים מהמשרד. המהלך, שהועבר לעובדים בהודעה פנימית, עורר הד נרחב בתעשיית ההייטק.

אף שהחזרה למשרדים עמדה במרכז השיח, גורמים בענף מעריכים כי מדובר בחלק מתהליך רחב יותר של התאמת הארגון לעבודה מבוססת בינה מלאכותית. לפי הגורמים, השינוי נועד לתמוך במעבר לדפוסי פיתוח וגיוס חדשים, לצד ארגון מחדש של מבנה החברה בעידן הטכנולוגי הנוכחי. לפי גורמים המכירים את המודל האופרטיבי של וויקס, עבור חלק ניכר מהעובדים מדובר בהידוק של מדיניות קיימת ולא בשינוי דרסטי. עוד בטרם המהלך, נהגו צוותים רבים לעבוד מהמשרד ארבעה ימים בשבוע, כך שהמעבר לחמישה ימים נתפס כשינוי מדוד. עם זאת, יישום המדיניות אינו אחיד: לצד ההנחיה הגורפת, ניתנים אישורים פרטניים לעבודה גמישה במקרים חריגים ובהתאם לנסיבות אישיות.

במקביל ליישום מדיניות הנוכחות, נתוני חברת ההשמה "אתוסיה" מצביעים על שינוי בדפוסי חיפוש העבודה בקרב עובדי וויקס. לפי נתוני החברה, במהלך 2025 עמד שיעור עובדי החברה בישראל שבחנו אפשרויות תעסוקה חיצוניות על כ־3% בלבד; אולם מתחילת 2026 זינק הנתון ל־7% - יותר מפי שניים בפרק זמן קצר. פילוח הנתונים מעלה כי כ־66% ממחפשי העבודה הם מפתחים, והיתר מתחלקים בין תחומי השיווק, ניהול המוצר, הדיגיטל ותפקידי מטה.

התמונה הזו מתחברת גם לנתוני הגיוס החיצוניים של החברה. לפי נתוני לינקדאין, מצבת העובדים של וויקס אמנם ממשיכה לגדול, אך בקצב מתון: כ־‏5,300 עובדים נכון לתחילת 2026, נתונים המבוססים על דיווחי משתמשים בלינקדאין מצביעים על כך שמצבת כח האדם ממשיכה לגדול בקצב מתון. במקביל, מספר המשרות הפתוחות בחברה ירד ביותר מ־50% בהשוואה לרבעון האחרון של 2025, ירידה בולטת במיוחד בתחומי ההנדסה וה־IT.

פחות גיוס, יותר AI

הפער בין הגידול המתון במצבת העובדים לבין הצמצום החד במספר המשרות הפתוחות מעיד על מדיניות גיוס חיצוני מצומצמת. לפי גורמים בענף, חלק ניכר מהמשרות הפתוחות מיועדות לאיוש תקנים שהתפנו ולא ליצירת פונקציות חדשות, כאשר תקנים רבים מאוישים באמצעות ניוד והסבות של עובדים בין צוותים כך לפי מקורות.

ניתוח המשרות החדשות מעלה כי רבות מהן משויכות ל־Base44, יחידת הבינה המלאכותית של וויקס. מנגד, בתחומי הליבה הוותיקים - דוגמת Editor - היקף הגיוס מצומצם וממוקד בשימור מצבת כוח האדם. במקביל, החברה מקדמת איחוד גילדות מקצועיות, שבמסגרתו עובדים מרחיבים תחומי אחריות ועוברים בין צוותים, ללא שינוי רשמי בהגדרות התפקיד.

בשורה התחתונה, הנתונים מצביעים על שינוי מבני הדרגתי אך עקבי בוויקס: הידוק הנוכחות במשרדים, צמצום הגיוס החיצוני ועלייה בבחינת חלופות תעסוקה מצד עובדים - לצד מיקוד אסטרטגי בפיתוח מבוסס AI והתאמת כוח האדם הקיים לצרכי החברה המשתנים.