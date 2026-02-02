היחסים העכורים בין הוועד להנהלה בבנק הפועלים רק הולכים ומסתבכים. ארגון עובדי בנק הפועלים פנה יחד עם ההסתדרות באופן תקדימי לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, נגד הנהלת הבנק בראשותו של ידין ענתבי. הוועד טוען כי ההנהלה דורשת ממנו "מכסות" של סימון עובדים כחלק מהמשוב התקופתי שעל המנהלים לבצע - משוב שאמור לסייע להנהלה בחישוב הבונוס השנתי לעובדים. לטענת הוועד, מדובר בטכניקות "לסימון עובדים ככלי לחץ פסול במשא ומתן, תוך זיהום הליך ההערכה".

● חגיגה בבנקים: כמה הכניסו להם העמלות במחצית הראשונה של 2025?

● הבנקים מסתערים על העולם: מזרחי-טפחות גייס 4.6 מיליארד שקל באג"ח בחו"ל

עוד טוענים בוועד העובדים כי הבקשה שהגיש הוועד לבית הדין לעבודה חושפת "התנהלות שיטתית מצד הנהלת הבנק הנוכחית הפוגעת בביטחון התעסוקתי של עובדי הבנק, שהביאה את ההסתדרות וארגון עובדי בנק הפועלים לפנות בפעם הראשונה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ולבקש את התערבותו במערכת יחסי העבודה בבנק". בבקשה נטען כי "הבנק בחר להפר באופן מכוון את הסכם 2023, רק מכיוון שהמשא ומתן המתנהל בין הצדדים לצורך חתימה על הסכם קיבוצי, שיסדיר את האופן שבו יהיה רשאי הבנק לנקוט בהליכי התייעלות ושינויים מבניים ארגוניים במהלך השנים הקרובות - הגיע לאחרונה למבוי סתום".

עוד מובהר בבקשה, כי הנהלת הבנק מנסה לכאורה לכפות "נורמות פסולות", תוך זיהום הליך הערכת העובדים וכפיית "מכסה": "עצם הקביעה כי חלה חובה על כל מנהל לסמן מראש שיעור של 5% מקרב העובדים ככאלו הנדרשים לשיפור, מהווה פגיעה בעובדי הבנק וסימון עובדים אשר לכאורה נדרשים לשיפור, רק כדי שהמנהלים העורכים את שיחות המשוב וההערכה יוכלו לקיים אחר תנאי דרקוני זה, אשר לא היה קיים מעולם בבנק באף שיחת משוב והערכה שהתקיימה לעובדים לאורך עשרות שנים". מהלכים אלו מגיעים על רקע סכסוך עבודה קיים בבנק, כאשר ההנהלה בוחרת להחריף את הצעדים החד־צדדיים במקום לשאת ולתת בנפש חפצה.

מבנק הפועלים נמסר: "הנהלת הבנק מעריכה את תרומתם של עובדי הבנק ורואה בהם ובמקצועיותם נכס חשוב ומשמעותי. לתהליך ההערכה המתקיים בבנק מידי שנה, תרומה חשובה בהוקרת העובדים ובתהליך התגמול השנתי. אנו מחויבים לנהל דיאלוג פתוח ומכבד עם ועד העובדים, מתוך שאיפה למצוא פתרונות שיביאו בחשבון את צורכי הבנק והעובדים גם יחד, ובמטרה להמשיך ולהעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר".