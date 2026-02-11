הפיחות בדולר פוגע בחברות הבינלאומיות שפועלות בישראל

לפיחות בשער הדולר יש השפעה משמעותית שלא מרבים לדבר עליה: העלייה בדמי השכירות שנדרשות לשלם החברות הבינלאומיות השוכרות משרדים בישראל. כיום נהוג כי חוזי עסקאות נדל"ן נקובים בשקלים, ולא ניתן לשלם ישירות במטבע זר. חברות אשר פעילותן הפיננסית העיקרית היא במטבע זר, וערכו יורד ביחס לשקל המקומי, נדרשות לשלם יותר על כל שקל הנקוב בחוזה.

ניתן שתי דוגמאות מהעת האחרונה: האחת - עסקת השכירות של חברת מטא, פייסבוק לשעבר, אשר שכרה 13 קומות במגדל לנדמרק בתל אביב־יפו תמורת סכום כולל של כ־430 מיליון שקל, על פי הפרסומים (כ־100 מיליון שקל שכירות בשנה); השנייה - עסקת השכירות של חברת גוגל במגדל ToHa2 בתל אביב, תמורת סכום שיא של כ־1.15 מיליארד שקלים לעשר שנים, כלומר כ־115 מיליון שקלים בשנה. לפי התכנון, גוגל צפויה להיכנס למשרדים בשנת 2027.

נציין כי השיא האחרון של הדולר היה ב־7 באפריל 2025, אז הוא עמד על 3.78 שקלים, ונכון ל־3 בפברואר השנה הוא שווה 3.09 שקלים - ירידה של כמעט 20%. אם נשווה את ערכו לשיא שאליו הגיע סביב 7 באוקטובר 2023, ירד הדולר עד היום בכ־23%.

"שקל חזק שווה עלייה בשכירות"

"שקל חזק שווה לחברות שעובדות בדולרים עלייה ריאלית בדמי השכירות", אומר גיא עמוסי, מנכ''ל אביסון יאנג ישראל. "אם הדולר יורד ב־20%, נניח, זהו בגדול שיעור ההתייקרות של דמי השכירות עבור אותן חברות. עד כמה זה משפיע? כל עוד ההכנסות שלהן בדולרים, וההוצאות בשקלים - יש לכך השפעה".

מה חברות כאלו עושות כדי לצמצם נזקים?

"דרך אחת היא להגביל את מחיר השכירות המשולם לתקרה מסוימת, אבל בארץ אני לא מכיר חוזים הכוללים כלי כזה. האפשרות השכיחה מאוד, שלדעתי רוב החברות משתמשות בה, היא הגנת מטבע (מעין 'ביטוח' של שער המרה עתידי מסוים - י"נ), שאמנם עולה יותר כסף עבור מי שמשתמש בה, אבל בטוח תהיה זולה יותר מאשר ירידה דרמטית כל כך בשער הדולר. יש מנכ"לי כספים - בטח באזורי מלחמה, ולצערנו אנחנו מוגדרים כאזור מלחמה - שמשתמשים בהגנת מטבע דרך קבע".

האם פיחות הדולר יכול להשפיע על דרך הפעולה של חברות כאלו?

"לא, גם פיחות כזה ממש לא ישנה אסטרטגיה של חברה גדולה כל כך. אלו חברות שיש להן משרדים בכל רחבי העולם, ואני מניח שההפסד שהן חוות כאן מתקזז במקומות אחרים, במידה כזו או אחרת. בכל מקרה, לא מדובר בדרמה, חברות כאלו יודעות להתמודד עם סיטואציות מהסוג הזה - גם במציאות שאנחנו עדים לה כיום לגבי הדולר, שהיא ללא ספק קיצונית מאוד".