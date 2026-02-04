השבוע המסכם של חודש ינואר 2026 התאפיין כמו קודמו בירידות במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות הצרכנים בענפי הקמעונאות המרכזיים בישראל.

הירידות מיוחסות לשילוב בין עונתיות חלשה - ינואר ופברואר נחשבים חלשים יחסית בפעילות הקמעונאית - להמשך חוסר הוודאות הביטחונית בשל האיומים מצד איראן, אשר פוגע במצב-הרוח הצרכני ומוביל לדחיית רכישות שאינן הכרחיות.

הירידות הגדולות ביותר הן בענף האופנה וההנעלה ובענף מוצרי החשמל (בשניהם 13%), כאשר באופנה הדבר נובע בעיקר מירידה במספר הקניות. במקרה של ענף התיירות הירידה היא "רק" של 4% במחזור הקניות, לאחר ירידה של 12% בשבוע הקודם - אך בהשוואה לשנה הקודמת כבר מדובר בירידה משמעותית בהרבה של 22%.

בשבועות האחרונות לא מעט חברות תעופה זרות ביטלו טיסות לישראל או הסתפקו בטיסות יום, בעוד חברות התעופה הישראליות אפשרו הזמנת טיסות עם גמישות בביטול ושינוי. השבוע, מספר העסקאות בענף התעופה והתיירות ירד ב-9%, אך גובה הקנייה הממוצעת דווקא עלה ב-5% והגיע ל־2,485 שקל. זאת, בין היתר, על רקע שער הדולר הנמוך, שיצר הזדמנויות להזמנת חופשות להמשך השנה.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "התקופה המתוחה מבחינה ביטחונית משפיעה על התנהגות הצרכנים. עם זאת, כאשר משווים את הנתונים לתקופה שקדמה למבצע 'עם כלביא' ביוני האחרון, ניכרת למידה והסתגלות של הציבור.

"אז ראינו היערכות מוקדמת, הצטיידות במזון, מילוי מזווה ורכישת מוצרי חשמל קטנים לשהייה ממושכת בבתים ובממ"דים. השבוע, למרות ההיתכנות להסלמה מול איראן, הציבור נותר אדיש יחסית. אפילו ענף החשמל, שבעבר שימש כאינדיקטור להיערכות, רשם ירידה חדה של 13%. מדובר במגמות שעשויות להשתנות במהירות, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהנחיות פיקוד העורף".