סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:16

רוב שווקי אסיה בירידות הבוקר מדד ניקיי ביפן יורד ב־1.2% בהובלת מניות טכנולוגיה ושבבים, כולל צניחה חדה בלייזרטק וקונאמי, וטוקיו אלקטרון איבדה מעל 3%. מנגד, אוסטרליה וקוריאה הדרומית רשמו עליות מתונות, בעוד הונג קונג וסין ירדו קלות.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר.

AMD פרסמה הלילה דוחות רבעון רביעי טובים מהצפוי, עם עקיפה של התחזיות הן בהכנסות והן ברווח, וכן תחזית לרבעון הראשון שהייתה טובה מהערכות השוק, אך למרות זאת, המניה ירדה במסחר המאוחר.

גם אמדוקס פרסמה הלילה - החברה דיווחה על צמיחה של 4.1% בהכנסות ל-1.16 מיליארד דולר ועל רווח נקי Non-GAAP של 1.81 דולר למניה, גבוה מהתחזית. המניה נפלה אתמול ב-8.6% אך לאחר פרסום הדוחות היא טיפסה ב-4% במסחר המאוחר. במקביל הודיעה על שינוי בצמרת: אחרי כ-8 שנים בתפקיד הנשיא והמנכ"ל, שוקי שפר צפוי לפרוש בסוף מרץ ובמקומו מונה שמעי הורטיג, המכהן כנשיא קבוצת האמריקות בחברה.

הלילה השוק יהיה דרוך לקראת דוחות אלפאבית.

אתמול בוול סטריט, בתום יום מסחר סוער, נסאד"ק ירד כ-1.4%, S&P 500 ב-0.8%, ודאו ג'ונס ב-0.2%.

רוב מניות הטכנולוגיה נסחרו בירידות, כולל ענקיות הטכנולוגיה שכבר פרסמו דוחות: מיקרוסופט ירדה בכ־3%, מטא בכ־2% , וטסלה בכ־1%, בעוד אפל נסוגה קלות. גם אנבידיה ירדה בכ-2.5%.

הסיפור אתמול שייך היה למניות התוכנה - השקת כלים אוטונומיים מתקדמים של אנתרופיק גרמה לזעזוע, וכ-300 מיליארד דולר נמחקו משווי השוק של סקטור התוכנה.

מניות התוכנה נמצאות לאחרונה במגמה שלילית, סנואופלייק נפלה בכ-9%, סרוויס נאו ב-7%, קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector ,IGV ירדה ב- 4.4%. שתי ישראליות שספגו ירידה חדה הן מניות מאנדיי.קום ווויקס.קום . גם פייבר ונאבן ירדו בחדות.

בבלומברג פורסמה אתמול כתבה המתארת רעידת אדמה בסקטור התוכנה. הכותרת הדרמטית "Get Me Out" משקפת בהלה של סוחרים שנוטשים את המניות הללו במהירות. הבהלה, או הנפילה, מגיעה לאחר שחברת אנתרופיק שחררה כלי אוטומציה חדש מבוסס בינה מלאכותית, אשר משקיעים חוששים כי הוא עלול לנגוס בחלק ניכר מעסקי הליבה שלהן.

ג’פרי פאבוצה מג'פריס כינה זאת "SaaSpocalypse" - אפוקליפסה של מניות תוכנה כשירות, והגדיר את המסחר כגל מכירות בסגנון "רק לצאת החוצה".

החשש המרכזי הוא שבינה מלאכותית יוצרת (Generative AI) כבר לא רק "עוזרת" לחברות תוכנה, אלא מתחילה להחליף אותן. משקיעים חוששים שחברות שמכרו עד היום מינויים יקרים (SaaS) לניהול נתונים, שירות לקוחות או ייעוץ משפטי, יאבדו את ערכן כי לקוחות יוכלו לייצר כלים דומים בעצמם באמצעות סוכני AI.

אם בעבר חברות שסיפקו תוכנות כשירות (SaaS) נחשבו לחוף מבטחים רווחי, כיום גוברת ההבנה שבינה מלאכותית יוצרת - ובמיוחד "סוכני AI" אוטונומיים - מסוגלת לבצע בעצמה משימות מורכבות של כתיבת קוד, ניתוח משפטי ושירות לקוחות, ובכך ליתר את הצורך במינויים היקרים של החברות הוותיקות. התוצאה היא רוטציה אכזרית של הון: הסוחרים בורחים מכל מה שמריח כמו "תוכנה של פעם" ומעבירים את הכסף לתשתיות הפיזיות של המהפכה, מה שיוצר תחושה של קריסה בסקטור שעד לא מזמן הוביל את השוק.

למרות ההפסדים המשמעותיים במדדי המפתח, רוב המניות במדד ה-S&P 500 דווקא עלו. ענקית המשלוחים פדקס , הנחשבת ל"ברומטר" של הכלכלה, המשיכה בראלי שובר שיאים.

"מתרחשת רוטציה," אמר סטיב סוסניק מחברת Interactive Brokers. "השאלה המורכבת היא האם מדובר בחלוקה מחדש שפירה של החשיפה לנכסים, או שמא זהו סימן לחוסר יציבות בסיסי כלשהו".

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול:

מניית פייפאל (PayPal) צנחה בכ־16%, לאחר שהחברה פרסמה תחזית רווח חלשה לשנת 2026 ודיווחה על תוצאות רבעון רביעי מתחת לציפיות וול סטריט. במקביל, החברה מינתה מנכ"ל חדש.

מניית פלנטיר זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות מעל תחזיות וול סטריט.

וולמארט הפכה לרשת הקמעונאות המסורתית הראשונה בעולם שמגיעה לשווי שוק של טריליון דולר. בהגעה לרף הטריליון דולר, וולמארט מצטרפת למועדון אקסקלוסיבי שמורכב כמעט כולו מחברות טכנולוגיה, חריג בולט עבור קמעונאית מסורתית.

אינטל עלתה בניגוד למגמה השלילית במניות השבבים. שלשום דווח שאפל שוקלת, לפי דיווחים, שיתוף פעולה אסטרטגי עם אינטל, במסגרתו ענקית האייפון עשויה להיעזר באינטל לייצור שבבים בעיצוב ייעודי שלה. עסקה כזו עשויה להוות זריקת עידוד משמעותית לפעילות ה־Foundry של אינטל.

מניית נובו נורדיסק הנסחרת בארה"ב צנחה בכ־13% לאחר שהחברה הזהירה במפתיע כי מכירותיה ב־2026 צפויות לרדת בחדות גדולה מהצפוי, על רקע לחץ מחירים חזק בשוק האמריקאי על תרופות הדגל שלה לסוכרת ולהרזיה.

בשוק האג"ח בארה"ב נמצאת התשואה לפידיון באג"ח ל־10 שנים של ממשלת ארה"ב במגמת עלייה קלה ל־4.28%. העלייה מרמות של מתחת לרף 4% בסוף אוקטובר האחרון, משקפת צפי להעלאות ריבית עתידיות במטרה להתגבר על האינפלציה. בנוסף, המשקיעים מתלבטים באשר למדיניות העתידית של נגיד הפד הבא, קווין וורש. וורש התבטא בעד צמצום המאזן של הבנק המרכזי (ע"י הקטנת הנזילות דרך מכירה או אי־רכישת אג"ח ממשלת ארה"ב); ומנגד מצופה ממנו להפחית את הריבית (הגדלת נזילות בשווקים ועליית הבורסות). שני מהלכים שעשויים להיתפס כסותרים.

בשוק הסחורות, הזהב חזר אתמול והבוקר להתחזק, לאחר מפולת בסוף שבוע שעבר. בשישי התרסקו הזהב והכסף (silver) בנפילה היומית החדה מזה עשורים. הבוקר נסחר הזהב בכ-5,000 דולר לאונקיה. התנודתיות הרבה במחירי המתכות צפויה להימשך, כאשר כרגע משחקים תפקיד לא מעט ספקולנטים שמזעזעים את המחירים. אולם ההערכות הן כי לאורך זמן הזהב מהווה מפלט מהיחלשות הדולר. (ראה הרחבה בהמשך).

● האסטרטגיה שתגמלה חברות על צבירת מטבעות קריפטו - מענישה אותן כעת

הביטקוין ירד אתמול מתחת לרף ה־73 אלף דולר, לשפל של כ־72,884 דולר, הרמה הנמוכה ביותר שלו מזה כמעט 16 חודשים בטרם התאושש מעט. מדובר בירידה יומית של יותר מ־6%, ובשפל שלא נראה מאז נובמבר 2024, אז נסחר סביב 68,900 דולר. המהלך משקף המשך בריחת משקיעים מנכסי סיכון על רקע התנודתיות החדה בשווקים הפיננסיים.

המטבע גרר איתו למטה את מניות הקריפטו. מניותיהן של Coinbase ו- רובין הוד מרקטס איבדו כל אחת יותר מ-4%, מניית סטרטג'י , המשמשות סוג של "הימור ממונף" על מחיר הביטקוין,יורדת בכמעט 8%. כל שלוש המניות כבר רשמו הפסדים דו-ספרתיים מתחילת השנה הנוכחית.

מייקל ברי, שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק הנדל"ן לפני משבר 2008, מזהיר כי קריסת הביטקוין עלולה להתפתח ל"ספירלת מוות" כלכלית שמזינה את עצמה, ולגרום לנזק ארוך טווח לחברות שאגרו ביטקוין בהיקפים גדולים בשנה האחרונה. בפוסט שפרסם, טען ברי שהביטקוין נחשף כנכס ספקולטיבי טהור - ולא כהגנה מפני שחיקת ערך המטבע כמו זהב ומתכות יקרות - וכי ירידות נוספות עלולות ללחוץ על מאזני החברות הגדולות שמחזיקות בו, לגרום למכירות כפויות ברחבי שוק הקריפטו וליצירת הרס ערך נרחב בכל המערכת.

המשקיע האגדי ריי דליו הזהיר ביום שלישי כי העולם נמצא "על סף" מלחמת הון, וזאת על רקע המתיחות הגאו-פוליטית הגוברת והתנודתיות בשווקי ההון. אזהרה דומה השמיע דליו לפני כשלושה שבועות בדאבוס.

בשיחה עם דן מרפי מ-CNBC על במת פסגת הממשלות העולמית בדובאי, אמר דליו כי אנו קרובים להידרדרות לטריטוריה של מלחמת הון - מצב שבו כסף הופך לנשק באמצעות צעדים כמו אמברגו סחר, חסימת גישה לשווקי הון, או שימוש בבעלות על חוב ככלי לחץ.

"אנחנו על הסף", אמר דליו. "זה אומר שאנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו קרובים מאוד למלחמת הון, ויהיה קל מאוד לחצות את הקו הזה בגלל פחדים הדדיים".

הוא הצביע על המתיחות הגוברת לאחרונה סביב ניסיונות ממשל טראמפ להעביר את גרינלנד - טריטוריה דנית - לשליטת וושינגטון. הוא הזהיר מפני "פחד" בקרב מחזיקים אירופאים בנכסים הנקובים בדולר שהם עלולים להיות נתונים לסנקציות, וכי "עלול להיווצר פחד הדדי מצד ארצות הברית שהיא לא תוכל להשיג את ההון, או את הרכישות מאירופה", אמר. בצל המתיחויות הללו, הזהב הוא עדיין המקום הטוב ביותר לאחסן בו כסף, אמר דליו.

ביום ראשון הקרוב (8 בפברואר) יתקיימו הבחירות המוקדמות ביפן , כאשר ראשת הממשלה תנסה לנצל את הפופולריות שלה כדי להגדיל את מספר המושבים של מפלגתה בפרלמנט, תרחיש בעל הסתברות גבוהה לפי הסקרים האחרונים. היא מקדמת תקציב הכולל הרחבה פיסקאלית רחבה ובמרכזו השעיית מס הצריכה (המקביל למע"מ) על מוצרי מזון למשך שנתיים.