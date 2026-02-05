ענת אגמון היא בעלת תואר שני בכורמות וייננות מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. מעורבת במיזם היין "צ'ירז" ומבעלות השליטה בגלובס

השלב שבו כורמים בני כורמים מתחילים לעשות בעצמם יין, אחרי שנים או דורות שגידלו פרי עבור יקבים אחרים, בדרך כלל גדולים, הוא אחד המשמעותיים והמרגשים בעולם היין האיכותי. זאת כי כשהאדם שמכיר את הענבים יותר מכל אחד אחר לוקח אותם מהאדמה עד הבקבוק, התוצאה יכולה להיות מוצלחת מאוד.

ויניירונים חדשים כאלה (כורמים שהם גם ייננים), שניתן למצוא באזורי יין עולים באירופה, הם חלק מתהליך רחב. ברוב המקרים הוא מתחיל כשבן הדור הצעיר מרגיש שליבול הענבים עליו טרחה המשפחה מגיע יחס מובחן יותר מזה שהוא מקבל ביקב הגדול. את הכבוד לאדמה הוא שואף לבטא ביין, באמצעות פרשנותו האישית.

בר ליבנה / צילום: בני גם זו לטובה

ישראל היא מדינת יין צעירה וריכוזית, שבה רוב היין מיוצר ביקבים תעשייתיים גדולים מפרי שמגדלים כורמים ואנשי אדמה. נדירים הם אלה שחצו את הקו שמפריד בין חקלאים וספקי ענבים לבין היקב. אחד מחלוצי מה שאנחנו מקווים שהיא מגמה שתלך ותתרחב, הוא בר ליבנה מהיקב המשפחתי ליבנה בדרום הארץ, בשדה משה שבחבל לכיש. במקרה של בר מתלווים להפקת היין גם כישרון ניכר, סבלנות לתהליך למידה ודיוק, ויכולת מקצועית לא מבוטלת. אם עדיין לא טעמתם את היינות הייחודיים שלו, צפויה לכם הפתעה נעימה מאוד.

מדעי הרוח חברו למדעים מדויקים

סבו של בר, שלמה ליבנה, עלה לקרקע ב-1956 ועסק בחקלאות כל חייו. בנוסף לכרמים שנטע החל מ-2001, הוא גידל בהצלחה רבה תרנגולי הודו ומטעים של עצי פרי נשירים, והיה מהראשונים להביא תאנים ברזילאיות לשוק הישראלי. שלמה היה הרפתקן מחושב, שהלך לפני המחנה והיטיב לבחור זנים מתקדמים. המשק שניהל שגשג והביא למשפחה רווחה כלכלית, אך את חלומו - לעבד בעצמו את התוצרת החקלאית שלו - הוא לא זכה להגשים.

בנו של שלמה ואביו של בר, יורם, פגש את מי שתהיה אשתו כשלמדו בפקולטה לחקלאות. הם קנו משק בשדה משה בשנת 82', וב-88' נולד בר. את יקב ליבנה, שנמצא סמוך לכרמים, יורם הקים כיקב שירות עבור ייננים עצמאיים שקנו ממנו ענבים. נעשו בו בין היתר היינות של היינן יעקב אוריה (יקב פינטו), היינן ויועץ היין יותם שרון ויקב בזק.

בר, שחיפש את דרכו המקצועית, התחיל לאחר השירות הצבאי לימודים לקראת תואר שני בסוציולוגיה, עבר לביואינפורמטיקה ומדעי כדור הארץ, ונדד עד לחישה לוויינית. במסעדות תל אביביות בהן עבד הוא רכש מיומנויות ניהול ואירוח.

ב-2014 יורם חלה, ובר, שחזר למשק, החל ליישם בו חלק מהעקרונות האקולוגיים שרכש בלימודיו במדעי הרוח, תוך התבססות על יסודות מהמדעים המדויקים.

עם הזמן הרגיש צורך לפתח את היקב מעבר למתן שירות לייננים, וב-2017 החליט להתנסות בעשיית יין. לשם כך חזר לספסל הלימודים בחוג לכימיה לייננים במכללת אריאל, ולמד אצל שיבי דרורי, מחוקרי הגפן המובילים בישראל ומי שעוסק בשימור זני המורשת שלנו.

אביו של בר ליבנה, יורם, בכרם / צילום: בני גם זו לטובה

שלב חקר ארוך היה הבסיס להצלחה

באותה עת עמדו לרשות בר 32 דונם כרמים בטרואר השפלה הדרומית, שבין מאפייניה קרקע חרסיתית חצי כבדה שאוגרת מים, תנאי חום, לחות ושמש קופחת, וגובה של כ-100 מטר בלבד; נתוני פתיחה מאתגרים למי שמעוניין לייצר יינות אלגנטיים וקולינריים ולהימנע מהגעה לבשלות גבוהה.

על הטרואר הצנוע חיפה מגוון מרהיב של זנים, בהם האדומים ברברה, גרנאש, טמפרניו, סנסו, סנג'ובזה, קברנה סוביניון, מרסלאן, סירה ומורבדר, והלבנים שנין בלאן, סמיון, גוורצטרמינר, ויונייה, רוסאן ושרדונה. בקצרה: היה לבר עם מה לעבוד.

כדי ללמוד את הכרם ולגבש שפה אישית שתתאים לו, הוא עשה ניסיונות במועדי בציר שונים, ובטכניקות תסיסה והבגרה במנעד טמפרטורות ובמגוון מכלים. מהלך הלמידה המשחקי היה ארוך ויסודי, כזה שמעטים מאפשרים לעצמם בלי לחשוב על התוצאה הסופית. במבט לאחור, אין ספק ששלב החקר הארוך הוא הבסיס להצלחה של יינות ליבנה.

ב-21' בר הרגיש בשל לפגוש קהל, והוציא 5,500 בקבוקים לשוק. שנה לאחר מכן יצאו ארבעה יינות: רוזה, שני לבנים ואדום. ב-23' היקף הייצור עלה ל-9,000, וב-24' הליין כלל 4 תוויות של יין לבן, רוזה ושני אדומים, 14 אלף בקבוקים.

הייחוד של היקב בהובלתו של בר טמון בחיבור של חקלאות מדויקת שיודעת להתמודד עם תנאי חום, וייננות נטולת חוקים שמביאה בחשבון את הטרואר הצנוע וממקסמת אותו בלי להעמיד פנים.

"הדרך היא לא המטרה שלי, ולכן אני לא מעמיס על היין שלי שום אידיאולוגיה", אומר ליבנה. "המטרה שלי היא היין. אני מאמין ב'שימור המהפכה' ולכן משלב בין סט מוצרים קבוע וליין אקספרימנטלי, ומלטש את היינות שאהבתי. לאחרונה נטענו אסירטיקו, ועכשיו אני עסוק בלימוד הזן וחיפוש השראה באמצעות טעימה מגוונת של דברים מיקבים קטנים, כמו שאני אוהב".

היינות

Lightning

Sangiovese | Granach | Syrah

רוזה יבש רענן ואלגנטי שמפגיש שלושה זנים יוצאי דופן שגדלים בחלקת כרם אחת.

Surface

Chenin blanc | Chardonnay | Roussanne | Viognier

יין לבן יבש מענבי שנין בלאן שנבצרו בשני מועדים שונים, עם שרדונה שתסס בחביות עץ ועם מעט ויוניה ורוסאן. משלב יפה את המתח הטבעי שלו עם שקט פנימי.

Dune

Semillion | Cinsaut

ענבי סמיון שתססו בתסיסה ספונטנית בחביות עץ צרפתיות. עם Blanc de Noirs של סנסו. טריק חכם וטעים ליצירת יין רענן עם מבנה ומורכבות.



Hive

Gewürztraminer | Roussanne | Chenin blanc

יין לבן יבש לחובבי ארומטיות. כל זן נבצר, הותסס והובגר בנפרד. לאחר הערבוב היין הבגיר שלושה חודשים נוספים.

GSM

Granach | Syrah | Mourvèdre

Blanc de Noirs- יין לבן מענבי יין אדומים שמשלימים זה את זה ונהוג לערבב אותם ליצירת יין אדום. טייק יוצא דופן על הבלנד הקלאסי של עמק הרון.

Flint

Syrah | Cabernet Sauvignon

יין אדום יבש מענבי סירה וקברנה סובניון, שנבצרו במועד אופטימלי והבגירו כשישה חודשים בחביות אלון צרפתי. לאחר הבלנד היין הבגיר כשישה חודשים נוספים.



Pulse

Syrah | Granach | Petite Syrah

יין ים תיכוני סגלגל, עמוק ומתובל מאוד עם סיומת רעננה, אידאלי לליווי ארוחה או לשתות בכיף.