אלדר וראדקו במגעים למיזוג ענק בתחום ההתחדשות העירונית

קבוצת אלדר פרסמה היום כי חברת הבת 'אלדר מגורים', זרוע פעילות ההתחדשות העירונית של אלדר, מקיימת מגעים מתקדמים למיזוג פעילותה בתחום עם חברת ראדקו של משפחת רפאלי.

על פי המתווה, עמיר שאלתיאל, מייסד ויו"ר קבוצת אלדר צפוי להחזיק 60% מהחברה הממוזגת ויוביל את ניהולה השוטף, כאשר העסקה משקפת לה שווי של כ-300 מיליון שקל.

לאלדר מגורים יש כיום כ-1,400 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע, והמהלך לטענתה נועד כדי להרחיב את היקף הפעילות ולהוביל תהליכי התייעלות, התמקצעות והשבחה בחברה הממוזגת. עוד צוין כי החברה הממוזגת תהיה זרוע התחדשות העירונית של קבוצת אלדר ותכלול מעל 15 אלף יחידות דיור בפרויקטים ברחבי הארץ.

עוד דווח כי לאומי פטרנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, המחזיקה בכ-5% מקבוצת אלדר, תזרים יחד עם אלדר לחברת ראדקו נכסים ומזומן בהיקף של כ-150 מיליון שקל. נזכיר כי רק לפני כחודש לאומי פרטנרס דיווחה על שתי מצטרפות חדשות לסל ההשקעות - חברת שירותי הבריאות והכושר מובמנט וחברת ההתחדשות העירונית שבשליטת יזם הנדל"ן צחי אבו (60%), בהן היא רוכשת נתח של כ-20%.

במקביל, משפחת רפאלי ובנק מזרחי, שהשקיע בשנת 2021 כ-60 מיליון שקל בראדקו תמורת 20%, ימשיכו כל אחד להחזיק ב-20% מההחזקות בחברה.

רק לפני שנה שמו של עמיר שאלתיאל כיכב בכותרות לאחר שמכר את החזקות קבוצת אלדר בחברת מטרופוליס (25%) לקבוצת אלייד בראשותו של פרופ' יצחק סוארי תמורת 800 מיליון שקל.