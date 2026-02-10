ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות אלדר וראדקו במגעים למיזוג ענק בתחום ההתחדשות העירונית
אלדר וראדקו במגעים למיזוג ענק בתחום ההתחדשות העירונית

החברה הממוזגת תשקף שווי של כ־300 מיליון שקל • מייסד ויו"ר קבוצת אלדר עמיר שאלתיאל צפוי להחזיק ב־60% ולהוביל את הפעילות, בעוד לאומי פטרנרס, משפחת רפאלי ובנק מזרחי יישארו כשותפים

מאיה לוין 21:18
עמיר שאלתיאל, מייסד ויו”ר קבוצת אלדר / צילום: איל יצהר
עמיר שאלתיאל, מייסד ויו”ר קבוצת אלדר / צילום: איל יצהר

קבוצת אלדר פרסמה היום כי חברת הבת 'אלדר מגורים', זרוע פעילות ההתחדשות העירונית של אלדר, מקיימת מגעים מתקדמים למיזוג פעילותה בתחום עם חברת ראדקו של משפחת רפאלי.

על פי המתווה, עמיר שאלתיאל, מייסד ויו"ר קבוצת אלדר צפוי להחזיק 60% מהחברה הממוזגת ויוביל את ניהולה השוטף, כאשר העסקה משקפת לה שווי של כ-300 מיליון שקל.

מניית אמות נופלת אחרי הדוחות. זו הסיבה
ועדת הערר: התוכניות המקומיות אינן יכולות להפוך תמ"א 38 לאות מתה

לאלדר מגורים יש כיום כ-1,400 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע, והמהלך לטענתה נועד כדי להרחיב את היקף הפעילות ולהוביל תהליכי התייעלות, התמקצעות והשבחה בחברה הממוזגת. עוד צוין כי החברה הממוזגת תהיה זרוע התחדשות העירונית של קבוצת אלדר ותכלול מעל 15 אלף יחידות דיור בפרויקטים ברחבי הארץ.

עוד דווח כי לאומי פטרנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, המחזיקה בכ-5% מקבוצת אלדר, תזרים יחד עם אלדר לחברת ראדקו נכסים ומזומן בהיקף של כ-150 מיליון שקל. נזכיר כי רק לפני כחודש לאומי פרטנרס דיווחה על שתי מצטרפות חדשות לסל ההשקעות - חברת שירותי הבריאות והכושר מובמנט וחברת ההתחדשות העירונית שבשליטת יזם הנדל"ן צחי אבו (60%), בהן היא רוכשת נתח של כ-20%.

במקביל, משפחת רפאלי ובנק מזרחי, שהשקיע בשנת 2021 כ-60 מיליון שקל בראדקו תמורת 20%, ימשיכו כל אחד להחזיק ב-20% מההחזקות בחברה.

רק לפני שנה שמו של עמיר שאלתיאל כיכב בכותרות לאחר שמכר את החזקות קבוצת אלדר בחברת מטרופוליס (25%) לקבוצת אלייד בראשותו של פרופ' יצחק סוארי תמורת 800 מיליון שקל.