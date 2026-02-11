ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מעל 1,400 עובדי סיילספורס במכתב נגד סוכנות ההגירה האמריקאית

עובדי החברה דורשים מהמנכ"ל מארק בניוף לבטל את כל הקשרים העסקיים הפוטנציאליים עם ICE, לאחר שהתבדח על נוכחות סוכניה בכנס החברה בלאס וגאס • מחאת העובדים מתפרצת בנקודת זמן רגישה עבור ענקית התוכנה, שמנייתה איבדה כ-27% מתחילת 2026

שירות גלובס 07:17
מארק בניוף, מנכ''ל סיילספורס / צילום: ap, Markus Schreiber
מארק בניוף, מנכ''ל סיילספורס / צילום: ap, Markus Schreiber

למעלה מ-1,400 עובדי סיילספורס חתמו על מכתב גלוי המופנה למנכ"ל, מארק בניוף. הנושא המרכזי של המכתב: העובדים דורשים מהחברה לנתק את כל הקשרים העסקיים הפוטנציאליים עם סוכנות המכס וההגירה של ארה"ב (ICE).

מרוץ ה-AI הופך להימור הגדול בתולדות הטכנולוגיה: מי ישלם את החשבון?
20 מיליארד דולר: גוגל ממשיכה לגייס כסף להשקעה בבינה מלאכותית

"אנו מוטרדים עמוקות מדיווחים אחרונים בעיתונות המתארים הצעות של סיילספורס לטכנולוגיית בינה מלאכותית עבור סוכנות המכס וההגירה (ICE), במטרה לסייע לסוכנות לגייס 'במהירות' 10,000 סוכנים חדשים ולסנן דיווחים שהתקבלו בקווי המידע", נכתב במכתב.

החתומים על המכתב מבקשים מסיילספורס לומר לעובדים אילו סוגי שירותים היא מספקת ל-ICE ו"להשהות או לאסור תשתיות, מערכות בינה מלאכותית או שירותים המאפשרים את הרחבת ההיקף המבצעי של ICE".

המכתב מגיע בעקבות התבטאויותיו של המנכ"ל במהלך כנס עובדים שהתקיים אתמול (שלישי) בלאס וגאס, כאשר התבדח על כך שסוכני ICE נוכחים באירוע, מה שעורר ביקורת חריפה מצד עובדים בפורומים הפנימיים של החברה.

מחאת העובדים מתרחשת על רקע זעם של עובדי הייטק על השימוש בטכנולוגיה לצרכי אכיפת הגירה, ובמיוחד לאחר התקרית שאירעה במהלך חודש ינואר, שבה סוכני ICE היו מעורבים בירי קטלני של שני אזרחי ארה"ב במינסוטה, רנה ניקול גוד ואלכס פרטי.

מניית סיילספורס חוותה ירידה משמעותית של כ-27% מתחילת שנת 2026. משקיעים הביעו חשש שביצועי ה-AI של החברה לא יעמדו בתחזיות הצמיחה. בדצמבר, החברה התגאתה בעבודתה עם ממשלת ארה"ב וצפתה צמיחה של בין 9% ל-10% בשנת הכספים הנוכחית.