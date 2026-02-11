קבוצת לופטהנזה מחזירה את טיסות הלילה לישראל

קבוצת לופטהנזה מחזירה בהדרגה את טיסות הלילה לישראל, אך לא במתכונת מלאה: מעתה חלקן יופעלו עם עצירת ביניים לצורך חילופי צוותים, מה שיאריך את זמן ההגעה בפועל.

טיסות הלילה של לופטהנזה מתל אביב יכללו עצירה קצרה באתונה עד 28 בפברואר לצורך חילופי צוותים. גם טיסות הלילה של סוויס, שהופסקו בשבועות האחרונים, צפויות להתחדש ב־16 בפברואר ויופעלו במתכונת דומה. המשמעות היא שטיסות שמוצגות כטיסות לילה סדירות אינן מופעלות כטיסות ישירות בשלב זה, וזמן הטיסה יתארך בהתאם.

לעומת זאת, אוסטריאן איירליינס ובראסלס איירליינס יפעילו טיסות ישירות לתל אביב וממנה, ללא עצירת ביניים. עם זאת, במקרים נקודתיים ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים, והנוסעים יעודכנו בהתאם.