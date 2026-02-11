חלון ההנפקות בבורסה פתוח, ותשקיף נוסף שהוגש השבוע הוא של חברת אולטרייד מיחזור, העוסקת בתחום שהפך חם לאחרונה - מיחזור פסולת אלקטרונית והפקת ומכירת מתכות. החברה המונפקת נמצאת בשליטת חברת אול-אין טרייד ישראל, שבעל השליטה בה הוא עודד רייכמן (54%), ובין בעלי המניות בה גם מיליארדר הנדל"ן והטכנולוגיה טדי שגיא, שמחזיק ב-35% מהמניות. לפי ההערכות, אולטרייד מיחזור מבקשת לגייס 150 מיליון שקל לפי שווי של 300 מיליון שקל לפני הכסף, כאשר החתם שמוביל את ההנפקה הוא ברק לאומי חתמים.

אולטרייד מיחזור הוקמה ב-2007 אך פעלה קודם בשם אחר ובפעילות עסקית שונה, ומ-2010 היא פועלת בתחום המיחזור. מייסד ומנכ"ל החברה הוא גדי רייכמן (בנו של בעל השליטה). לפי התשקיף, "על רקע התחזקות המודעות הסביבתית והאחריות התאגידית של ארגונים לפסולת האלקטרונית שלהם, ובפרט על רקע הגברת הרגולציה בדיני איכות הסביבה, צמחה החברה והפכה להיות החברה המובילה בתחום מיחזור פסולת אלקטרונית".

נוסף על כך החברה פועלת גם בשירותי תכנון וביצוע לבניית מתקנים לטיפול בפסולת אלקטרונית, פעילות שלא נחשבת מהותית עבורה. בחברה מציינים שמנועי הצמיחה שלה כוללים הקמת מפעל ייחודי למיחזור פלסטיק, כניסה לתחום מיחזור סוללות ליתיום ופיתוח פטנט למיצוי בדיל מלוחות אלקטרוניים. אולטרייד מפעילה מפעל מיחזור פסולת אלקטרונית למכשירים קטנים ובינוניים באזור תעשייה ברקן ומפעל למיחזור מקררים ומזגנים בשער הנגב.

פריעת הלוואה והקמת מפעלי מיחזור

הכנסות אולטרייד מיחזור הסתכמו במחצית הראשונה של 2025 ב-27.3 מיליון שקל, צמיחה של 4.8% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. הרווח מפעילויות רגילות ירד מ-6.1 מיליון שקל ל-4 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-2.1 מיליון שקל לעומת 5.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בשנת 2024 הכנסות החברה צמחו ב-43% ל-56.2 מיליון שקל, והרווח הנקי קפץ ב-86% ל-12.5 מיליון שקל. החברה מעדכנת גם שהכנסותיה ב-2025 היו כ-70 מיליון שקל עם EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של כ-23 מיליון שקל, ולדבריה מדובר בצמיחה שנתית ממוצעת של כ-35% ב -EBITDA ב-4 השנים האחרונות.

אולטרייד מתכננת להשתמש בכספי הגיוס לפרוע הלוואה מבנק בסך 23.5 מיליון שקל, להקצות 51-55 מיליון שקל להקמה ובנייה של מפעלי מיחזור , ועד 9 מיליון שקל לשדרוג ופיתוח קווי ייצור קיימים. יתרת התמורה מההנפקה תשמש לרכישת חברות או פעילויות משלימות, לצרכי הון חוזר ופירעון התחייבויות אחרות.

בשנת 2024 הסתכמו התגמולים למנכ"ל גדי רייכמן ב-1.2 מיליון שקל עבור 50% משרה, מתוכם תשלום מבוסס מניות בסך 111 אלף שקל. עוד שלושה בכירים בחברה קיבלו ב-2024 תגמולים של 399 אלף שקל עד 1.2 מיליון שקל (בהיקפי משרה של 50%-100%). במחצית הראשונה של 2025 עלות התגמולים למנכ"ל עמדה על 668 אלף שקל .

לפי התשקיף, עם השלמת ההנפקה התגמולים שלו יעודכנו כך שהוא יקבל דמי ניהול חודשיים של 70 אלף שקל בתוספת מע"מ, צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן, עבור 70% משרה, והיקף המשרה יכול לגדול עד 95% כך שדמי הניהול יעלו עד 95 אלף שקל. בנוסף רייכמן יהיה זכאי למענק שנתי של 3% מהרווח השנתי המתואם, עד 2.5 מיליון שקל.

אגב, החברה האם, אול-אין טרייד ישראל, תכננה בעבר להנפיק בבורסה בת"א אך חזרה בה: בשלהי שנת 2017 היא תכננה לגייס 40 מיליון שקל לפי שווי של 75 מיליון שקל ופרסמה טיוטת תשקיף, אך בהמשך ויתרה על כך לאחר יום אחד בלבד של רוד שואו עם משקיעים פוטנציאליים. בהליך משפטי שנוהל לאחר מכן התברר שהסיבה לסיבוב הפרסה הייתה שהמנכ"ל והבעלים רייכמן פגש את טדי שגיא בבית של חבר משותף באותו הערב - פגישה שהובילה להשקעה פרטית מצד שגיא ובמקביל לעצירת מהלך ההנפקה. כעת מגיעה החברה הבת לבורסה בשווי הגבוה פי 4.