מיזוג בשוק הטלוויזיה? כך המדינה מתייחסת לעסקאות כאלה

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף־פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור, שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות, מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

מיזוג: עסקה שבה רוכשת חברה אחת שליטה על עיקר נכסי החברה של חברה אחרת.

ההקשר האקטואלי

בשבוע שעבר דווח כי איש העסקים פטריק דרהי מתקרב לרכישת ערוץ הטלוויזיה רשת 13. דרהי הוא הבעלים של ערוץ הטלוויזיה i24NEWS (ושל חברת התקשורת הוט) - עובדה שכבר הציתה שמועות בדבר מיזוג אפשרי בין הערוצים. זה זמן טוב להבין מה זה בעצם "מיזוג".

הבעיות עם מיזוגים

עסקת מיזוג היא עסקה שבה רוכשת חברה אחת שליטה על עיקר נכסי החברה של חברה אחרת. אפשר להבחין בין שלושה סוגי מיזוגים. הראשון הוא מיזוג אופקי - שהוא הסדר בין מתחרים, במסגרתו השליטה בנכסים הופכת למשותפת. זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, בחברה אחת ש"נבלעת" בשנייה או בחברה אחת שמשתלטת על השנייה.

סוג אחר הוא מיזוג אנכי, כלומר מיזוג בין ספק ללקוח שעוברים לשליטה משותפת. כאן הצדדים לא מתחרים אחד בשני, אבל הם חלק מאותה שרשרת ייצור.

הסוג השלישי הוא מיזוג קונגלומרטי - שהוא מיזוג שהוא לא אנכי (בין ספק ולקוח) וגם לא אופקי (בין מתחרים).

אחת הבעיות העיקריות עם מיזוגים כאלה היא שהשינוי המבני אותו יוצר המיזוג עלול לשבש את המנגנון התחרותי ולאפשר יצירה, חיזוק או שימור של כוח שוק - שהוא היכולת של חברה לגבות מחיר שהוא גבוה מהמחיר התחרותי. זה עלול לגרום להפחתת תפוקה, העלאת מחירים ופגיעה באיכות, במגוון או בשירות.

איך מפקחים?

כדי לבלום את עסקאות המיזוג שעלולות לפגוע בתחרות, חוק התחרות הכלכלית קובע כי יוכנסו למנגנון פיקוח מיוחד עסקאות מיזוג שעומדות באחד מהתנאים הבאים: אחת מהחברות המתמזגות היא מונופול; המיזוג יהפוך את החברות המתמזגות למונופול; או שסך מחזורי המכירות של החברות המתמזגות הוא לפחות כ־424 מיליון שקל.

אם לפחות אחד התנאים הללו מתקיים, החברות המתמזגות צריכות לפנות מראש לממונה על התחרות בבקשה לאישור המיזוג, והממונה מתייעץ עם הוועדה לאישור מיזוגים. אם לדעתו קיים חשש סביר שכתוצאה מהמיזוג "תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף", או שהציבור ייפגע בהיבט של רמת מחירים, איכות או כמות התפוקה ואספקתה - עליו להתנגד למיזוג או להתנות אותו בדרישות מסוימות.

על כל החלטה בעניין של הממונה - הסמכה למיזוג, התנגדות למיזוג או התניית המיזוג בקיום דרישות - אפשר להגיש ערר לבית הדין לתחרות. בית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטל אותו או לשנות אותה. כך היה, למשל, במיזוג של בנק מזרחי ובנק אגוד - אליו התנגדה רשות התחרות, אך בית הדין אישר אותה בכפוף לתנאים.

ומה קורה כשלא עומדים בהוראות החוק? אי־הודעה על מיזוג היא עבירה פלילית שיכולה לשלוח את המבצעים לשלוש שנות מאסר, ורשות התחרות יכולה גם להטיל עיצום כספי עד לסכום של כ־122 מיליון שקל.

