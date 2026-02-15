3 עסקאות בשבוע: לאומי פרטנרס עם רצף השקעות יוצא דופן

בתחילת השבוע מלאו ארבעה חודשים למינויו של ויקטור וקרט לתפקיד מנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי. מה שנראה אז כמו עוד הודעת מינוי שגרתית מטעם הבנק, הפך ליריית פתיחה למבול עסקאות, כתריסר בסך הכול, בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל (כולל חוב).

מדובר על קצב של 3 עסקאות בחודש, בתחומים מגוונים (החל בנדל"ן, עובר בתשתיות, תחבורה, תחנות דלק, מכוני כושר ואפילו מסעדות). ולא נראה ש-וקרט, לשעבר מנכ"ל החטיבה המסחרית של קשת, מתכוון להוריד את הרגל מהגז.

רק בימים האחרונים עלה שמה של לאומי פרטנרס בהקשר של שלוש עסקאות השקעה - בחברת האוטובוסים דן, בחברת הקמעונאות דלק ישראל וכעת, כפי שנחשף בגלובס, גם בחברת אבני דרך, המתמחה בהקמת פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, ביזמות ובהתחדשות עירונית.

לאומי פרטנרס דיווח בתחילת השבוע על רכישת 17% ממניות חברת הנדל"ן אבני דרך תמורת כ-80 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-460 מיליון שקל (אחרי הכסף). סכום ההשקעה יוזרם לתוך החברה, במטרה להרחיב את פעילותה בתחום המגורים ולהאיץ את קצב הצמיחה שלה. לאבני דרך, שהוקמה ב-2009 על ידי יאיר כהן וידידיה פרל, צבר פרויקטים למגורים בהיקף של אלפי יחידות דיור, בשלבים שונים של תכנון וביצוע.

וקרט, מנכ"ל לאומי פרטנרס, מסר כי "בישראל יש ביקוש קשיח ויציב למגורים. הפער המתמיד בין ההיצע לביקוש והגידול הטבעי של האוכלוסייה, ימשיכו ללוות אותנו גם בשנים הבאות. לכן, לקבוצות נדל"ן כמו אבני דרך, שמקדמות פרויקטי בנייה למגורים ומיזמי התחדשות עירונית באזורים שונים בישראל, יש פוטנציאל התפתחות משמעותי".

המנוע לרצף העסקאות, והסיכון הטמון

נראה כי המנוע לרצף העסקאות של לאומי פרטנרס הוא הרווחיות העצומה של "האמא" - בנק לאומי. הרווח הנקי של הבנק בינואר-ספטמבר 2025 הסתכם ב-7.7 מיליארד שקל, ובסיכום שנת 2024 עמד על 10 מיליארד שקל. חלק מעודפי המזומנים האדירים של הבנק מנותבים כעת בקצב הולך וגובר לביצוע השקעות ריאליות, במטרה לחזור לעמדת דומיננטיות בשוק שאפיינה את לאומי פרטנרס בעבר.

לאומי פרטנרס נכנסת כשותפה בחברות פרטיות מתוך תפיסה ארוכת טווח של השבחתן, באמצעות מכירה או הנפקה. יש להדגיש כי הזרוע של לאומי פועלת תחת אילוץ רגולטורי, המגביל אותה לרכישת עד 20% מהמניות בחברות שבהן היא משקיעה.

קצב העסקאות המסחרר מלמד על תאבון בריא של לאומי ווקרט, אך גם עלול להגביר את רף הסיכון לבנק, הנחשף לעוד ועוד השקעות פרטיות. היקף וקצב העסקאות בולט גם ביחס לתקופות עבר, שבהן נוהלה לאומי פרטנרס על ידי אבי אורטל ולפניו ירון בלוך, אך בעיקר ביחס להיקף הפעילות בתקופת קודמו של וקרט, רון בן חיים.

קצב של שלוש עסקאות בשבוע

לפי ההערכות בשוק חלק מהעסקאות כבר היו מוכרות היטב לוקרט האמביציוזי, עוד מימיו בתפקיד הקודם בקשת. טוענים שם כי הוא הגיע לנהל את לאומי פרטנרס כשהוא "שוחה" במספרים בחלק מהמקרים, מה שעשוי להסביר את גל הרכישות תחת הובלתו.

אצל זכיינית שידורי הטלוויזיה יזם וקרט את הקמת קשת החזקות, זרוע שבאמצעותה ביצעה החברה שקעות במגוון תחומים. קודם לכן, שימש וקרט (41) כמנהל בכיר ושותף בפירמת הייעוץ PwC. שם החל את ההתמחות בייעוץ למיזוגים ורכישת חברות פרטיות.

בסוף השבוע האחרון לקחה לאומי פרטנרס חלק בעסקת ענק לרכישת פעילות התחבורה של חברת האוטובוסים דן, שם היא מהווה 20% מקבוצת משקיעים שמוביל מנכ"ל דן אופיר קרני, לרכישת מניות השליטה בדן תחבורה לפי שווי חברה של 2.8 מיליארד שקל. הגורם המרכזי היא חברת כלל ביטוח שרוכשת 49% מהגוף שישלוט (75%) בדן תחבורה.

עוד בשבוע שעבר, הוביל וקרט את לאומי פרטרנס לרכוש 20% מחברת דלק ישראל תמורת 213 מיליון שקל. החברה פועלת בתחומי תחנות הדלק והקמעונאות, ועסקת ההשקעה של לאומי פרטנרס נועדה להזרים לחברה הון ערב עסקת ענק לרכישת חברת הסלולר הוט מובייל, מידי פטריק דרהי תמורת 1.9 מיליארד שקל.

בין העסקאות הבולטות שדווחו מאז כניסת וקרט נמנות גם השקעה של כ-600 מיליון שקל (בהון ובעיקר בחוב) בגרעין השליטה שמחזיק עופר ינאי בחברת האנרגיה הירוקה נופר אנרג', וכן רכישת 10% מחברת הבנייה למגורים יוסי אברהמי תמורת 145 מיליון שקל, טרם הנפקתה הצפויה בעתיד. חברות נדל"ן נוספות שבמניותיהן השקיעה לאומי פרטנרס, הן נתנאל גרופ וגפן מגורים. בתחום התשתיות השקיעה לאומי פרטנרס בבלוג'ן, זרוע מחזור הפסולת של קרן ג'נריישן.

בתחום המסעדות בוצעה הזרמה של 60 מיליון שקל לרשת נונו מימי. ועסקה מתוקשרת אחרת בתחום, שעדיין נבחנת, היא רכישת 20% בלאנדורה של ברק אברמוב תמורת 170 מיליון שקל. החברה מחזיקה ברשת המסעדות האסייתיות ג'פניקה, לצד רשת ההמבורגרים סוסו אנד סאנס, שיפודי ציפורה ועוד. עסקה נוספת הייתה רכישת 20% מרשת מכוני הכושר מובמנט תמורת 120 מיליון שקל.