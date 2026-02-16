רוב הבורסות באסיה סגורות היום; הונג קונג עולה ב-0.5%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:53

באסיה המסחר מתנהל בווליום נמוך על רקע סגירת הבורסות בסין, דרום קוריאה וטייוואן לרגל החגים. השנה, היום הראשון של ראש השנה הירחי (ה-Lunar New Year) חל ביום שלישי, מה שהוביל להאטה בפעילות בשווקים האסיאתיים ומשפיע על מחזורי המסחר. הבורסה בהודו ללא שינוי, הונג קונג בעלייה של 0.5%.

טוקיו עולה ב-0.1% לאחר שנתוני ממשלה חשפו כי כלכלת יפן צמחה ברבעון האחרון של השנה (אוקטובר-דצמבר) בקצב שנתי של 0.2% בלבד - נמוך מתחזיות הכלכלנים. מרסל ת'יליאנט, ראש מחלקת אסיה-פסיפיק ב-Capital Economics, ציין במזכר ללקוחות כי קצב הצמיחה האיטי מגביר את הסבירות שראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, תקדם את תוכניותיה להמרצת הכלכלה באמצעות הגדלת ההוצאה הממשלתית והורדת מיסים.

בוול סטריט יפתח מחר שבוע מקוצר, היום לא יתקיים היום מסחר לרגל יום הנשיאים.

בשישי ננעל המסחר בעליות קלות את השבוע הגרוע ביותר מאז נובמבר, כשהטלטלה סביב הבינה המלאכותית הייתה הנושא המרכזי בשווקים בשבוע שעבר, היא נובעת משני חששות עיקריים: שהבינה המלאכותית תשבש מגזרים שלמים בכלכלה, ושמאות מיליארדי הדולרים שהושקעו ב-AI לא יניבו תשואות משמעותיות בזמן הקרוב.

החששות המתחרים הללו הובילו לשורה של מכירות חדות, שמחקו יותר מטריליון דולר משווי השוק של חברות טכנולוגיה גדולות ופגעו בעשרות חברות בענפים שונים.

המשקיעים נעשים חסרי סבלנות לגבי התשואות על השקעות ב-AI, כאשר חלקם מטילים ספק אם גל ההשקעות יכול להימשך, בעוד אחרים סבורים שהשוק מגיב בהגזמה ושבסופו של דבר ה-AI עשוי להוביל לרווחיות גבוהה יותר עבור חברות שיטמיעו אותו.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס ציין ש"השווקים החלו לתמחר מחדש את העתיד - בעיקר בסקטור הטכנולוגיה, אך גם בענפים נוספים שעלולים להיפגע משיבושים אפשריים מצד ה-AI, בהם שירותים פיננסיים, ביטוח, נדל"ן ואף תחומי הובלה ולוגיסטיקה. בשלב זה החששות הללו עדיין אינם משתקפים בדו"חות הכספיים. אך ברקע נשמעות יותר ויותר 'קריאות השכמה' סביב איום ה-AI, כשבשבוע האחרון מנכ"ל חטיבת ה-AI במייקרוסופט ציין כי הוא מעריך שבתוך שנה-שנה וחצי חלק ניכר ממשרות הצווארון הלבן יעברו אוטומציה מלאה".

ביום שישי, נאסד״ק, ירד ב-0.2% וסיים את השבוע בירידה כוללת של 2.1%. במקביל, מדד S&P 500 עלה בפחות מ-0.1% ביום שישי, אך רשם את נפילתו השבועית החדה ביותר מאז נובמבר, ושבוע שלילי שני ברצף. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.1% ביום המסחר האחרון של השבוע, אך רשם ירידה שבועית של 1.2%, המדד מרוחק כעת ב-1.4% משיא סגירה של 50,188 נקודות שקבע בשבוע שעבר.

בלטה לרעה השבוע מניית אמזון . בשבוע שעבר דיווחה החברה על צפי שהשקעות ההון שלה יסתכמו השנה בשיא של 200 מיליארד דולר , ירדה בשישי ב-0.4% בלבד אך היה זה יום תשיעי ברציפות של ירידות, רצף הימים השלילי הארוך ביותר מאז 2006, שבמהלכו צנחה המניה בכ-18%. ביום חמישי, מניית אמזון נכנסה באופן רשמי ל"שוק דובי" לאחר שהשלימה נפילה של 21.4% מהשיא האחרון שלה.

אתמול פורסם שענקית הספנות הגרמנית הפג לויד ביחד עם קרן פימי הן הזוכות במכרז לרכישת חברת הספנות צים . העסקה תתבצע כך שהחברה הגרמנית תרכוש את הפעילות הבינלאומית וקרן פימי את הפעילות הישראלית. צים נסחרת בניו יורק בשווי של 2.7 מיליארד דולר, וצפויה להימחק מהמסחר בניו יורק. ההערכות הן שהעסקה תתבצע לפי שווי של לפחות 3 מיליארד דולר ויותר.

בשלהי עונת הדוחות, תשומת הלב צפויה להתמקד בדו״ח הרבעון הרביעי של וולמארט שיתפרסם ביום חמישי, אינדיקטור חשוב לעוצמת הצריכה הפרטית, כאשר זהו הדו״ח הראשון תחת מנכ״ל החברה החדש, John Furner . קודם לכן יפרסמו פאלו אלטו בשלישי, אאוקסידנטל פטרוליום ברביעי.

בגזרת המאקרו, ברביעי יפורסם פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הפד, בחמישי תביעות האבטלה השבועיות ובשישי הנתון המרכזי - נתוני ההוצאה הפרטית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על ידי הפד.

בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע לחיוב ועלה בינואר ב־0.2%, נרשמה ביום ו' עלייה בביקושים לאג"ח הממשלתיות האמריקאיות לכל אורך העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ־5 נקודות בסיס לרמה של 4.05%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ־5.5 נקודות בסיס לרמה של 3.36%.

מחיר הנפט השלים נפילה דו-שבועית ראשונה השנה על רקע תקוות כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן ימנע הסלמה במזרח התיכון שעלולה לשבש את האספקה בשוקי הנפט העולמיים, דווח גם שארגון יצואניות הנפט אופ"ק נוטה לחדש את הגדלת מכסות התפוקה שלו בחודשים הקרובים.

החוזים על נפט גולמי WTI נסגרו בעלייה קלה, במחיר של 62.89 דולר לחבית, בניו יורק. החוזים על נפט גולמי מסוג ברנט נסגרו במחיר של 67.75 דולר לחבית, עלייה של 0.3%, בלונדון. בסיכום שבועי ירד מחיר ה-WTI ב-1%, בהמשך לנפילה של 2.5% בשבוע שעבר. מחיר הברנט איבד 0.8% השבוע, לאחר ירידה של 1.8% בשבוע הקודם.

ארה"ב: ביום שישי פורסם מדד המחירים לצרכן (CPI) לינואר, שהפתיע מעט כלפי מטה עם עלייה חודשית של 0.2% (צפי 0.3%), והאינפלציה השנתית האטה מ-2.7% ל-2.4%. במבט קדימה, לפי מדדים אלטרנטיביים כמו Truflation (מדד מבוסס נתוני שוק בזמן אמת), אנו מצפים להמשך התקררות בקצב האינפלציה - דבר שצפוי לתמוך במסלול של הפחתות ריבית בשנה הקרובה.

האינפלציה בארה"ב מתמתנת. קצב האינפלציה ירד ל-2.4%. אינפלציית הליבה ירדה ל-2.5%, הנמוכה מאז 2021 התרומה העיקרית לירידה באינפלציה מגיעה מסעיף הדיור ומאנרגיה. קצב עליית מחירי השירותים די יציב וגבוה, קרוב לרמה של כ-4%. קצב האינפלציה של מזון ומוצרים אחרים דווקא עלה לאחרונה.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב מעריך שהאינפלציה תמשיך להתמתן בהשפעת ההיחלשות בשוק העבודה וירידה בקצב עליית השכר. "ברבעון הרביעי קצב עליית Employment Cost ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2020. גם השפעת המכסים לעליית המחירים נחלשת. לפי סקר העסקים הדו-שבועי של הלשכה לסטטיסטיקה האמריקאית, ציפיות העסקים לעליית המחירים התמתנו לאחרונה".

בראש לוח פרסומי הנתונים הכלכליים השבוע יעמוד דו״ח ה-PCE (הוצאות צריכה אישיות) שיתפרסם ביום שישי, אשר יספק למשקיעים תמונת מצב על הוצאות הצרכנים בחודש דצמבר - חודש עמוס בקניות חג - וכן אינדיקציה לגבי האינפלציה.

המשקיעים יקבלו גם קריאה לגבי סנטימנט השוק מסקר אוניברסיטת מישיגן ביום שישי, אינדיקטור חשוב המראה כיצד תחושות הצרכנים מתיישבות עם נתוני ההוצאות בפועל. מוקדם יותר החודש המדד הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט, אך עדיין נותר נמוך בהשוואה לשנה שעברה.