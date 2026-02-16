רולף האבן יאנסן, מנכ"ל הפג לויד, שרוכשת את צים בשילוב עם קרן פימי בעסקה של 4.2 מיליארד דולר, דיבר הערב עם עיתונאים וענה על שאלות בנוגע לעסקה. לדבריו, מדובר בעסקה אטרקטיבית עבור כל הצדדים. הוא צופה סינרגיות של 300-500 מיליון דולר, בעיקר בהקשר של network (קווי התובלה השונים) והרכש, ואמר שיש השלמה בין החברות שלרוב לא היו ממוקדות באותם שווקים.

● ניתוח גלובס | מכירת צים: מכה לשורטיסטים ולאנליסטים שלא האמינו בה

● "השתלטות עם השלכות פוליטיות": איך מסקרים בגרמניה את רכישת צים

לשאלות בנושא אופטימיזציה צפויה של מצבת העובדים, הוא השיב שלפחות בהתחלה לא צפוי שינוי, אך העריך שבטווח של 5-10 שנים אחרי הרכישה, סביר שמספר המועסקים בשתי החברות יחד יהיה מעט פחות מהיום. "מניסיון ברכישות קודמות התמודדנו עם זה בצורה טובה", הבטיח. לגבי השאלה מה דעתו על החשש של העובדים, שפתחו בשביתת אזהרה במטה החברה, הוא הביע הבנה לחשש, אך אמר כי "אנחנו מנסים להסביר לאנשים את התוכניות קדימה. אני בהחלט מבין שאנשים חוששים כשיש אי־ודאות". הוא העריך שכשהעובדים יבינו את התוכנית, הם יחושו יותר בנוח.

"צים הציגה תוצאות יוצאות־דופן, הצוות עשה שם עבודה נהדרת", אמר האבן יאנסן. "יש התאמה אסטרטגית בין שתי החברות". לדבריו, על בסיס התחזיות של צים והתוצאות של הפג לויד, השילוב היה מייצר ב-2025 הכנסות של 28 מיליארד דולר עם EBITDA של 5.8 מיליארד דולר. הוא הבטיח שהפג לויד תשמור על נוכחות משמעותית בישראל, כדי ליהנות מכוח האדם המיומן מאוד.

רולף האבן יאנסן, מנכ״ל האפאג-לויד ויאיר סרוסי, יו״ר דירקטוריון צים / צילום: שוקה כהן

האבן יאנסן נשאל האם אינו חושש שהחות'ים יתייחסו להפג לויד כאל חברה ישראלית ויאיימו, והשיב שהבעלות על הפג לויד עצמה לא משתנה. שאלה אחרת נגעה לבעלי מניות מקטאר ומערב הסעודית בהפג לויד (הקרנות הריבוניות של שתי המדינות), ועל כך הוא אמר כי נציגי בעלי המניות האלה נמצאים בוועדה המפקחת (supervisory board) של החברה, שתומכת בעסקה.

השלמת העסקה צפויה עד סוף 2026, ובין היתר, כפופה לאישור מדינת ישראל, שמחזיקה ב"מניית זהב" בצים, כמו גם לרגולטורים המפקחים על התחרות במדינות שונות. האבן יאנסן העריך שהפתרון של שילוב פימי בעסקה והמחויבות של הפג לויד לנוכחות משמעותית בישראל טובים למדינה, והעריך שגם הרגולטורים האחרים בחו"ל יאשרו אותה.

לגבי השאלה על הפרמיה שהחברה משלמת - 58% מעל מחיר השוק של צים בניו יורק - הוא אמר כי "המחיר בהחלט לא נמוך, אבל אנחנו מעריכים שזה נכס מצוין ושהפרמיה מוצדקת".