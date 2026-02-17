הבנק הקנדי נכנע למחאה ומכר את החזקותיו ביצרנית הנשק הישראלית

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● שינוי היסטורי: "כנען" במקום "פלסטין" בגלריות המוזיאון הבריטי

● "השתלטות עם השלכות פוליטיות": איך מסקרים בגרמניה את רכישת צים?

1"המשקיעה הזרה הגדולה ביותר" מוכרת את החזקתה באלביט

"חברת הבת לניהול נכסים של סקוטיה בנק, 1832 Asset Management, חיסלה את החזקתה ביצרנית הנשק הישראלית אלביט מערכות לאחר שהבנק הקנדי ספג ביקורת חריפה על ההשקעה", כך פורסם ברויטרס.

ביקורת ציבורית עלתה נגד הבנק הקנדי שהשקיע בחברה הישראלית שלה תפקיד נרחב "במהלך המלחמה בעזה". פעילים הפעילו לחץ על זרוע ההשקעות של הבנק שאף הייתה בשלב מסוים "המשקיעה הזרה הגדולה ביותר ביצרנית הנשק". ההשקעה של הבנק הקנדי באלביט הישראלית אף "הובילה לשורה של מחאות מול סניפי הבנק".

"לפי דיווח שהוגש ביום שישי לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), זרוע ההשקעות כבר אינה מחזיקה מניות באלביט, שינוי לעומת החזקה של כ־165 אלף מניות בנובמבר", נכתב.

הבנק הקנדי לא הגיב מיד לפניית רויטרס.

מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

2"לא יודעים מה יקרה בשעה הקרובה": האיראנים מתמודדים עם אבל וחרדה

"לאחר גל נוסף של מחאות נגד הממשלה, איראן נתונה לאווירה של אבל קולקטיבי ואי־ודאות לגבי העתיד", פורסם בכתבה בניו יורק טיימס שסוקרת את הלך הרוח ברחובות טהרן. "הממשלה אמרה שכ-3,400 בני אדם נהרגו, בהם 200 ילדים וקטינים ו-100 סטודנטים ולפחות 500 אנשי ביטחון". אולם "ארגוני זכויות אדם כמו HRANA מעריכים שלפחות 7,000 מפגינים נהרגו, והמספרים צפויים לעלות".

"מורים מדברים על תלמידים שנהרגו ובוכים בזמן ההפסקות. סטודנטים מחרימים בחינות סיום לזכר חבריהם שנהרגו. צעירים וצעירות אומרים שהם מתמודדים עם אשמת הניצול", נכתב.

מרים, מעצבת בת 54, הסכימה לחשוף רק את שמה הפרטי כשדיברה עם הניו יורק מחשש לנקמה."היא נכנסת לפאניקה בכל פעם שבנה המתבגר יוצא מהבית, משום שלחבריו לכיתה ולחבריו נורו ונהרגו בהפגנות", נכתב. מרים הוסיפה "האמת היא שאנחנו מרגישים מאוד לא טוב, מעולם לא חוויתי סוג כזה של אבל קולקטיבי וחוסר יציבות. אנחנו לא יודעים מה יקרה בשעה הקרובה".

מורים איראנים אומרים שהם ותלמידיהם בטראומה. נפיסה, מורה בתיכון בת 35 מטהרן, סיפרה לניו יורק טיימס כי "בזמן ההפסקה היא ומורים אחרים מדברים על המרד ובוכים. התלמידים מוסחים מאוד ומפוחדים, בכל צליל קטן של סירנת אמבולנס או מטוס הם רועדים מפחד".

למרות שגל המחאות הקורא להדחת שלטון האייתולות הסתיים, "איראנים רבים אומרים שתחושות הזעם כלפי הממשלה והחרדה מהעתיד מחלחלות לכל תחומי החיים וששום דבר כבר לא מרגיש נורמלי".

אבל לא רק האזרחים האיראנים בלחץ אלא גם המשטר. "בעוד מנהיגי איראן נאבקים לדכא את ההתנגדות בבית, הם ניצבים גם מול לחץ מחוץ לגבולות. הנשיא טראמפ הציב ספינות מלחמה אמריקאיות במים סמוך לאיראן שמוכנות לתקיפה אם השיחות בין וושינגטון לטהרן לא יובילו להסכם להגבלת יכולות הגרעין והצבא של איראן".

"איראנים, תומכי המשטר ומתנגדיו כאחד, דנים בגלוי באפשרות מלחמה אמריקאית ובשאלה אם המשטר והמנהיג העליון עלי חמינאי ישרדו", נכתב.

קמראן, איש עסקים בן 49, אמר שהאלימות שראה שינתה את עמדתו ואמר לניו יורק טיימס כי הוא בעד תקיפה: "אחרי הטבח רבים מאיתנו מרגישים טרף בידי טורף, לא אזרחים תחת שלטון. אנחנו מביטים לשמיים ומקווים שהפצצות יהרגו אותם ואיראן תהיה חופשית".

מתוך הניו יורק טיימס מאת פרנאז פסיחי וליילי ניקונאזר. לקריאת הכתבה המלאה.

3שינוי בדעת הקהל בסוריה: 59% רוצים שלום עם ישראל

סקר חדש, שהוזמן בידי הארגון Council for a Secure America, קובע כי "רוב הסורים מביעים כעת עמדות חיוביות כלפי ארצות הברית ומאמינים כי שלום עתידי עם ישראל אפשרי".

הסקר מצא כי "65% מהסורים תומכים במעורבות אמריקאית בסוריה, בעוד 12% מתנגדים והשאר מגדירים עצמם ניטרליים או מתלבטים. הממצאים משקפים שינוי בולט בעמדות הציבור בעקבות הפלתו של הנשיא לשעבר בשאר אסד בדצמבר 2024".

גם ביחס לישראל נרשם שינוי משמעותי. לפי הסקר, "59% מהנשאלים אמרו כי שלום עם ישראל צפוי בעתיד, לעומת 14% שסברו כי אינו צפוי. היתר דיווחו שאין להם דעה ברורה. התמיכה אף גבוהה יותר בשיתוף פעולה מוגבל: 64% תומכים בהסדר ביטחוני עם ישראל, 9% מתנגדים וכ־30% ניטרליים או מתלבטים".

אולם באשר לנורמליזציה דיפלומטית מלאה הדעות היו חלוקות. "47% אמרו כי יתמכו בנורמליזציה עם ישראל לאחר פתרון הסוגיה הפלסטינית, 13% התנגדו למהלך כזה ו־40% אמרו שאינם בטוחים".

עניין נוסף שעלה מהסקר הוא ההתנגדות לחיזבאללה. "70% מהסורים שנשאלו אמרו כי הארגון הנתמך בידי איראן השפיע לרעה על המדינה. רק 11% הביעו עמדה חיובית, ולמעלה משליש אמרו שאין להם דעה. בתקופת שלטונו שמר אסד על קשרים הדוקים עם חיזבאללה ואיראן".

מתוך המדיה ליין. לקריאת הכתבה המלאה.