לאחר התחדשות עירונית: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בגבעתיים?

ברחוב פטאי בשכונת בורוכוב בגבעתיים נמכרה דירת 5 חדרים בשטח של 133 מ"ר, עם מרפסת בשטח של כ־12 מ"ר ועם חניה ומחסן, תמורת 4.9 מיליון שקל. הדירה ממוקמת בקומה שנייה בבניין בן 7 קומות שעבר התחדשות עירונית (הריסה ובנייה).

מחיר השיווק של הדירה עמד על 5.03 מיליון שקל והיא עמדה כחודשיים וחצי על המדף.

המוכרים השכירו את הדירה והקונים הם משפחה צעירה שגרה באזור.

שכונה בהתחדשות

מרים דסקל רוזנפלד ממשרד דסקל נדל"ן המתמחה בכל סוגי עסקות הנדל"ן ברחובות ובמרכז הארץ מספרת: "שכונת בורוכוב בגבעתיים נחשבת לאחת השכונות המבוקשות והיוקרתיות ביותר בעיר. רבים רואים בה את 'ספינת הדגל' של גבעתיים בשל השילוב בין מיקום אסטרטגי, היסטוריה עשירה ואופי קהילתי.

"האוכלוסייה בשכונה נחשבת לחזקה במדד הסוציו־אקונומי. בשנים האחרונות יש אליה נהירה גדולה של משפחות צעירות וזוגות צעירים, מה שיצר תמהיל בין ותיקי השכונה לבין אוכלוסייה חדשה ואיכותית.

"השכונה עוברת תהליך של התחדשות עירונית, מה שמשפיע על אופי הבינוי והמחירים, אך למרות הבנייה החדשה, השכונה מצליחה לשמור יחסית על הצביון. גם הבניין שבו בוצעה העסקה נבנה במסגרת פרויקט הריסה ובנייה מחדש, המוכרים היו בעלי הדירה עוד בבניין הישן שנהרס".

רוזנפלד דסקל מוסיפה כי "שכונת בורוכוב היא אחת השכונות היקרות בעיר. הביקוש בה גבוה ונובע בעיקר מהקרבה לתל אביב ולאמצעי תחבורה ראשיים כמו נתיבי איילון ותחנת רכבת מרכז. ההיצע הנמוך יחסית שומר על רמת מחירים גבוהה ויציבה, מה שהביא לכך שהדירה נמכרה לאחר תהליך מכירה מהיר וממוקד".

הבניין ברחוב פטאי בשכונת בורוכוב בגבעתיים / צילום: דסקל רוזנפלד

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב קורן אליהו בשכונת גבעת מרדכי, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר,

בקומה 3 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

ברחוב חביב אבשלום בארמון הנציב, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

ברחוב מיכאלסון בשכונת ניות, דירת גן בת 5 חדרים, 138 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, עם חצר בשטח 143 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־6.17 מיליון שקל.

ברחוב כובשי קטמון בקטמון הישנה, דירת 2 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

בית שמש

ברחוב יונתן ברמת בית שמש ה', דירת 5 חדרים, 148 מ"ר, בקומה 1 מתוך 13, עם חניה, נמכרה ב־2.75 מיליון שקל.

בשדרות האמוראים, דירת 5 חדרים, 120 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־3.36 מיליון שקל.

ברחוב מר עוקבא, דירת 3 חדרים, 111 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, נמכרה ב־1.95 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב שאול המלך בשכונה י"א, דירת 2 חדרים, 54 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־650 אלף שקל.

ברחוב רחבעם זאבי ברמות ב', דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, נמכרה ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב פטנקין דן בנאות לון, בית בן 6 חדרים, 200 מ"ר, נמכרה

ב־3.22 מיליון שקל.

נהריה

ברחוב ז'בוטינסקי במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, נמכרה ב־2.14 מיליון שקל.

ברחוב דולב בשכונת יצחק שמיר, דירת 3 חדרים, 122 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 6, נמכרה ב־2 מיליון שקל.

ברחוב הרצל במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 117 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־1.72 מיליון שקל.

ראשון לציון

ברחוב המפוחית בשכונת נאות אשלים במערב העיר, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

ברחוב הנופר בקרית ראשון, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־2.02 מיליון שקל.

ברחוב הקוקיה בשכונת נווה הדרים, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־2.63 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה