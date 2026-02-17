שלושת בכירי Plus500 הישראלית מכרו מניות בכ־280 מיליון שקל

אחרי שמניית זירת המסחר Plus500 הגיעה לשיא מוקדם יותר החודש, שלושה בכירים בחברה הודיעו על מכירת חלק מהמניות שבידיהם לבנק גולדמן זאקס. כתוצאה מכך, המניה נחלשה במהלך המסחר בלונדון ביום ג', למחיר המשקף לחברת הפינטק מחיפה שווי שוק של מעט פחות מ־3 מיליארד ליש"ט (מעל 12.5 מיליארד שקל).

● עד 50% מהרווחים: רשות המסים בדרך למסות את המהמרים בפולימרקט

● עם משקיע מפורסם ו-200 עובדים: החברה המסתורית מת"א שכבר שווה יותר מ-2 מיליארד דולר

הבכירים שמכרו מניות בהיקף מצטבר של 67 מיליון ליש"ט (281 מיליון שקל) הם המנכ"ל דוד צרויה, שמכר מניות תמורת 20.2 מיליון ליש"ט (85 מיליון שקל); סמנכ"ל הכספים אלעד אבן־חן שמכר מניות ב־42.1 מיליון ליש"ט (177 מיליון שקל); וסמנכ"ל השיווק ניר זץ - שמכר מניות ב־4.9 מיליון ליש"ט. בסך הכול, המניות שנמכרו על ידי שלושת הבכירים מהוות כ־2.1% מהון המניות של החברה.

לאחר השלמת המכירה, צרויה ואבן־חן מחזיקים כל אחד ב־1.85% ממניות פלוס500 וזץ מחזיק בכ־0.2% - בסך הכול מניות בשווי של 120 מיליון ליש"ט (כחצי מיליארד שקל), והוסכם שלא ימכרו עוד מניות ב־2026.

בדיווח על המכירה נכתב כי המכירות מתבצעות למטרות אישיות ולצרכי תכנון מס, וכי שלושת המוכרים לא מכרו מניות של החברה מאז הנפקתה לפני 13 שנים. עוד הודגש כי הם "נשארים מחויבים מאוד לאסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, למסלול הצמיחה שלה וליצירת ערך לבעלי המניות".

פלוס500 מציעה פלטפורמה למסחר מקוון באמצעות שורה של כלים פיננסיים, ובעיקר חוזי הפרשים (CFD) על שערים של ניירות ערך שונים - מניות, סחורות, מט"ח, מטבעות דיגיטליים ועוד.

השיא האחרון במניה הגיע על רקע כניסת החברה לשוק החיזוי (prediction) בארה"ב, עבור לקוחות ריטייל (B2C), בו פועלת פלטפורמת פולימרקט. בכך המשתמשים בפלטפורמה של פלוס500 יוכלו לחזות אירועים כלכליים וגיאופוליטיים שונים - עניין שהפך לפופולרי מאוד בחודשים האחרונים.

במקרה של פלוס500, ההתרחבות היא באמצעות שיתוף פעולה עם Kalshi Exchange - שמפוקחת ע"י הרגולטור (בניגוד לפולימרקט שאינה מפוקחת).

הציגה תחזית חזקה

עוד דיווח שהשפיע לטובה על המניה לאחרונה היה תחזית החברה שפורסמה לא מכבר, לפיה היא תציג בשנת 2026 תוצאות גבוהות יותר מציפיות השוק. בשוק צפו הכנסות שנתיות של כ־750 מיליון דולר שאותן החברה צפויה לעקוף. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 7 אנליסטים שמסקרים את מניית פלוס500, מתוכם 5 חיוביים ו־2 נייטרליים. אחד מהאנליסטים החיוביים הוא ג'וליאן רוברטס מבנק ג'פריס, שמעניק למניה המלצת "קנייה" ומחיר יעד של 48 ליש"ט, שמשקף פרמיה של כ־8.4% על המחיר הנוכחי בלונדון. לאחרונה הוא כתב על החברה: "אנחנו קונים, על רקע ההזדמנויות ומדיניות החלוקה הנדיבה" (הכוונה לרכישה עצמית של מניות ודיבידנדים; ש.ח.ו.).