מתוך 87 סטארט-אפים לפוד טק באצבע הגליל נותרו רק 3 פעילים

מצב העסקים בצפון אולי השתפר מעט אחרי תום המלחמה, אך עדיין נותר גרוע, והסיוע הממשלתי נמוך מידי לא מצליח להתמודד עם הבעיות והקשיים לאושש אלפי עסקים, רובם קטנים, שנסגרו בעקבות המלחמה. כך עלה מהפאנל "עושים עסקים בצפון" במסגרת כנס שמים את הצפון במרכז של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס.

הילה ויסברג שהנחתה את הפאנל שאלה את המשתתפים, היכן הם נתקלו בסיפורים כואבים שקשורים לבעיות אליהן נקלעו עסקים צפוניים שהושבתו במהלך המלחמה.

יערה זיו גביש ראש מערך בנקאות מסחרית בבנק לאומי סיפרה "אנחנו פוגשים עסקים מתחום התעשיה והמסחר והנדל"ן, השנה התמונה יותר טובה משנה שעברה, אבל לא מספקת. העסקים מתמודדים עם אתגרים של ביקוש לעובדים וחוסר יציבות כלכלית ואזורית שמשפיעה על הקושי שלהם לתכנן קדימה. בתיירות האתגר גדול מכולם. תיירות חוץ כבר לא קיימת".

יערה זיו גביש, ראש מערך בנקאות מסחרית, בנק לאומי / צילום: שלומי יוסף

מיכל פינק, ראש מערך אסטרטגיה וחדשנות במשרד הכלכלה, סיפרה, כי בפועל החזון להפוך את אצבע הגליל למרכז פוד טק קרס בעקבות המלחמה, וכי מתוך 87 סטארט-אפים בתחום שנפתחו באזור - נותרו רק 3. "אנחנו רואים את העסקים והם רחוקים מלסגור יום עבודה שלם, אבל אנחנו בתמריצים משרדיים. אנחנו צריכים להחזיר לכאן גם את הטק. דווקא התעשייה עובדת, על אף שחסרים עובדים אבל רוצים לראות עסקים עם טכנולוגיה יותר גבוהה חוזרים, וגם עסקים רגילים".

מיכל פינק, ראש מע' אסטרטגיה וחדשנות, משרד הכלכלה / צילום: כדיה לוי

"התמריצים של הממשלה לא יעילים"

שריף ניג'ם, ראש המועצה המקומית גוש חלב, התלונן כי תוכניות התמריצים הממשלתיות אינן יעילות ולא פותרות דבר, משום שהתמריצים נמוכים מידי, ואין גורם שיתכלל את מה שקורה בצפון. "עסקים זה אנשים. צריך להחזיר את האנשים קודם", אמר ניג'ם. "היום אנחנו מדכאים את העסקים. אין מי שיתכלל את כל האזור וידחוף את העסקים. לפני המלחמה זה היה קשה, במהלך המלחמה קשה מאוד והיום זה בלתי אפשרי. התחילו את הסיוע עם 22 מיליארד אחרי כן הורידו ל-14 ואחרי זה ל-12 ואחרי כן פרסו אותם. זה לא עוזר".

שריף ניג'ם, ראש המועצה המקומית גוש חלב / צילום: כדיה לוי

ואילו מירב בן שימול, מנכ״לית אשכול רשויות גליל מערבי, שפונתה במהלך המלחמה, אמרה "מי שנולד בגליל נשאר בגליל. כמנכ"לית אשכול אנחנו לא באים להחליף את הרשויות המקומיות, אלא לתת מענה לבעיות. אחד הדברים שהבנו אחרי ה-7 באוקטובר, שעסקים ותיירות הם הראשונים שייפגעו והאחרונים שיחזרו. כשפוניתי מהבית ראיתי את הכאב של בעלי העסקים: פיננסים, ביטוח וקוסמטיקאיות שחששו איך נשרוד ואיך נחזור לשגרה. הקהילה היום עוד לא חזרה להיות כבעבר?".

מירב בן שימול, מנכ״לית אשכול רשויות גליל מערבי / צילום: שלומי יוסף

מענק מעבר לצפון על סך 100 אלף שקל

השאלה, מה עושים הלאה. פינק אמרה כי במשרדה מגובשות תוכניות לתמריצים וסיוע ועידוד של חברות להעסיק עובדים, כולל כאלה בשכר גבוה, אך זה אינו מספיק. "צריך להביא לאזור השקעות כי עסקים לא יכולים לצמוח ממצב קיים, ועובדים על רצף של תמריצים להחזיר מצב לקדמותו. אבל איך מעודדים השקעות ומביאים לכאן עובדים ותעשייה חדשה. העובדים הטובים מחפשים משרות בשכר גבוה והולכים למרכז והחברות בצפון לא מצליחות למצוא עובדים. זו בעיית הביצה והתרנגולת".

לאור זאת גיבשו תוכנית, לפיה מעסיקים שיעסיקו עובדים בשכר של 16-30 אלף יקבלו מענק של 100 אלף שקל לעובד, אך רק אם יעברו לצפון. עניין זה גם יסייע להשאיר בצפון עובדים בשכר גבוה כאן. תוכנית אחרת אמורה לעודד מעסיקים להעסיק ג'וניורים (מתמחים), שאף הם יקבלו מענקים דומים.

זיו גביש אמרה, כי "כלכלה נשענת על מכפילים. ברגע שמדינה תשקיע בתשתיות לאומיות ועיריות ישתתפו, ואנחנו והמגזר העסקי נצטרף, נייצר מעגל שמניע את עצמו, שיביא עסקים ועובדים, ותנופת בנייה ואני מאמינה שזו הדרך למשוך את כל הצפון קדימה".

ואילו ניג'ם הזהיר, כי כל עוד אין גורם מתכלל והתקציבים מתקבלים בפרוסות ולא ניתנים בבת אחת - "הבעיות לא ייפתרו, והצפון ימשיך לקרטע".

