ביום שבו נערכת השיחה עם אייזיק דבח, בעל השליטה ומנכ"ל חברת האופנה דלתא גליל, דיווחה החברה הבת דלתא מותגים , המרכזת את פעילות הקבוצה בישראל, על שחיקה ברווחיה ברבעון הרביעי. מניית דלתא מותגים הגיבה בצניחה יומית דרמטית של 16% והובילה ירידות חדות בסקטור מניות האופנה כולו, כולל פוקס , קסטרו , ואורבניקה .

דבח, 68, מתקשה להבין מדוע חתכו המשקיעים מעל חצי מיליארד שקל משווי השוק של החברה הבת ביום אחד: "אני לא יודע למה השוק ציפה. היה (לדלתא מותגים, ח"ש.) רבעון מדהים. נכון שהרווח הנקי נשחק ב־7% ביחס לרבעון המקביל (ל־56 מיליון שקל, ח"ש.), כי היה רבעון חם מאוד ואנשים קנו קצת פחות פיג'מות. אבל זו חברה נהדרת, היא פותחת חנויות בגרמניה וגדלה בארץ. אני חושב שהמספרים שלנו הם במקום הראשון - המספרים של המתחרים לא יהיו כמו שלנו".

מבחינת שווי השוק שלה, דלתא גליל היא חברת ההלבשה הגדולה בבורסה. גם לאחר ירידה של 16% במניה בשנה האחרונה, החברה נסחרת בשווי של 4.4 מיליארד שקל, יותר מפוקס של הראל ויזל (3.9 מיליארד שקל).

מכסי טראמפ זעזעו לרגע את השוק האמריקאי

דלתא גליל מעצבת, מייצרת ומשווקת בעיקר מוצרי הלבשה תחתונה לנשים ולגברים, לצד בגדי ספורט, שינה וגרביים. שווקי היעד שלה הם בעיקר ארה"ב, אירופה וישראל (18% מהמכירות, באמצעות דלתא מותגים). בין לקוחותיה נמנים מותגים כמו נייקי, ויקטוריה סיקרט, לולולמון, סקימס, רשת וולמארט ועוד. החברה הוקמה לפני יותר מ־50 שנה על ידי דב לאוטמן המנוח, כאשר בנו, נועם, מכהן כיו"ר שלה כיום (ומחזיק כ־10% מהמניות).

מדוחות דלתא גליל (שפרסמה את תוצאותיה יום לאחר החברה הבת) עולה כי מכירותיה ברבעון הרביעי צמחו ב־2% לשיא של 611 מיליון דולר, ואילו בסיכום השנה הן עלו ב־4% ל־2.1 מיליארד דולר, גם כתוצאה מהתחזקות השקל והאירו לעומת הדולר.

למרות הצמיחה בהכנסות, הרווחיות של החברה נשחקה. הסיבות לכך, מסבירים בדלתא גליל, הן החורף החם בישראל, העלייה בקניות שביצעו ישראלים בחו"ל ורפורמת המכסים של טראמפ, שהובילה להוצאה חד־פעמית של 25 מיליון דולר בדוחות.

בשורה התחתונה, סיכמה דלתא גליל את הרבעון האחרון עם רווח נקי של 25 מיליון דולר, ירידה של 6.5% ביחס לרבעון המקביל ב־2024. את 2025 כולה היא חתמה עם רווח נקי של 85 מיליון דולר, ירידה של 2%.

התחזית של דלתא לשנת 2026 היא למכירות בטווח של 2.29־2.33 מיליארד דולר. כאשר הרווח הנקי צפוי לנוע בין 116 ל־123 מיליון דולר, מול 103 מיליון דולר (בנטרול השפעות חד פעמיות) בשנה החולפת.

על רפורמת המכסים של טראמפ אומר בכיר בדלתא כי "זה היה אירוע שזעזע לרגע את שוק האופנה בארה"ב, משום שמרבית השחקנים האמריקאים קונים את הסחורה במזרח הרחוק, בדגש על וייטנאם וסין שעליה הוטלו מכסים גבוהים במיוחד. דלתא נקלעה לאירוע הזה, וכתוצאה מניהול מאוד הדוק ועבודה סופר מקצועית, הצלחנו להקטין את ההשפעה"

ההפרשה שביצעה דלתא למכסי טראמפ, מוסיף דבח, "היא סכום קטן יחסית . לנייקי לשם השוואה המכסים עלו 1.5 מיליארד דולר, ולכל החברות הדומות לנו זה עלה המון כסף".

מה שסייע לדלתא למתן את השפעת המכסים, הוא אומר, זו התמקדות במדינות שלהן מכסי יצוא נמוכים לארה"ב. "אנחנו מעבירים הרבה מהייצור שלנו למצרים שעליה מוטל מכס של 10%, כשבמקומות אחרים זה 20%. בסיכומו של דבר שיעור הרווח הגולמי שלנו ב־2025 השתפר (42.5% מול 41.9% ב־2024), בין היתר הודות לשיפור ברווחיות המפעלים".

עוד מסבירים בחברה כי "עשינו יותר עסקים במצרים עקב המכסים. אנחנו מתכננים להגדיל את הפעילות שלנו שם ולהקים עוד שני מפעלים. יצאנו מסין, ובכל המדינות האחרות שבהן אנחנו פועלים - התעריפים נעים בין 18% ל־20%, חוץ ממצרים".

"מחדשים בלי הפסקה בזירת המותגים"

דבח מדגיש כי בשנתיים האחרונות בחברה "משקיעים הרבה בצמיחה. פתחנו שני מרכזים לוגיסטיים (מרלו"גים) אוטומטיים, בארץ ובמדינת וירג'יניה, בארה"ב. אנו נפעיל אותם ברבעון השלישי השנה והם יסייעו לנו לחסוך ולהוריד עלויות. אנחנו גם משקיעים במפעלים שלנו במצרים ומגדילים את המפעל בוייטנאם".

דרך עסקית נוספת לשמר את המובילות של החברה לדבריו היא חידוש בלתי פוסק בזירת המותגים. דבח מציין כי "בנינו מותג לשחקנית מילי בובי בראון", כוכבת הסדרה "דברים מוזרים" שהעונה האחרונה שלה שודרה בנטפליקס לא מכבר. "לקחנו את השם שלה כמותג (פלורנס ביי מילס, ח"ש.) והשקנו מוצרי הלבשה בוולמארט וברשתות הגדולות בארה"ב".

האם רפורמת המכסים השפיעה גם על הצרכן האמריקאי? לדברי דבח, "בינתיים לא רואים השפעה גדולה; המכירות שלנו בתקופת חג המולד עלו בשיעור של כ־5%.

"עד עכשיו הצרכן האמריקאי היה מסוגל לעכל את עליות המחירים, כשהן נעו בין 3% ל־10%. צריך לזכור שבעשרים השנים האחרונות הייתה דפלציה במוצרי האופנה, כלומר המחירים לרוב ירדו בהתמדה". עם זאת, דבח מעריך שהאירוע לא הסתיים עדיין: "לא תהיה כאן אפס (השפעה, ח"ש.), אבל הלקוח ממשיך לקנות את הסחורה".

הוא מציין כי "כרגע רק דונלד טראמפ וביהמ"ש העליון בארה"ב יודעים מה יהיה עם המכסים. ביהמ"ש יחליט בשבועות הקרובים אם הטלתם הייתה חוקית או לא - ואנחנו חיים עם זה".

שווי מניות דבח בדלתא כ־2 מיליארד שקל

ככלל, דבח שבע רצון מהתנהלות דלתא גליל: "אנחנו חברת צמיחה ב־15 השנים האחרונות, ונמשיך לצמוח ולהעלות את הרווחיות שלנו משנה לשנה. יש לנו חברה מצוינת עם חדשנות, מותגים מובילים באיכות גבוהה, ויכולת ביצוע מצוינת. אני מאוד גאה בחברה, בצוות - ושזו חברה ישראלית. הדבר היחידי שהכעיס אותי זה שהבורסה בתל אביב טסה כאן בשנה שעברה, חוץ מהמניה שלנו (כאמור ירדה ב־16%, ח"ש)", הוא אומר בחיוך.

דבח, ששווי מניותיו בדלתא (50% מההון) עומד כעת על כ־2 מיליארד שקל, יכול להתנחם גם בשכר נאה שקיבל אשתקד, בעלות של 1.8 מיליון דולר (6.2 מיליון שקל) שכלל בונוס של 250 אלף שקל. בתו גלוריה ונדום דבח, המנהלת את פעילות המותג ספלנדיד בדלתא ארה"ב, נהנתה מעלות שכר של 714 אלף דולר (2.5 מיליון שקל).