1 נסגר מכרז ל-1,100 דירות ב"שדה דב" של ראשון לציון

השבוע נסגרו שבעת המכרזים הראשונים על הקרקעות ב"מטווח 24" במערב ראשון לציון, הכוללים כ-1,100 דירות, שנמכרו בסך כולל של 1.4 מיליארד שקל.

במשך שנים השטח שימש לניסויים באמצעי לחימה שונים, ולפני כשלוש שנים חתמו העירייה ומשרד הביטחון על הסכם לפינוי מדורג של המטווח, שיסתיים ב-2030. לפני מספר חודשים אושרה תוכנית לחלק הצפוני של המטווח, המיועד להקמת 3,664 יחידות דיור ו-209 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה.

ההודעה הרשמית על הזוכים תפורסם בימים הקרובים, אך מהידוע עד כה - בין היתר מדיווחים לבורסה - פריאור (מהדרין) זכתה בשני מגרשים ל-294 יחידות דיור ב-417 מיליון שקל, אזורים זכתה במכרז ל-226 יחידות דיור ובנייה מרקמית בתמורה ל-306 מיליון שקל, קבוצת דוידסון זכתה במגרש ל-118 יחידות דיור, ואילו גינדי החזקות זכתה בשלושה מגרשים ל-465 יחידות דיור ב-502 מיליון שקל.

לפני כשנה נסגר מכרז ל-57 דירות במתחם האלף, שמצוי מעט מזרחית למטווח 24, ובו זכתה חברת גיא ודורון לוי, לפי 1.43 מיליון שקל ליחידת דיור - דומה למחיר הממוצע כעת. בהתחשב בכך שמדובר במכרז קטן בהרבה מאלה שבוצעו על מטווח 24, ושהאחרונים לא כוללים אגרות פיתוח שיעלו את עלויות הבנייה במאות אלפי שקלים לפחות - המחירים אינם משקפים ירידות מחירים צפויות, לפחות לא על פי היזמים.

2 משרדים

חברת המינרלים ICL, הנחשבת למעסיק הגדול ביותר בנגב, חנכה את בניין המטה החדש שלה בבאר שבע, בטקס חגיגי במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג (בתמונה עם המנכ"ל אלעד אהרונסון והיו"ר יואב דופלט). הבניין משתרע על פני כ-5 דונם, וכולל כ-15 אלף מ"ר שטח בנוי ב-12 קומות משרדים, שטחי מסחר, ומתחם הסעדה. המבנה צפוי לאכלס כאלף מעובדי החברה, מתוך 4,500 בסך הכול.

המנכ''ל אלעד אהרונסון, נשיא המדינה יצחק הרצוג והיו''ר יואב דופלט / צילום: בועז רבינוביץ

לדברי אהרונסון, "זהו לא רק מבנה חדש, אלא הצהרה על זהות, על מחויבות, ועל בחירה מודעת למקם את מרכז הכובד של החברה כאן, בבירת הנגב". הנשיא הרצוג ציין באירוע כי "לצד היותה מנוע צמיחה למשק הישראלי כולו, ICL היא גם מקור לגאווה ישראלית. קביעת משרדיה החדשים בבאר שבע היא הצהרת כוונות חשובה לנגב ולתושביו".

3 טכנולוגיה

ענקית הטכנולוגיה אפלייד מטיריאלס חנכה ברחובות מרכז מו"פ חדש, שיהווה נדבך מרכזי בהשקעה של מאות מיליוני דולרים בפעילותה בישראל. החברה, שמעסיקה בארץ כ-2,200 עובדים, מתכננת לגייס 300 נוספים השנה.

יו''ר רשות החדשנות ד''ר אלון סטופל, נשיא אפלייד מטיריאלס ישראל עופר גרינברגר, ראש עיריית רחובות מתן דיל ומנכ''לית גב ים נטלי משען זכאי / צילום: גלעד קוולרצ'יק

4 מסיבת פורים

מסיבות חג הפורים יצאו השבוע לדרך, ובין החוגגים גם מותג האיפור המקצועי NYX של לוריאל, שערך את המסיבה שלו במועדון בבל התל אביבי תחת הכותרת NYX FANTASY. את המסיבה הובילו מנכ"ל לוריאל אלי שגיב בכירי החברה בארץ.

מנכ''ל לוריאל אלי שגיב, מאי תגר ויפתח רמון / צילום: אייל אפרתי

5 מינויים חדשים

דן איתמר יכהן כמנכ"ל אקסטרה ריטייל, קבוצת הקמעונאות הפרטית של אלון רבוע כחול, שמחזור המכירות השנתי שלה מוערך בכמיליארד שקל.

דן איתמר / צילום: יח''צ

שרית נג'אתי וגדי אבידור מונו למנכ"לים משותפים באיתי ברנדס של קבוצת פוקס.

טל היישטיין בביקר מונתה לסמנכ"לית שיווק ואי־קומרס גלובלי של NAOT (טבע נאות).