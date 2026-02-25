המחקר שקובע: ישראל היא "נכס אסטרטגי שאין לו תחליף"

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1המחקר שמבקש למצב את ישראל כעוגן ביטחוני עולמי

מחקר חדש בן 51 עמודים של מכון המחקר הבריטי הנרי ג'קסון "מבקש לזעזע את הממסד הביטחוני והטכנולוגי בישראל". המחקר מציע "שינוי משמעותי באסטרטגיה בין ישראל לארה"ב" וקובע כי על ישראל להפוך למעצמת טכנולוגיות־ביטחון "חיונית שאין לה תחליף", פורסם בפוקס ניוז האמריקאי.

המחקר שכותרתו "ישראל 2048: מתווה למעצמה גיאופוליטית א-סימטרית עולה" מבקש לאמץ "מודל עסקי חדש שלאחר 7 באוקטובר 2023, שיקדם את השותפות האסטרטגית בין ארה"ב לישראל בלב המזרח התיכון וברחבי העולם. במטרה לקדם את האינטרסים הביטחוניים של ארה"ב וישראל", נכתב.

ברק מ' סינר, ממחברי המחקר, אמר לפוקס ניוז כי "ארה"ב זקוקה לישראל כחלק מארכיטקטורת הביטחון שלה באזור דרך הסכמי אברהם, ובאופן רחב יותר כמכפיל כוח בכל הנוגע ליתרון הטכנולוגי מול סין".

"סינר והמחבר־שותף דייוויד וורמסר טוענים כי קיים צורך דחוף למסגר מחדש את השותפות האסטרטגית בין ארה"ב לישראל סביב טכנולוגיה, ולעבור מתלות בסיוע צבאי לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח והשקעה בפלטפורמות טכנולוגיות משותפות בתחומי טכנולוגיות ביטחוניות, בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי ויכולות לחימה מהדור הבא", נכתב.

השניים כתבו כי "ישראל חייבת לתת עדיפות להעברת רגולציה מוסכמת לשיתוף טכנולוגיות, כדי למנוע דליפת טכנולוגיות בינה מלאכותית וקוונטום לסין".

סינר ציין כי לאחרונה הפנטגון פרסם את אסטרטגיית ההגנה הלאומית של והכריז על ישראל כ"כשותפה צבאית אסטרטגית". לדבריהם, זה "דבר שמעולם לא קרה קודם לכן".

לדברי סינר, "ישראל אינה רק משיגה דומיננטיות אזורית אלא גם עוצמה בינלאומית באמצעות חיבור נתיבי סחר וקישוריות דיגיטלית. ישראל פשוט אינה יכולה להישאר בעמדה הגנתית טהורה, להסתגר ולהגיב לאיומים בגבולותיה".

סינר הוסיף כי לאחר מלחמת 12 הימים של ישראל באיראן ביוני 2025, "אמריקה כעת רוצה להיות חלק מסיפור ההצלחה הזה". לטענתו, "הנשיא טראמפ התייצב לצד ישראל ותקף צבאית משום ש'ישראל הפגינה תבונה מודיעינית ועוצמה צבאית. לראשונה, אמריקה הצטרפה לישראל' בניהול מלחמה". כתוצאה מכך "טכנולוגיות הביטחון של ישראל הופכות אותה לבלתי־ניתנת להחלפה עבור מדינות".

סינר סיכם: "ישראל אינה מעצמת־על, אלא מעצמה גיאופוליטית שמספקת למדינות מכפיל כוח והן נהנות ממנה כמדינת טכנולוגיות ביטחון".

מתוך הפוקס ניוז מאת בנג'מין ויינטל. לקריאת הכתבה המלאה.

2אנקרה מהדקת את המצור הכלכלי על ישראל, וארה"ב צריכה להתערב

"לאחר שכבר הכריז במאי 2024 על אמברגו סחר, משטרו של ארדואן מהדק כעת עוד יותר את ההגבלות על סחורות מתוצרת טורקית המיוצאות לישראל דרך מדינות האיחוד האירופי", פורסם במכון המחקר האמריקאי FDD.

כפי שפורסם בגלובס, טורקיה הפסיקה בתחילת פברואר להנפיק "מסמכי העדפה" לישראל (תעודות יורומד). התעודות מונפקות במסגרת אמנת סחר מולטילטרלית, שכוללת את האיחוד האירופי, ומייצרת אפשרות לקבלת פטור ממכס על סחורות, בהצגת התעודה.

בהתאם למוניטין שלה כתומכת הקולנית ביותר של ארגון הטרור חמאס בזירה הבינלאומית, "טורקיה הכריזה על צעדים חדשים שנועדו לחנוק את הסחר הבינלאומי של ישראל. באופן ספציפי, אנקרה תסרב להנפיק תעודות ליצוא המיועד לישראל, המאפשרות להימנע ממכסים מסוימים וגבוהים במיוחד", נכתב. הגבלת היצוא לישראל "צפויה לפגוע בעיקר ביבואנים ישראלים וביצואנים טורקים, במיוחד בענפי הרכב וחומרי הבנייה".

נכתב כי "האיחוד האירופי שמר עד כה על שתיקה בנוגע להחלטת אנקרה, וייתכן שהיקף הסחר המושפע קטן מדי מכדי לערער עוד יותר את יחסי טורקיה-האיחוד האירופי".

יש לציין כי הגבלת היצוא הטורקיות למוצרים המיועדים לישראל "מסמנת שיא חדש במעמדה של תנועת ה-BDS ככוח פוליטי בטורקיה. תנועה שכבר נהנית מפופולריות רחבה". לאחרונה, סקר מצא כי "73% מהטורקים השתתפו בחרמות כלכליים נגד ישראל עד תחילת 2024 הפכה לממוסדת תחת ארדואן, כפי שמעיד הידוק האמברגו".

במכון המחקר נכתב כי על "ווושינגטון ללחוץ על טורקיה להפסיק את הלוחמה הכלכלית נגד ישראל", ומצביעים על הפרדוקס בהצטרפות טורקיה למועצת השלום של טראמפ "חרף התנגדות ישראלית".

"וושינגטון והאיחוד האירופי חייבים להפעיל לחץ על אנקרה לסיים את היוזמה האחרונה הזו לפגיעה כלכלית בישראל. בנוסף, על וושינגטון להגביר את המאמצים הדיפלומטיים כדי לאלץ את טורקיה להפסיק את תמיכתה בחמאס". בנוסף נכתב כי "אם אנקרה לא תפעל ברוח השלום, יש לשקול את סיום חברותה במועצת השלום", וזאת למרות ש"בוושינגטון סבורים כי אנקרה יכולה למלא תפקיד חיובי בשיקום ישות עזתית משגשגת ובטוחה".

"בעת שטורקיה נוטלת על עצמה תפקיד לוגיסטי במסגרת מועצת השלום, האמונה על שיקום עזה, האמברגו של ארדואן עלול להוביל לתוצאה פרדוקסלית. הגבלות מוגברות עשויות לסבך את תהליכי האישור של סיוע המיועד לעזה, שרובו חייב לעבור דרך נמלים ישראליים", נכתב. יתרה מכך, עיתוי המהלך "מרמז כי ארדואן אינו מעוניין לשקם את היחסים עם ישראל. הדבר ימשיך לטפח חוסר אמון בין ישראל לטורקיה, ולפגוע ביעילות המעורבות הטורקית בעזה שלאחר המלחמה".

"באמצעות פגיעה בישראל, טורקיה חותרת תחת גוף שמטרתו לחזק את הביטחון והרווחה של ישראלים ופלסטינים כאחד", נכתב.

מתוך FDD מאת סינאן ג'ידי וויליאם דורן. לקריאת הכתבה המלאה.

3סקר חדש קובע: האנטישמיות באיטליה מזנקת לשיאים היסטוריים

"האנטישמיות באיטליה זינקה לשיא חסר תקדים בשנה האחרונה, לפי נתונים שפורסמו לאחרונה, כאשר יהודים וישראלים ברחבי אירופה ממשיכים להתמודד עם סביבה עוינת ובלתי פוסקת הכוללת הטרדות, ונדליזם ותקיפות ממוקדות", פורסם באלגמיינר האמריקאי.

הקרן האיטלקית CDEC (המרכז לתיעוד יהודי בן זמננו) אישרה כי "מספר התקריות האנטישמיות במדינה התקרב לראשונה לארבע ספרות בשנה החולפת".

"מתוך 1,492 דיווחים שהוגשו דרך ערוצי ניטור רשמיים, סיווג ה-CDEC באופן רשמי שיא של 963 מקרים כאנטישמיים", כך לפי הקונגרס היהודי האירופי ואיגוד הקהילות היהודיות באיטליה (UCEI), הגוף הייצוגי המרכזי של יהודי איטליה. לשם ההשוואה, בשנת 2024 "נרשמו 877 תקריות, לפניהן 453 מקרים ב-2023 ורק 241 ב-2022". לפי המרכז היהודי, "עוינות אנטי-ישראלית הייתה מניע אידיאולוגי מרכזי לעלייה באנטישמיות".

יש לציין כי "מרבית התקריות 643 התרחשו ברשת בפלטפורמות דיגיטליות, בעוד 320 כללו מעשים פיזיים כגון גרפיטי, ונדליזם וחילול בתי כנסת, בנוסף לאפליה, איומים ותקיפות".

הארגון אמר כי "המטריצה האידיאולוגית העיקרית שהזינה את השנאה נגד יהודים היא אנטישמיות הקשורה לישראל כלומר, העברה של מיתוסים אנטי-יהודיים, כגון עלילת דם, גזענות 'מטבע בחירה' ושנאת האנושות".

בנוסף לפי סקר שפורסם בספטמבר על ידי מכון הסקרים SWG "כ-15% מהאיטלקים סבורים כי תקיפות פיזיות נגד יהודים הן 'מוצדקות לחלוטין או במידה מסוימת'".

חודשים קודם לכן, ביוני, מכון המחקר האיטלקי Eurispes הציג סקר מדגם מייצג של האוכלוסייה ומצא כי "37.9% מהאיטלקים מאמינים שיהודים 'חושבים רק על צבירת כסף', בעוד 58.2% רואים ביהודים 'קהילה סגורה'". נתון מטריד נוסף מצא כי "כ-40% מהנשאלים לא ידעו או לא האמינו כי 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, ורוב המשיבים 54% ראו בפשעי שנאה אנטישמיים אירועים מבודדים ולא חלק ממגמה רחבה יותר".

מתוך האלגמיינר. לקריאת הכתבה המלאה.