רשת מלונות פתאל ממתגת את שבעת מלונות הבוטיק שלה בירושלים ובתל אביב תחת השם COLORS. המהלך מלווה בקמפיין AI, ובמהלך כולו הושקעו כ-2.5 מיליון שקל. בשנה הקרובה צפויים להיפתח מלונות נוספים בתל אביב ובירושלים תחת המיתוג החדש, בהם The Bank ,THE OFFICE, בית אליאנס וביאליק.

● מי עומד מאחורי השלטים נגד עמית גל ורו"ח אפי סנדרוב

● האפקט האיראני: הישראלים מזמינים יותר חופשות בארץ, ופחות בחו"ל

"בשנה האחרונה עשינו מסע רכישות, ופתחנו 7 מלונות ב-12 חודשים, השקעה של מעל 1.5 מיליארד שקל", מסבירה סמנכ"לית השיווק והמכירות מאיה שלו. "המלונות האלו קמו מתוך זיהוי הזדמנות של חווית אירוח מעט שונה עבור פתאל - אורחים שמחפשים חוויה אורבנית, ולא רק מקום ללון בו.

"כשהסתכלנו על המלונות ממעוף הציפור, זיהינו שלכל אחד מהם יש סיפור היסטורי וצבע משלו, אבל יש גם חוט מחבר לכולם - המיקומים שלהם במרכז הסצנה בערים מרכזיות. עשינו את המיתוג עם סטודיו רוף, בהחלטה ש-30% מוקדשים למטריית המותג, ו-70% לאינדיבידואליזם".

במטריית המותג שמייצרת חוויות אירוח בעלות זהות דומה נמצאים אלמנטים כמו הקבלה, המגבות והריחות, אך גם הוויתור על חדר אוכל, ובמקום זאת ייצור שיתופי פעולה עם מסעדות. כך, למשל, אורחי מלון בזאר אוכלים את ארוחת הבוקר במסעדת פאלט, אורחי מלון נורדוי במסעדת פרא, ובמלון נוצ'ה הירושלמי פועלת מסעדת זהרה.

החלק האינדיבידואלי כולל לוגו, צבע, שפה מיתוגית וקונספט אירוח. "בזאר, למשל, הוא מלון שמתחבר למיקום היפואי, ובנוצ'ה תמצאי את ירושלים בתוך המלון", אומרת שלו. באשר לבחירה במיתוג קולורס, היא מסבירה כי הוא "מבטא אמירה דו-משמעית - גם על המגוון האנושי של האורחים, שמחפשים משהו שונה מהמלונאות המסורתית, וגם צבע חדש לפתאל, שעוסקת בעיקר במותגי נופש, ומגוונת את הפורטופוליו.

"זה מהלך שמסתכל לא רק על תפוסה, אלא גם על רלוונטיות. 24 שעות של ניתוק, בלי לעזוב את העיר". בעיצוב, יש דגש חזק על צבעים, כך שלדוגמה בנורדוי נבחרה פלטה ורודה וכחולה, בריספשן - ירוק וחרדל, בנוצ'ה - בורדו וחום, ובסם ובלונדי - אפרסק וכחול.

מאיה שלו, סמנכלית שיווק ומכירות ברשת פתאל תמורת / צילום: אלבום פרטי

התרחבות בחיפה ואירופה

המלונות של רשת פתאל מאוגדים תחת שורה של מותגים - פתאל לימיטד אדישן, ניקס, לאונרדו, הרודס, Hotels U ומאסטר. בסך הכול מדובר ב-315 בתי מלון, מתוכם בארץ יש 48 פעילים ו-18 בבנייה. "המטרה היא להתרחב עם COLORS לעוד ערים בישראל כמו חיפה, וגם לאירופה ואגן הים תיכון", אומרת שלו.

כאמור, את המהלך מלווה קמפיין שיצרה האמנית אלה אוזן, המתמחה בפיתוח עולמות ויזואליים באמצעות בינה מלאכותית, ועלה השבוע בטלוויזיה ובדיגיטל. "זו לא עוד פרסומת שמראה חדר של מלון ודוגמנית בבריכה, אלא רק את הסקרנות, הצבעוניות והייחודיות של המותג", מסכמת שלו.