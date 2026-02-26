ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום רשת פתאל ממתגת את מלונות הבוטיק תחת Colors, והפנים לחו"ל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מלונות פתאל

רשת פתאל ממתגת את מלונות הבוטיק תחת Colors, עם הפנים לחו"ל

פתאל ממתגת את מלונות הבוטיק שלה תחת השם COLORS • "המהלך מבטא אמירה דו-משמעית - גם על המגוון האנושי של האורחים וגם צבע חדש לפתאל, שעוסקת בעיקר במותגי נופש", אומרת סמנכ"לית השיווק • ומה מתכננים ברשת המלונות בהמשך?

גלית חתן 10:37
מלון בכר האוס בתל אביב / צילום: אסף פינצ'וק
מלון בכר האוס בתל אביב / צילום: אסף פינצ'וק

רשת מלונות פתאל ממתגת את שבעת מלונות הבוטיק שלה בירושלים ובתל אביב תחת השם COLORS. המהלך מלווה בקמפיין AI, ובמהלך כולו הושקעו כ-2.5 מיליון שקל. בשנה הקרובה צפויים להיפתח מלונות נוספים בתל אביב ובירושלים תחת המיתוג החדש, בהם The Bank ,THE OFFICE, בית אליאנס וביאליק.

מי עומד מאחורי השלטים נגד עמית גל ורו"ח אפי סנדרוב
האפקט האיראני: הישראלים מזמינים יותר חופשות בארץ, ופחות בחו"ל

"בשנה האחרונה עשינו מסע רכישות, ופתחנו 7 מלונות ב-12 חודשים, השקעה של מעל 1.5 מיליארד שקל", מסבירה סמנכ"לית השיווק והמכירות מאיה שלו. "המלונות האלו קמו מתוך זיהוי הזדמנות של חווית אירוח מעט שונה עבור פתאל - אורחים שמחפשים חוויה אורבנית, ולא רק מקום ללון בו.

"כשהסתכלנו על המלונות ממעוף הציפור, זיהינו שלכל אחד מהם יש סיפור היסטורי וצבע משלו, אבל יש גם חוט מחבר לכולם - המיקומים שלהם במרכז הסצנה בערים מרכזיות. עשינו את המיתוג עם סטודיו רוף, בהחלטה ש-30% מוקדשים למטריית המותג, ו-70% לאינדיבידואליזם".

במטריית המותג שמייצרת חוויות אירוח בעלות זהות דומה נמצאים אלמנטים כמו הקבלה, המגבות והריחות, אך גם הוויתור על חדר אוכל, ובמקום זאת ייצור שיתופי פעולה עם מסעדות. כך, למשל, אורחי מלון בזאר אוכלים את ארוחת הבוקר במסעדת פאלט, אורחי מלון נורדוי במסעדת פרא, ובמלון נוצ'ה הירושלמי פועלת מסעדת זהרה.

החלק האינדיבידואלי כולל לוגו, צבע, שפה מיתוגית וקונספט אירוח. "בזאר, למשל, הוא מלון שמתחבר למיקום היפואי, ובנוצ'ה תמצאי את ירושלים בתוך המלון", אומרת שלו. באשר לבחירה במיתוג קולורס, היא מסבירה כי הוא "מבטא אמירה דו-משמעית - גם על המגוון האנושי של האורחים, שמחפשים משהו שונה מהמלונאות המסורתית, וגם צבע חדש לפתאל, שעוסקת בעיקר במותגי נופש, ומגוונת את הפורטופוליו.

"זה מהלך שמסתכל לא רק על תפוסה, אלא גם על רלוונטיות. 24 שעות של ניתוק, בלי לעזוב את העיר". בעיצוב, יש דגש חזק על צבעים, כך שלדוגמה בנורדוי נבחרה פלטה ורודה וכחולה, בריספשן - ירוק וחרדל, בנוצ'ה - בורדו וחום, ובסם ובלונדי - אפרסק וכחול.

מאיה שלו, סמנכלית שיווק ומכירות ברשת פתאל תמורת / צילום: אלבום פרטי
 מאיה שלו, סמנכלית שיווק ומכירות ברשת פתאל תמורת / צילום: אלבום פרטי

התרחבות בחיפה ואירופה

המלונות של רשת פתאל מאוגדים תחת שורה של מותגים - פתאל לימיטד אדישן, ניקס, לאונרדו, הרודס, Hotels U ומאסטר. בסך הכול מדובר ב-315 בתי מלון, מתוכם בארץ יש 48 פעילים ו-18 בבנייה. "המטרה היא להתרחב עם COLORS לעוד ערים בישראל כמו חיפה, וגם לאירופה ואגן הים תיכון", אומרת שלו.

כאמור, את המהלך מלווה קמפיין שיצרה האמנית אלה אוזן, המתמחה בפיתוח עולמות ויזואליים באמצעות בינה מלאכותית, ועלה השבוע בטלוויזיה ובדיגיטל. "זו לא עוד פרסומת שמראה חדר של מלון ודוגמנית בבריכה, אלא רק את הסקרנות, הצבעוניות והייחודיות של המותג", מסכמת שלו.