מי עומד מאחורי השלטים נגד עמית גל ורו"ח אפי סנדרוב

1 מי עומד מאחורי השלטים נגד עמית גל ורו"ח אפי סנדרו

בשבועות האחרונים כמעט כל מי שעבר בצמתים מרכזיים בת"א או בנתיבי באיילון הבחין בשלטי חוצות המתנוססים על גבי קירות, אוטובוסים והמסך המרכזי בבית יפעת שהופנו נגד הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל, לצד שלטים נגד רו"ח אפי סנדרוב.

פניהם של השניים הוצבו על השלטים יחד עם הכיתוב "הזמן אוזל. נכשלת. קח אחריות - תתפטר. פרשת סלייס". לפי הערכות, היקף ההשקעה בשלטים - שנרכשו משתי חברות שונות - עומד על 300 אלף שקל, וייתכן כי הוא יורחב לשלטים נוספים.

הרקע לשלטים הוא פרשת סלייס, מהפרשות החמורות בשוק ההון הישראלי. לאחר תלונות מצד חוסכים על כך שכספיהם אינם זמינים למשיכה, התברר כי כספי חוסכים הועברו ללא ידיעתם לאפיקים מסוכנים, וללא פיקוח הולם. הסכום שנעלם מוערך ב-850 מיליון שקל שהשקיעו כ-7,000 עמיתים, ונותב ל"קרנות אדומות" בחו"ל.

בעקבות חשיפת הפרשה מינתה רשות שוק ההון את רו"ח אפי סנדרוב כמנהל מורשה לחברה, שמטרתו לפעול להשבת הכספים. עמית גל הוא ראש הרשות, והפרשה טופלה על ידה מיומו הראשון בתפקיד, לפי הטענה תוך הקצאת משאבים גדולים לטיפול בציבור הנפגעים.

מבדיקת גלובס עולה כי מי שאחראית על התשלום לשלטים היא חברת מנופים בנייה והשקעות. בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה הוא ג'אק ליטה, שעוסק בתחום הבנייה ומפעיל מספר חברות בתחום קבלני המשנה. בנוסף לחברת מנופים הוא גם הבעלים של חברת בנייה נוספת בשם דוד ולירן יזמות בנייה והשקעות, ובעבר היה דירקטור בחברת הולילנד גלרי.

למרות שהוא הרוכש, לא ברור מה המניע של ליטה, האם הוא קשור לחוסכים שנפגעו, והאם עומד מאחורי שלטים אלו אינטרס אחר. נזכיר כי בשל החשש שהעמיתים לא יקבלו את מרבית הכסף, הושמעה לא אחת ביקורת גם על הגופים האמונים לטיפול בפרשה. כך, למשל, במסגרת החקירות שמוביל סנדרוב, הוא איתר עד כה כ-280 מיליון שקל, כשליש מהסכום שהועבר לקרנות בחו"ל. מתוך זה, כ-140 מיליון שקל בלבד הוחזרו לעמיתים, שאלו חסכונות הפנסיה שלהם.

ההסבר לכך הוא שכיוון שהכספים הושקעו בעיקר בנכסים אלטרנטיביים שאינם סחירים, דוגמת אשראי ונדל"ן, קיים קושי במימוש שלהם ובהשבתם לעמיתים.

2 מדיה

חברת httpool מקבוצת aleph holdings, המייצגת בישראל את חטיבות הפרסום של אמזון, ספוטיפיי ופינטרסט, מינתה את איתמר גולדפלד (43) למנכ"ל הפעילות בארץ.

מדובר בגוף שהכנסותיו כיום עומדות על עשרות מיליוני דולרים בשנה, והמינוי של גולדפלד נועד לחזק עוד יותר את מעמדה של httpool כאלטרנטיבה לגוגל ופייסבוק עבור חברות הייטק, גיימינג ואי-קומרס בארץ. כך, הצמיחה עשויה להגיע באמזון דרך ה-CTV, ובפינטרסט דרך לקוחות טיפוח ואיקומרס שמטרגטים את ארה"ב. במקביל נחתמות שותפויות גלובליות עם פלטפורמות נוספות, כמו בינג של מיקרוסופט.

גולדפלד אחראי להקמת הפעילות הישראלית של RTB House - פלטפורמה פרוגרמטית המייצרת מודעות רימרקטינג הזמן אמת (לאחר ביקור באתר איקומרס מסוים ללא רכישה, הגולש נחשף ברחבי הרשת למודעות עם מוצרים רלוונטיים), שמגלגלת מיליוני דולרים בשנה.

"אני מגיע ל-httpool במטרה להעמיק את השותפויות האסטרטגיות שלנו, להחדיר מדיות נוספות ולהעניק ללקוחותינו את היתרון הטכנולוגי והשיווקי שאין לאף גורם אחר בשוק", אומר גולדפלד.

איתמר גולדפלד / צילום: הדר הללי

3 הון סיכון

היזמיות והמשקיעות הילה רום ותמי מן משיקות קרן הון סיכון חדשה בשם FutureFirst, שתשקיע 50 מיליון דולר ב-Vertical AI. הקרן תתמקד בסבבי Seed של סטארט-אפים המפתחים פתרונות AI מתמחים לתעשיות ליבה. הקרן גייסה משקיעים מארה"ב ואירופה, וכן חתמה עם פירמת ברוקס-קרת כמשקיעה ושותפה אסטרטגית.

הילה רום ותמי מן / צילום: סטודיו כותרת

4 ישראל ארה"ב

שדולת יחסי ישראל-ארה"ב התכנסה בכנסת ביוזמת קרן משפחת רודרמן, במעמד שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, שציין כי "החירות שמאוימת כאן מדי יום על ידי אויבים כמו איראן היא גם איום על ארה"ב. כששואלים למה לנו אכפת?, אני שואל, איך אפשר שלא יהיה לנו אכפת?". בין המשתתפים הייתה גם היזמית יסמין לוקאץ', בתמונה עם מנכ"לית הקרן שירה רודמן, שלדבריה, "עתיד הקשר בין המדינות אינו יכול להיות תלוי רק באנשים פרטיים או בדינמיקה פוליטית משתנה. נדרשת השקעה מתמשכת בעיצובו, ויהדות ארה"ב מהווה גשר חיוני בין המדינות".

שירה רודרמן, מנכ״לית קרן משפחת רודרמן ויסמין לוקאץ׳ מנכ״לית ומייסדת Icon / צילום: עודד אנטמן