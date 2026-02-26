אפקט סמוטריץ': הרכישות מחו"ל צמחו בינואר ב-35% לעומת אשתקד

שנת 2026 נפתחה עם גידול מצרפי של 7% בהזמנות הישראלים בחודש ינואר בהשוואה לדצמבר, בעיקר הודות לרכישות באתרים הבינלאומיים - כך עולה מנתוני שופ אנליטיקס, המנטרת את הזמנות האונליין מדי חודש. אומנם הפטור של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ממס על יבוא אישי עד 150 דולר היה בתוקף כחודשיים בלבד, אך האפקט היה מיידי וברור.

מאז החלת הפטור ניכרה עלייה ברכישת קטגוריות המאופיינות בערך סל גבוה יותר, כמו הנעלה וביגוד, מוצרי טיפוח פרימיום, גאדג'טים ומוצרי חשמל. מליאת הכנסת אומנם דחתה השבוע את צו השר בנושא, אך מייד לאחר מכן הוא יצא במהלך דומה חדש, הפעם עם תקרת 130 דולר - מה שעשוי להוביל להמשך המגמה, אם לא ייבלם גם הוא.

לדברי נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס, "מספר ההזמנות מאתרים בינלאומיים עלה בכ-34% לעומת ינואר 2025, תולדה של רפורמת סמוטריץ'. בנוסף, אנו רואים בינואר גידול של עשרות אחוזים בסל הממוצע באתרים מובילים, ויותר ממחצית סלי הקנייה באתרים המובילים עוברים את רף ה-75 דולר, שהיה נהוג בשנים האחרונות, לעומת 10%-20% בלבד בינואר 2025".

זינוק בסלי אופנה

ההזמנות מהאתרים הבינלאומיים רשמו בינואר גידול של 9% לעומת החודש קודם, כאשר מרבית האתרים רושמים גידול גם ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. השלישייה הסינית - עליאקספרס, שיין וטמו - מתחזקת מעט, והחודש מרכזת יחד כ-80% מההזמנות באתרים הבינלאומיים. עליאקספרס וטמו עלו בכ-15% לעומת החודש הקודם, ואילו שיין רשם גידול של 30%.

כאשר בוחנים את השפעות הפטור על ענף האופנה, מגלים כי באתר האופנה הבריטי Next הסל הממוצע עלה מ-237 שקל לפני הרפורמה ל-298 שקל אחרי. שיעור הסלים מעל 75 דולר זינק מ-10% ל-68%. באתר ASOS הבריטי, הסל הממוצע גדל מ-233 שקל ל-285 שקל, ושיעור הסלים מעל 75 דולר קפץ מ-12% ל-54%.

לענף התיירות יש שלושה נציגים בדירוג ההזמנות של הישראלים מחו"ל: בוקינג, אגודה וחברת התעופה וויזאייר - שהכוונה להקים בסיס פעילות שלה בנתב"ג עוררה רעש גדול בענף, עד כדי הכרזת סכסוך עבודה. היקף ההזמנות בוויזאייר דומה לזה של ישראייר, ומהווה כמחצית מההזמנות באל על. גם חג הפורים בא לידי ביטוי בהזמנות החודש, כאשר אתר Halloween Costumes מתברג בעשירייה השנייה.

הקפיצה של פוקס

ההזמנות מהאתרים הישראלים רשמו בינואר גידול צנוע של 3% בלבד בהשוואה לחודש הקודם. במקום הראשון נמצא אתר KSP, עם יציבות במספר ההזמנות וסל ממוצע שעומד על 357 שקל.

אתר סופר-פארם מתברג במקום השני, עם צמיחה של 35% במספר ההזמנות. החודש בלטו הזמנות באתר "סופר-פארם גלרי" - זרוע היוקרה של הרשת, המתמקדת במותגי טיפוח בינלאומיים. מדובר בזרוע המציעה חוויית פרימיום משולבת - אתר ייעודי לצד סניפי בוטיק המעניקים ייעוץ אישי ועמדות איפור מקצועיות.

דירוג 20 האתרים הישראלים המובילים בינואר כולל שבע רשתות אופנה, בדומה לחודשים הקודמים - שש בדצמבר, ושמונה בנובמבר. הנתון הבולט החודש הוא הזינוק של פוקס מהמקום ה-13 למקום השביעי, מייד לאחר אתר נוסף של הקבוצה, טרמינל X שבמקום השישי. ההסבר לכך טמון במבצעי הנחות עד 70%, שהכפילו את מספר ההזמנות באתר פוקס לעומת החודש הקודם.

המתחרה, קבוצת קסטרו, משגרת שלושה נציגים לטבלה: הודיס במקום ה-13 עם גידול במספר ההזמנות גם כן הודות למבצעים נרחבים, ואורבניקה וקסטרו במקומות 19-20. כלומר, לפחות במכירות האונליין, רשת-האם מציגה את הביצועים החלשים יותר מהרשתות האחרות בקבוצה.

לצד שלוש קמעונאיות מזון גדולות - שופרסל, רמי לוי ו-ויקטורי - מתברגים גם האתר של הסופר החברתי מבית ההסתדרות והאתר של החישוק. לאחרונה השיק מועדון שווה מבית ההסתדרות הלאומית אתר למוצרי סופרמרקט באמצעות החישוק, ומעניין יהיה לעקוב אחר ביצועיו.