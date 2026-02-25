"עשרות מיליונים": מאחורי העסקה של התעשייה האווירית בגרמניה

התעשייה האווירית (תע"א) מסרה לחיל הים הגרמני ביום שלישי צוללת בלתי מאוישת, בעסקה שלפי הערכות שווה עשרות מיליוני אירו לפחות ועשויה לפתוח פתח להצטיידות נוספת. הצוללת האוטונומית BlueWhale הועברה לידי חיל הים הגרמני בעיר הנמל אקנפרדה, סמוך לקיל, בטקס חגיגי שבו השתתפו בכירים משני הצדדים.

זו העסקה הראשונה של הצוללת הבלתי מאוישת הזו, שפותחה ונבנתה בישראל. בגרמניה, השותפה המקומית של תע"א היא חברת ATLAS, חברת בת של החטיבה הימית של טיסנקרופ. עד כה, הייתה זו ישראל שהצטיידה בשש צוללות גרמניות מתקדמות (השישית עדיין לא נמסרה) בעלות של מיליארדי אירו ובמימון חלקי של ברלין.

הצוללת הבלתי מאוישת BlueWhale של התעשייה האווירית אורך: 10.9 מטרים

משקל: 5.5 טון

עומק צלילה מקסימלי: 300 מטר

משך שהייה מקסימלי במים: 4 שבועות

איסוף מידע מודיעיני

הצוללת הבלתי מאוישת BlueWhale היא כלי שיט באורך של 10.9 מטרים ומשמשת בעיקר לצרכי איסוף מודיעין באמצעים אלקטרוניים, ובחשאיות. לפי דיווחי הצבא הגרמני, היא כבר נבחנה במהלך הקיץ האחרון בפעילות בים הבלטי, שבו היא גם צפויה לפעול אחרי הרכישה. כלי השיט יכול גם לקחת חלק באיתור צוללות עוינות וכלי שיט אחרים, לסייע באיתור מוקשים ובפעילות מודיעינית אחרת.

לפי המידע הפומבי על הצוללת, היא שוקלת כ־5.5 טון, מסוגלת לצלול לעומק של 300 מטר ולהישאר בים במשך ארבעה שבועות, תלוי בסוג הפעילות שלה. היא מכילה מגוון של מערכות מכ"ם, סיגינט ומערכות אלקטרואופטיות. בתוך תע"א, חברת הבת אלתא היא שאחראית על הצוללת הבלתי מאוישת ועל שיתופי הפעולה הבינלאומיים הכרוכים באספקתה.

"לגרמנים יש יכולות מדהימות בתחום הצוללות, אבל הצוללת שלנו אוטונומית, קטנה ומתאימה למלחמות העתיד ולכן התחושה שלנו היא זו של גאווה", אמר לגלובס מנכ"ל תע"א בועז לוי, שהשתתף בטקס לצד שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, מנכ"ל משרד הביטחון הגרמני ושר בכיר במשרד, כמו גם בכירים נוספים משני הצדדים.

לדברי לוי, "יש הרבה מדינות שכבר מתעניינות ברכש של יחידות נוספות של הצוללת. טקס המסירה היום הוא בבחינת פתח לעתיד. היכולת האוטונומית של כלי שיט תת־מימיים היא מאוד חשובה. העובדה שהצוללת פועלת ללא סיכון אנשים ויכולה לצאת למשימות ארוכות, היא יתרון גדול. העובדה שהיא קטנה יחסית ועלויות התחזוקה וההפעלה שלה בהתאם - גם היא מהווה יתרון. המערכת הזו מביאה בשורה לכוחות הימיים בכל מדינה שיש לה ים, ומכאן ההתעניינות הגדולה במערכת".

לפי דיווחים בתקשורת היוונית בשבועות האחרונים, גם הצי היווני מעוניין במערכת ונמצא בשלב מתקדם של רכישתה. אנליסטים במדינה העריכו כי העלות תעמוד על כ־80 מיליון אירו.

הצוללת צפויה להיפרש בים הבלטי, על שלל תשתיות התקשורת שלו (ובעבר גם תשתיות הובלת גז טבעי כמו נורדסטרים). האזור נחשב ל"בטן הרכה" של גרמניה ושל מדינות אירופיות נוספות. בשנים האחרונות אירעו מקרים רבים של קריעת כבלי תקשורת על ידי סירות סיניות ורוסיות, או כאלו הקשורות אליהן, במה שהאירופאים תופסים כניסיון לשבש את התקשורת וכאיום אפשרי למקרה של מלחמה. גם תשתיות אנרגיה נמצאות בסכנה. "הצוללת שלנו תאפשר לגרמניה להגן טוב יותר על התשתיות הימיות שלה בכל מקום", אמר לוי.

הצד הגרמני התגאה ברכישת המערכת בזמן שיא. "הסתמכנו על הטכנולוגיה הקיימת בשוק, על זמן קבלת החלטות שקוצר באופן דרמטי ועירבנו את חיל הים בגיבוש הדרישות מהמערכת כבר מההתחלה", אמר ראש הצי הגרמני, יאן כריסטיאן קאק. לדבריו, הרכישה הנוכחית היא חלק מגיבוש "צי היברידי" - שיכלול לא רק כלי שיט מאוישים אלא גם כלים אוטונומיים. המטרות העיקריות של המערכת, דווח בסוכנות הידיעות הגרמנית, הן איתור צוללות אויב ואיסוף מידע ימי.

סמנכ"ל תע"א ומנכ"ל אלתא, דרור בר, אמר לפי ההודעה לעיתונות: "המרחב התת־ימי מציב אתגרים מורכבים של גילוי והתמצאות בתנאי סביבה דינמיים ורוויי רעש. הבאנו לפרויקט מומחיות רבת־שנים בפיתוח מערכות חישה, עיבוד אות ובינה מלאכותית, המאפשרות הפקת מודיעין איכותי ורציף לאורך זמן. השילוב בין פלטפורמה אוטונומית מתקדמת לבין מערכות חישה חכמות מייצר מכפיל כוח מבצעי אמיתי עבור חיל הים הגרמני".

לא העסקה הראשונה

מתע"א נמסר לגלובס כי המסירה הנוכחית - שלושה חודשים אחרי מסירת חלק ממערכת החץ 3 לגרמניה - היא "הוכחה ליכולת שלנו לא רק למכור אלא גם לספק מערכות מתקדמות במהירות וביעילות". גורמים בחברה אמרו כי "אנחנו נמצאים כבר ארבעה עשורים בתחום המערכות האוטונומיות, בעוד שרבים באירופה נכנסים אליו רק עכשיו".

החברה הממשלתית הישראלית סיפקה בדצמבר האחרון את מערכת החץ 3 לגרמניה, בתוך כשנתיים מרגע חתימה החוזה, בטקס חגיגי שהציג את יכולות ההגנה האווירית החדשות של המדינה. גרמניה גם חתמה על עסקה לחכירת מל"טים ישראלים תוצרת תע"א, ולאחר מכן על עסקה נוספת לרכש של מל"טים נוספים. שיתוף הפעולה בין החילות השונים בצבא הגרמני לתע"א ולגורמי צבא ישראלים הוא הדוק.

"מכירת הצוללת הבלתי מאוישת מישראל לגרמניה היא הרבה מעבר לפרויקט ביטחוני", אמר שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור, "זוהי עדות לדרך שעשתה ישראל ותעודת הוקרה ליכולות הישראליות שממשיכות לפרוץ את גבולות הדמיון. זהו גם ביטוי לשותפות האסטרטגית בין שתי המדינות, החוצה אוויר, יבשה וים".