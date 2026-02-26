ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מנכ"ל אנבידיה יבקר בישראל לקראת יום העצמאות

לגלובס נודע כי ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, צפוי להגיע לישראל בסוף חודש אפריל על רקע התרחבות פעילות החברה בארץ

אסף גלעד 10:56
ג'נסן הואנג / צילום: ap, Lee Jin-man

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג צפוי להגיע לישראל לביקור לקראת יום העצמאות בסוף חודש אפריל, כך נודע לגלובס. הואנג ציין במהלך כנס ה-CES בלאס וגאס בחודש שעבר כי הוא "יבקר בקרוב בישראל וכי הוא מצפה לזה", וכעת עולה כי ביקורו יתקיים בעוד כחודשיים.

מיקנעם לקליפורניה: המספרים המדהימים של אנבידיה בישראל נחשפים
ג'נסן הואנג בראיון לאחר פרסום דוחות אנבידיה: "השווקים טעו"

הואנג ביקר בישראל בעבר: הוא היה אמור להגיע לכאן לקראת כנס בינה מלאכותית גדול שתוכנן להתקיים בחודש אוקטובר 2023 שבוטל בעקבות טבח ה-7.10, אך הספיק לבקר כמה חודשים לפני כן, באפריל 2023. עוד קודם לכן הגיע הואנג לישראל ב-2019, סביב המשא ומתן לרכישת מלאנוקס. הואנג יהיה הבכיר השני שמבקר בישראל באביב הקרוב, קצת יותר מחודש לאחר ביקורו של אילון מאסק.

ההערכה היא כי הואנג יגיע על מנת לפגוש את עובדיו בישראל, שמספרם ממשיך להאמיר ומגיע כבר לקרוב ל- 6,000 איש, כך לפי נתוני אנבידיה שפורסמו אמש (ד'). הואנג קיבל כמה החלטות אסטרטגיות לגבי הגדלת הפעילות של החברה בישראל בחודשים האחרונים - בהם הקמת קמפוס הפיתוח העתידי שצפוי לקום בקריית טבעון ב-2031 שעשוי לאכלס עד 10,000 עובדים, ושכירת קומות נוספים בבנייני משרדים ביוקנעם ובתל אביב. מוקדם יותר השבוע רכש הואנג את חברת אילומקס הישראלית ב-75 מיליון דולר כדי לעודד חברות גדולות לשלב יותר סוכני AI במערכותיהם.

חשיבותו של מרכז הפיתוח הישראלי התבררה הלילה מנתוני הדוח השנתי המסכם של החברה, שחשפה כי חטיבת התקשורת של אנבידיה, המנוהלת מישראל, היא הצומחת ביותר בארגון עם שיעור צמיחה של 263%, והכנסות של 11 מיליארד דולר ברבעון. הנתון שם את הפעילות הישראלית של אנבידיה עם קצב הכנסות שנתי של 40 מיליארד דולר, כ- 16% מהכנסות החברה. עוד לפי הדוח עולה כי שווי הנכסים של אנבידיה בישראל צמח מ- 840 מיליון דולר ב- 2024 ל- 1.47 מיליארד דולר ב-2025, וכי החברה משלמת מס בישראל בגובה 1.287 מיליארד דולר.

מאנבידיה לא נמסרה תגובה לדיווח.