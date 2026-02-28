הרווח התפעולי של חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי נחתך בכמעט 30% ברבעון האחרון של השנה, שהיה גם הרבעון האחרון של המנכ"ל הקודם - וורן באפט שכיהן בתפקיד במשך 60 שנים. הרווח התפעולי עמד על 10.2 מיליארד דולר ברבעון, לעומת 14.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

המנכ"ל החדש, גרג אייבל, נכנס לתפקיד בתחילת השנה הנוכחית. אייבל היה קודם יו"ר ומנכ"ל פעילות האנרגיה של ברקשייר הת'וואיי והאחראי על הפעילויות שאינן בתחום הביטוח בחברה. במכתב למשקיעים, כתב אייבל כי הוא מתחייב להמשיך את התרבות שבנה באפט, המבוססת על חוסן פיננסי ומשמעת הונית. באפט ימשיך לכהן בתפקיד היו"ר.

ירידות בתחום הביטוח

הרווחים מחיתום ביטוח צנחו ב-54% ועמדו על 1.56 מיליארד דולר, לעומת 3.41 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, בעוד שההכנסות מהשקעות ביטוח רשמו ירידה של כמעט 25% - מ-4.1 מיליארד דולר ל-3.1 מיליארד דולר. בסיכום שנת 2025 כולה, הרווחים התפעוליים הסתכמו ב-44.5 מיליארד דולר, נסיגה לעומת 47.4 מיליארד דולר בשנה שקדמה לה. בגזרת הביטוח, הרווחים מחיתום עמדו על 7.26 מיליארד דולר (לעומת 9 מיליארד ב-2024), וההכנסות מהשקעות נחלשו ל-12.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.6 מיליארד דולר אשתקד.

הרווחים הכוללים של ברקשייר (שכוללים רווחים או הפסדים מההשקעות של החברה) ירדו בכ-2.5% ברבעון הרביעי ל-19.2 מיליארד דולר, אך הרווחים השנתיים צנחו בכ-25% ל-67 מיליארד דולר. זאת בשל הפסד של 4.5 מיליארד דולר בהשקעות על קראפט-היינץ ואוקסידנטל פטרוליום. סך הרווחים מהשקעות עמדו על 13.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.

לברקשייר הת'וואיי יש קופת מזומנים דשנה שברבעון הקודם (השלישי של שנת 2025) הגיעה לשיא של 381 מיליארד דולר. בסוף 2025 נרשמה ירידה ל-373.8 מיליארד דולר.

מוקדם יותר החודש, ברקשייר האת'וויי פרסמה את דיווח ההחזקות שלה לסוף שנת 2025 ובין היתר דיווחה על החזקה חדשה ב-New York Times ועל הגדלת ההחזקה בחברת האנרגיה שברון.

ברקשייר הת'וואיי נסחרת בשווי של כ-1.07 טריליון דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 3 אנליסטים חיוביים בנוגע למניה, 4 נייטרליים ואחד שלילי.