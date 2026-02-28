הדיווחים הראשונים בעולם ייחסו את המתקפה לישראל בלבד - אך במהלך השעה האחרונה עודכנו הכותרות כך שישקפו גם מעורבות אמריקאית. כלי תקשורת מובילים בארה"ב ובאירופה מדווחים כעת על תקיפות ישירות ומתואמות בטהרן, שנשמעו במרכז הבירה סמוך למתחמי השלטון.

בניו יורק טיימס מציינים כי עשן כבד נראה באזור שבו שוכנים ארמון הנשיאות, מועצת הביטחון הלאומי ומתחם מגוריו של המנהיג העליון עלי חמינאי. תושבים בבירה תיארו בהלה וכאוס, כאשר לפי העיתון התקיפות התרחשו ביום העבודה הראשון של השבוע, בשעה שמיליונים בדרכם למקומות עבודה ולבתי ספר.

במקביל, דווח כי בישראל נשמעו אזעקות ברחבי הארץ, הוכרז מצב חירום, ורשות שדות התעופה הודיעה על השהיית טיסות אזרחיות. הדיווחים מדגישים כי יעדיה המדויקים של התקיפה והיקף הנפגעים אינם ברורים בשלב זה.

מקורות אמרו לסוכנויות הידיעות הבינלאומיות כי מדובר ב"במבצע שתוכנן במשך חודשים" וכי האמריקאים מעורבים בתקיפות. ברויטרס ציינו את עמדות טהרן, שהצהירה בעבר כי תגיב על כל תקיפה, ואת האזהרות שהשמיעה כלפי מדינות המארחות כוחות אמריקאיים.

ב-CNN הדיווח חד יותר: שני גורמים אמריקאים מסרו כי תקיפות אמריקאיות מתבצעות בפועל וכי אין מדובר במהלך סמלי או מצומצם. הרשת מדגישה כי הגורמים דיברו בעילום שם בשל רגישות ביטחונית, וכי ישראל נערכת למתקפת תגמול באמצעות טילים או כטב"מים. בבלומברג הדגש בסיקור הראשוני היה על שלושה פיצוצים גדולים במרכז טהרן. בכלי התקשורת חוזר שוב ושוב הניסוח כי מדובר בסיפור מתפתח, ביטוי לאי הוודאות ולהמתנה לתגובה איראנית רשמית.

מעבר לתיאור האירועים עצמם, הסיקור ממקם את התקיפות בתוך הקשר אסטרטגי רחב. בניו יורק טיימס מציינים כי המהלך מגיע לאחר איומים חוזרים מצד הנשיא דונלד טראמפ ולאחר סבב שיחות אחרון בשווייץ שלא הניב פריצת דרך.

העיתון מדגיש כי ארצות הברית ביצעה את ריכוז הכוחות הגדול ביותר במזרח התיכון מאז 2003 בניסיון ללחוץ על איראן להסכים להגבלות על תוכנית הגרעין. רויטרס ו-CNN מדגישות את המימד האמריקאי ואת האפשרות שהתקיפה מסמנת הלכה למעשה את המעבר מלחץ דיפלומטי לפעולה צבאית גלויה. ב-CNN מתמקדים גם בהשלכות הכלכליות: חשש לזינוק במחירי הנפט, רגישות שוקי האנרגיה ומיקומה האסטרטגי של איראן בלב מצר הורמוז, שדרכו עובר כחמישית מהנפט העולמי.

"הבליץ על איראן"

גם באירופה כלי התקשורת דיווחו בתחילה על כך שישראל היא זו שפתחה במלחמה נגד איראן, ומאוחר יותר עדכנו כי גם ארה"ב מעורבת בתקיפות. באתר הגרמני "שפיגל" למשל, עודכנה הכותרת מ"ישראל פתחה למלחמה נגד איראן" ל"ישראל וארה"ב פתחו במלחמה נגד איראן", וכך גם באתרי חדשות אחרים ברחבי היבשת. ה"דיילי מייל" הבריטי הגדיר את המתקפה שהחלה הבוקר: "הבליץ על איראן".

התמונות הראשונות שפורסמו בכלי התקשורת הם של עשן המיתמר מעל כמה מוקדי פיצוצים בטהרן. "ישראל וארה"ב פתחו בהתקפת טילים באור יום על איראן ביום שבת", כתב העיתון הבריטי, "אחרי שבועות של מתח נבנה והסלמה באיומים בין נשיא ארה"ב דונלד ארה"ב והאייתוללה חמינאי". ה"שפיגל" ואתרים אחרים דיווחו על "פיצוצים שנשמעו ליד המשרדים של חמינאי", אך "לא ברור עם האייתוללה היה במשרדו בזמן ההתקפה". לפי הדיווחים, חמינאי "הובל למקום בטוח מחוץ לטהרן".

כלי התקשורת העלו מחדש את הניתוחים שפורסמו בימים האחרונים לגבי אפשרויות התגובה האפשרויות של טהרן: מפות של בסיסים אמריקאיים ברחבי המזרח התיכון וגם האפשרות שאיראן איימה בה של מתקפת טילים על ישראל. הכתבים בישראל דיווחו על האזעקה שנשמע בישראל בשמונה בבוקר, וכי הרשויות פתחו את המקלטים והודיעו לאזרחים להתכונן להיכנס למרחבים המוגנים.