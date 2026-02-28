השבת, בשעות הבוקר, בעוד רוב הישראלים עדיין ישנו, יצאו מטוסי קרב של חיל האוויר לאחד המבצעים הנועזים והמורכבים שידעה ישראל מאז הקמתה. מטרתם: לפגוע ביסודיות במערך הטילים, הגרעין וההגנה האווירית של איראן - ולהסיר, לפחות לזמן מה, את מה שצה"ל מגדיר כ"איום קיומי מתמשך" על מדינת ישראל.

"מדובר במערכה גורלית וחסרת תקדים להשמדת יכולותיו של משטר הטרור האיראני", הצהיר הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר שעות לאחר פרוץ המערכה. לצד מטוסי חיל האוויר הישראלי, פעלו גם כוחות צבא ארה"ב בתיאום מלא - שיתוף פעולה שהרמטכ"ל תיאר כ"הדוק וחסר תקדים". איך תוכנן המבצע, מה הוא כולל ואילו מערכות איראניות נפגעו? גלובס עושה סדר.

מה הביא לפתיחת המבצע?

לפי צה"ל, בשמונת החודשים שחלפו מאז מבצע עם כלביא בחודש יוני 2025, איראן לא זנחה את שאיפותיה ליכולות הגרעיניות. בהודעת הצבא נמסר כי הכניסות למתקנים גרעיניים תת־קרקעיים כוסו בעפר, באיצפהאן נבנה גג חדש מעל מבנה שנפגע, וייצור הטילים הבליסטיים האיץ תוך הקמת שרשראות אספקה עוקפות סנקציות.

במקביל, מיליארדי דולרים המשיכו לזרום לארגוני הפרוקסי של איראן - חיזבאללה, חות'ים ולרשתות הטרור בעיראק. בעקבות כך, החליטו הדרג המדיני וצה"ל לפתוח במבצע שאגת הארי.

כיצד תוכנן המבצע ומה תפקיד המודיעין?

התכנון נמשך חודשים ארוכים, אומרים במערכת הביטחון. אמ"ן ניהל אלפי שעות של עבודה מודיעינית מאומצת, עד שבצבא זיהו הזדמנות מבצעית - רגע שבו יתכנסו בכירי המשטר בטהרן. התקיפה בוצעה בשעות הבוקר ולא בלילה ובכך הושג אפקט ההפתעה, על אף היערכות כבדה של האיראנים לאורך החודשים שחלפו מאז המערכה הקודמת. הרמטכ"ל זמיר ציין כי המבצע תואם עם צבא ארה"ב.

מה כלל מטס בראשית שפתח את המערכה?

משעות הבוקר, תקפו קרוב ל־200 מטוסי קרב של חיל האוויר באיראן. "זהו מטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות חיל האוויר הישראלי שבוצע לאחר תכנון הדוק עם מודיעין איכותי, תוך סנכרון של מאות מטוסים במקביל", ציין דובר צה"ל בהודעה שמסר לתקשורת. "מטוסי חיל האוויר הטילו מאות חימושים על כ־500 מטרות ובהן מערכות הגנה ומשגרי טילים במספר מרחבים במקביל ברחבי איראן".

אילו עוד מטרות נפגעו?

לדברי מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, "הצבא פגע בעשרות אתרים ומשגרים, נאבקנו להשיג עליונות אווירית". בנוסף, דובר צה"ל ציין כי הותקפה מערכת הגנה מסוג SA-65 באזור כראמנשה במערב איראן, כחלק ממהלך רחב לפגיעה במערכות הגנה אסטרטגיות. כמו כן, הותקפו גם מספר מוקדים בטהרן בו־זמנית, "בהם התכנסו בכירים בצמרת המדינית־ביטחונית באיראן", על פי הצבא.