בשיא המלחמה: עיריית תל אביב בצעד שיסייע לתושבים ולמבקרים

דווקא בימים אלו מוציאה עיריית תל אביב הודעה שיכולה שיכולה לשמח במעט את מי שמתכוון בעיר - חניה חינם בכחול לבן. החל מהיום (א') בשעה 12:00 בצהריים, לתושבים ולמבקרים אשר יבקשו להפעיל חניה דרך האפליקציות פנגו וסלו, תקפוץ הודעה שאין צורך בתשלום. בעירייה מסבירים כי מדובר על חניה בכחול-לבן בלבד, ובשאר המקומות בהם אסורה חנייה - כולל חניות מיוחדות (נכים, שגרירות, פריקה וטעינה, וכמובן אדום-לבן), החנייה אסורה ותבוצע אכיפה.

זוהי אינה הפעם הראשונה שעיריית תל אביב מוציאה הודעה כזו, וההודעה הקודמת הייתה במבצע עם כלביא. נזכיר כי בפגיעה אמש בתל אביב נהרגה אישה כבת 40 ונפצעו 25 בני אדם נוספים, בהם שניים במצב בינוני והיתר במצב קל. נקודת כינוס וסיוע הוקמה לטובת תושבי השכונה שבתיהם נפגעו וצריכים טיפול מיידי.

ראש עיריית תל אביב-יפו, רון חולדאי: "לנוכח מבצע שאגת הארי החלטנו שהחל מהיום החניה בכחול לבן תהיה חופשית וחינם לכולם - תושבים ומבקרים - כשירות לתושבי העיר בתקופת המלחמה. בהפעלת חניה באפליקציות יופיע מסר שהחניה חינם ולא תהיה אפשרות הפעלה בתשלום. אני מזכיר - החניה חופשית רק בכחול‑לבן ויש לשמור על סדר ציבורי ולהחנות כחוק. בכל יתר המקומות שבהם החניה אסורה - האכיפה נמשכת. נעבור את התקופה הזו יחד, באחריות ובערבות הדדית. אנא שמרו על ההנחיות".

גם בקריית אתא מצטרפים להטבה

בעיריית קריית אתא גם הודיעו היום על פטור מלא מתשלום חניה בכל רחבי העיר עד לסיום מבצע "שאגת הארי". ראש עיריית קריית אתא, יעקב פרץ, הנחה על ביטול חובת התשלום באזורי "כחול-לבן" ברחבי העיר עד לסיום המערכה: "מחויבותנו העליונה היא להקל על הנטל ולהעניק לתושבים שקט נפשי ככל הניתן.

"בעת הזו, תפקידנו כרשות מקומית הוא להוות עוגן של יציבות ולהסיר חסמים המכבידים על סדר היום של התושבים. ההחלטה לאפשר חניה ללא תשלום היא צעד של ערבות הדדית והתחשבות במציאות שנכפתה עלינו. אנו נמשיך לפעול בכל המישורים כדי להבטיח את ביטחונכם האישי ואת רווחתכם, מתוך תקווה לימים שקטים במהרה".

ההנחיה נכנסה לתוקפה באופן מיידי ואכיפת החניה בגין אי-תשלום (כחול-לבן) הופסקה בכל רחבי העיר. עם זאת, בעירייה מדגישים כי האכיפה בנושא עבירות תנועה מסכנות חיים, חניה בחניות נכים וחסימת נתיבים תימשך כסדרה, וזאת כדי לשמור על בטיחות המשתמשים בדרך ועל תנועה חופשית של רכבי חירום והצלה.