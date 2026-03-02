סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:50

השווקים, שכבר היו על הקצה בגלל השינויים במדיניות המכסים של ארה"ב, החששות משיבושים כתוצאה מהבינה המלאכותית ומתיחות בנוגע לשוק האשראי הפרטי, פוגשים הבוקר, על רקע ההתקפה של ישראל וארה"ב על אירן, אי וודאות בשווקים, צמצום סיכונים ובריחה לנכסי חוף מבטחים.

העימות אף מחריף כאשר ראש מערך הביטחון של טהרן אמר היום כי המשא ומתן עם וושינגטון אינו עומד עוד על הפרק.

מחירי הנפט זינקו עם פתיחת המסחר בכ-13% ונפט מסוג ברנט נסחר במעל 80% בטרם ירד. עתה הם נסחרים בעלייה של כ־5% בכ-77 דולר, על רקע חשש שמלחמה בין ארה״ב לאיראן תצא משליטה ותגרום לשיבוש משמעותי באספקה. תגובת שוק הנפט תלויה במידה רבה בשאלה האם המלחמה תוביל לשיבוש ממושך בתנועת הספנות במצר הורמוז. נקודת החנק החשובה ביותר בעולם למסחר הנפט העולמי. הנפט האמריקאי WTI נסחר ב- 70.7 דולר לחבית.

תנועת הספינות דרך המצר נעצרה בעקבות המתקפה של ארה"ב וישראל באיראן אתמול, מאות ספינות - מרביתן מכליות נפט וגז וכמה אוניות מטען , עגנו משני צדדי המצר ולא מפליגות הלאה משום שלדבריהן גורמים איראניים שלחו להם ברשת הקשר איומים.

בינתיים, המדינות החברות באופ"ק פלוס, קבוצת יצרניות הנפט הגדולות, החליטו להגדיל החל בחודש הבא את תפוקת הנפט. התפוקה תוגדל ב-206 אלף חביות ליום.

● בזו אחר זו: חברות הספנות הגדולות עוצרות את הפעילות במיצרי הורמוז

הנשיא דונלד טראמפ אמר אתמול בערב כי איראן רוצה לשוחח והוא הסכים לכך, והותיר פתוחה האפשרות שיש דרך להרגעה שתימנע שיבוש גדול ומתמשך. ״הם רוצים לדבר, ואני הסכמתי לדבר, כך שאדבר איתם,״ אמר טראמפ ל־The Atlantic. הנשיא אמר גם ל־CNBC כי הפעולות הצבאיות של ארה״ב באיראן הן ״מוקדמות מהמתוכנן״.

הזהב, נכס המקלט הבולט ביותר בשווקים בעתות אי־ודאות, זינק בפתיחת המסחר ביותר מ־2.5% וחצה את רף 5,380 הדולר לאונקייה. גם המתכת היקרה כסף עולה ב-1.5%, 94.5 דולר לאונקיה.

גם מטבעות הנחשבים למקלט מסורתי מתחזקים, מדד הדולר (DXY) עולה בכ־0.4%, בעוד שמטבעות מרכזיים אחרים כמו האירו והליש״ט נחלשו מולו. הפרנק השווייצרי, שנחשב לעיתים למטבע המקלט הניטרלי האולטימטיבי, זינק בפתיחת המסחר אך מאז צמצם את העליות מול הדולר בעוד הדולר צובר תאוצה.

הבוקר באסיה ירידות שערים בכל הבורסות - בהונג קונג מדד הנג סנג יורד בכ-1%, בורסת טוקיו ב-1.3%, בדרום קוריאה ובהודו ירידות של עד כ-1%.

את הירידות מובילות מניות חברות התעופה לאחר ששיבושים במרחב האווירי במזרח התיכון וסגירת שדות תעופה טלטלו את שוקי הנסיעות, בעוד שמחירי הנפט הגבוהים יותר דחפו מניות אנרגיה כלפי מעלה על רקע ההסלמה בעימות עם איראן.

מניית Singapore Airlines צונחת ביותר מ־6% והובילה את הירידות בסקטור. ביפן יורדות מניות ANA Holdings ו־ Japan Airlines ביותר מ־4% כל אחת, בעוד שמניית Cathay Pacific מהונג קונג איבדה 3.63%. גם מניות Qantas Airways מאוסטרליה ו־ EVA Air מטייוואן יורדות ביותר מ־4%, כאשר המשקיעים שקלו את העלייה בעלויות הדלק לצד שיבושים תפעוליים.

החוזים בוול סטריט נסחרים אף הם בירידות די חדות - דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ב-1%.

הסוחרים יאמצו את האסטרטגיה של "מקלט קודם, שאלות אחר כך", אומר ג'ון בריגס, ראש אסטרטגיית ריביות בארה"ב בחברת נטיקסיס. "היקף המתקפות ומתקפות הנגד של איראן גדול ממה שציפו לו בשוק", הוא אומר.

בשישי, נאסד"ק נסגר בירידה של 0.9%, ומדד דאו ג'ונס נסוג ב-1.1%. מדד S&P 500 איבד 0.4%.

בסיכום חודשי, היה זה חודש גרוע בוול סטריט, על רקע החששות כי מודלים חדשים של בינה מלאכותית עלולים לפגוע משמעותית בעסקיהם של שלל מגזרים רבים. נאסד"ק נפל ב-3.4% במהלך פברואר, בחודש הגרוע ביותר שלו מאז מרץ. מדד דאו ג'ונס עם עלייה קטנה של של 0.2% בסיכום חודשי, בחודש חיובי 10 ברציפות, S&P 500 ירד ב-0.9% בפברואר, ירידה חודשית שנייה בשלושה החודשים האחרונים, והחודש הגרוע ביותר מאז מרץ.

עוד בוול סטריט בשישי: מניות המגזר הפיננסי רשמו את הנפילה היומית החדה ביותר מזה 10 חודשים בוול סטריט, בעקבות דיווח לפיו בנקים וחברות ניהול קרנות כמו וולס פארגו , ג'פריס ואפולו גלובל מנג'מנט חשופים להפסדים אפשריים בעקבות קריסת חברת המשכנתאות הבריטית מרקט פייננשל סולושנס. מדד מניות הבנקים KBW נסוג ב-4.9% ביומו הגרוע ביותר מאז אפריל.

מניית נטפליקס זינקה ב-13.8% במסחר בוול סטריט. ענקית הסטרימינג פרשה מהתחרות על רכישת וורנר ברדרס דיסקברי, ובכך סללה את הדרך לרכישת חברת המדיה על ידי פרמאונט סקיידנס בעסקה של 111 מיליארד דולר. מניית פרמאונט זינקה ב-20.8%.

מניית בלוק המריאה ב-16.8%, לאחר שחברת הטכנולוגיה והשירותים הפיננסים שייסד ג'ק דורסי הודיעה כי תפטר 4,000 עובדים, כמחצית מכוח האדם שלה, ותחליף אותם בבינה מלאכותית.

מניית אנבידיה השלימה נפילה של כמעט 10% ביומיים שחלפו מאז פרסום הדו"חות הרבעוניים של ענקית שבבי הבינה המלאכותית, ושווי השוק של החברה נחתך בכ-450 מיליארד דולר בתוך יומיים.

מניית דל קפצה ב-21.9% אחרי שחברת המחשוב סיפקה אמש תחזית חזקה מהצפוי, למכירות שרתים המשמשים ל-AI של 50 מיליארד דולר בשנת הכספים הנוכחית.

מניית קורוויב צנחה ב-18.5%, לאחר שספקית תשתיות הענן עבור בינה מלאכותית סיפקה אתמול בלילה תחזית הכנסות של 1.9-2 מיליארד דולר לרבעון הנוכחי - נמוך מציפיות האנליסטים לתחזית הכנסות של 2.3 מיליארד דולר.

עונת הדו"חות מתקרבת לישורת האחרונה עם פרסום תוצאות של ברודקום, קוסטקו ועוד.

בארה"ב שוק האג"ח עבר לתפקד כמגן מפני עלייה בסיכון, כך אומר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב. "הירידה בתשואות לא התרחשה בגלל ירידה באינפלציה, אלא בגלל עלייה בסיכונים. תשואות האג"ח לטווחים של 5-30 שנה ירדו בפברואר בכ-0.3% כאשר התשואה לשנתיים ירדה בכ-0.15% לרמה הנמוכה מאז 2022. כתוצאה מזה, נרשמה ירידה בתלילות עקום התשואות. הירידה בתלילות תוך ירידה בתשואות התרחשה גם במדינות האחרות".

"כתוצאה מתנודה מנוגדת של תשואות האג"ח בישראל לעומת ארה"ב, הפער בין התשואות הצטמצם ביותר מ-0.2% והתקרב לרמה הממוצעת של השנה האחרונה. במקרה של סיום מצלח של המלחמה, פער זה צפוי להתרחב בחזרה על רקע התחזקות השקל וירידה בציפיות לריבית".