המצב הביטחוני בישראל מוביל לכך שארגוני סייבר מנסים להפיל את הישראליים. בימים אלו, רץ קמפיין פישינג שנשלח בהודעות SMS במטרה להשתלט על חשבונות בנק וחשבונות תשלום דיגיטלי. בדואר ישראל מבהירים כעת כי זו לא הודעה מטעמם.

בהודעה המתחזה נכתב: "דואר ישראל: הודעה דחופה בנושא בדיקת ביטחון למשלוחים בינלאומיים. בהתאם לתיקון בחוק 'אבטחת משלוחים חוצי גבולות' שנכנס לתוקף במרץ 2026, ובעקבות ריבוי אירועי הביטחון האחרונים, החבילה שלך (סימוכין: 433430) הועברה לבדיקה ידנית בדרג 2. המערכת מזהה כי פרטי הזיהוי שלך אינם מלאים, מה שמונע את שחרור החבילה מהמכס. יש לטפל בכך באופן מיידי: אנא היכנסו לקישור והעלו מחדש את פרטי הזיהוי. אמת את מספר הטלפון והכתובת הרשומים במערכת. קשר את חשבון ה-Apple Pay שלך או כרטיס תשלום פעיל לצורך בדיקת המכס. הזן את קוד ה- OTP (קוד אימות חד-פעמי) שיתקבל מהבנק ב- SMS להשלמת אימות הזהות".

על פי דואר ישראל, ישנם מספר סימנים שאמורים להדליק נורה אדומה בהודעה: ראשית, המספר ממנו ההודעה נשלחה הוא עם קידומת של הפיליפינים. שנית, כתובת האתר מתחזה לדואר עם שם דומה, אך הכתובת של הדואר מסתיימת ב-Co.il. שלישית, ואולי הכי חשוב, "דואר ישראל לעולם לא יבקשו קישור של חשבון פרטי או קבלת קוד אימות חד פעמי מהבנק! זהו ניסיון לקבל גישה לחשבון הבנק/תשלומים של הנמען ולהשתלט עליו".

בהודעות מטעם הדואר תמיד יופיע מספר הפריט או החבילה, כך לפי דואר ישראל, כך "שניתן להעתיק את המספר, שהוא שילוב של אותיות לועזיות וספרות, ולבדוק באתר הדואר, במעקב משלוחים, מה סטטוס החבילה". בדואר ישראל מבקשים שאם יש חשש שמדובר בהודעה מזויפת, מומלץ להקליד בדפדפן את כתובת האתר של דואר ישראל או לחפש בצורה אקטיבית את "דואר ישראל" כדי להיכנס לאתר המוכר בוודאות.

אתמול, מערך הסייבר הלאומי התריע מפני התחזות אחרת - לפיקוד העורף. משתמשים קיבלו הודעה משולח בשם "Oref Alert", הכוללת בקשה לעדכן לגרסה חדשה של האפליקציה באמצעות קישור זדוני. על פי מערך הסייבר, הקישור מפנה להורדת קובץ התקנה מזיק, שעלול לאפשר גישה למכשיר ולמידע האישי השמור בו. במערך הסבירו שאסור ללחוץ על קישורים שמתקבלים בהודעות SMS, לעדכן אפליקציות רק דרך חנויות האפליקציות הרשמיות ולבדוק עדכונים מפיקוד העורף רק בערוצים הרשמיים.