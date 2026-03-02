הסטארט-אפ הישראלי שמפטר 20% מעובדיו

חברת הסטארט-אפ הישראלית גלואט (Gloat) מפטרת מעל 20% מעובדיה, כך נודע לגלובס. לפי גורמים, מדובר במהלך התייעלות שנובע מהפסדים ומהיחלשות בפעילות העסקית בתקופה האחרונה. עוד לפי גורמים, הקיצוצים נוגעים בעיקר לעובדים שלא שובצו בליבת המוצרים החדשים בהם מנסה החברה להתמקד. לחברה כ-100 עובדים, רובם בישראל.

גלואט נוסדה בשנת 2014 ופעלה בעבר תחת השם Workey. היא פיתחה פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לניהול קריירה וניוד עובדים בתוך ארגונים גדולים, והציגה את עצמה כפתרון לשימור עובדים ולמיצוי טוב יותר של ההון האנושי בתוך חברות רב לאומיות. בין לקוחותיה נמנות חברות בינלאומיות גדולות, בהן שניידר, גולדמן זאקס וספוטיפיי, שהטמיעו את המערכת לצורך ניהול ניוד פנימי ותכנון כוח אדם.

מוצר הדגל של החברה היה AI Talent Marketplace, שוק עבודה פנימי המאפשר למנהלי משאבי אנוש לפרסם משרות ופרויקטים בתוך הארגון ולאתר עובדים מתאימים בהתאם ליכולות, ניסיון והעדפות קריירה. הרעיון נשען על ההנחה כי ארגונים גדולים מתקשים למפות בזמן אמת את הכישורים הקיימים אצל עובדיהם, וכי ניוד פנימי מהיר יכול לחסוך עלויות גיוס ולשפר את שימור הטאלנט.

לקוחות לא חידשו חוזים והחברה ניסתה לבצע פיבוט

לדברי גורמים המעורים בפרטים, בשנים האחרונות התקשתה החברה להרחיב את בסיס הלקוחות סביב המוצר המרכזי, וחלק מהלקוחות אף לא חידשו חוזים. לפי גורמים, מצב זה פגע בהכנסות וצייר דפיסיט תפעולי שהלך והעמיק. על רקע זה מנסה גלואט לבצע פיבוט אסטרטגי ולהרחיב את פעילותה מעבר לשוק העבודה הפנימי הקלאסי, תוך דגש על שילוב בינה מלאכותית בתהליכי עבודה רחבים יותר בארגון. המהלך כלל פיתוח מוצרים חדשים שנועדו לסייע לארגונים להיערך לעבודה עם כלי AI, למפות מוכנות ארגונית ולהטמיע תהליכים חוצי יחידות.

כך, במסגרת השינוי הוחלט לצמצם פעילויות שלא נחשבו בליבת המוצרים החדשים. עוד לפי גורמים, בחודשים האחרונים הורגשה האטה ניכרת בעומס העבודה ופחות פרויקטים יצאו לדרך. עם זאת, לפי גורמים עובדים שפוטרו קיבלו חבילת פיצויים וחבילת הסתגלות נאותה.

הגיוס האחרון של גלואט בוצע ביוני 2022, אז גייסה 90 מיליון דולר בסבב D. מאז לא דווח על גיוסי הון נוספים. בסך הכול גייסה החברה כ־186 מיליון דולר מאז הקמתה. כיום מועסקים בחברה מעט יותר מ-100 עובדים, לאחר סבבי קיצוצים קודמים שבוצעו בשנים האחרונות.

ובמבט מאקרו, המהלך מצטרף לגל התאמות שמבצעות חברות תוכנה ארגוניות, על רקע האטה ממושכת בשוק ההייטק ושינוי סדרי עדיפויות אצל לקוחות גדולים, הדורשים פתרונות ממוקדים יותר והוכחת ערך עסקי מהירה.

מהחברה נמסר: "אנו גאים בכך שחלק מהחברות הגדולות בעולם משתמשות בפלטפורמת ה-Talent Marketplace שלנו לקידום פיתוח טאלנט וניהול ארגוני דינמי. אנו ממשיכים לתמוך במוצר ולהשקיע בפיתוחו. במקביל, אנו שומעים בבירור מלקוחותינו כי הם מבקשים שנרחיב את היכולות הללו לעולם ה-AI Agents, כחלק מהתפתחותם העסקית והטכנולוגית - זהו השלב הבא באבולוציה של גלואט.

"כחלק מהמהלך, אנו פועלים להפוך לארגון יעיל וממוקד יותר באמצעות מינוף AI גם בפעילות הפנימית שלנו. במסגרת תהליך ההתייעלות נאלצנו לקבל החלטה לא פשוטה ולהיפרד מחלק מחברי הצוות. המספרים שהוזכרו אינם מדויקים וכמות העובדים שנפרדנו מהם נמוכים מהמספרים שהוזכרו, והיקף הצמצומים היה נמוך ביחס לחברות רבות אחרות בשוק. אנו מודעים לכך שמדובר בהחלטות מורכבות, אך הן מאפשרות לנו לפעול באופן ממוקד ויעיל יותר ולהשקיע בתחומים שיובילו את שלב החדשנות והצמיחה הבא של החברה".