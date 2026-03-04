ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טלטלה בשווקים: יום שלישי של ירידות באסיה

הבורסה בסיאול מובילה את המגמה השלילית באסיה • החוזים העתידיים על וול סטריט בירידות קלות • מחיר הנפט עומד על כ-82 דולר לחבית מסוג ברנט

שירות גלובס פורסם: 06:12 עודכן: 06:46
אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

השווקים הגלובלים חוזרים לפעילות אחרי שאתמול נרשם יום סוער במיוחד בבורסות, מאסיה ועד אמריקה. במוקד: העלייה במחירי האנרגיה וחשש המשקיעים מפגיעה בשרשראות האספקה הגלובליות.

הבוקר באסיה נרשמת מגמה שלילית עם ירידות חדות. זה היום השלישי ברצף שבו מוכרים בורחים מנכסי סיכון ביבשת. מדד הקוספי הדרום-קוריאני צונח בקרוב ל-10%, ההנג סנג מאבד 2.8% ומדד הדגל של יפן יורד בכמעט 4%. החוזים העתידיים על וול סטריט נמצאים בירידות של עד 0.7%.

זאת, לאחר שאתמול נרשמו ירידות חריפות באסיה ובאירופה, כשמדד הניקיי היפני איבד 3.1% והקוספי צלל ב-7.2%. אירופה הגיבה בנפילות דומות, שם מדד ה-DAX הגרמני נפל ב-3.4%.

גם בוול סטריט נרשם יום סוער. המדדים פתחו בירידות של מעל 2%, אך הצליחו לצמצם חלק מההפסדים לקראת הנעילה, כאשר ה-S&P 500 סגר בירידה של 0.9%. גם בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו ירידות מחירים (עליית תשואות), בצל החשש שהמלחמה תביא לעלייה באינפלציה ותרחיק את הורדות הריבית בארה"ב.

זירת הסחורות הפכה למוקד המרכזי, זאת בצל ההכרזה של איראן על סגירת מיצרי הורמוז. אמש הנשיא טראמפ הבטיח לספינות שיעברו שם הגנה, מה שהוביל להתמתנות קלה במחיר הנפט מסוג ברנט, לאחר שכבר נגע מוקדם יותר ברף של 85 דולר לחבית. כעת המחיר עומד על כ-82 דולר.

המחיר לאונקיית זהב ירד אמש בחדות, וכעת עומד על 5,140 דולר לאונקייה. מדובר בנסיגה של כ-3% ביממה, זאת על רקע התחזקות הדולר בעולם.

בישראל, הבורסה המקומית תחזור לאחר הפוגה של יום אחד בשל חופשת פורים. השאלה הגדולה היא אם האופוריה הגדולה שאפיינה את תחילת השבוע תימשך, או שמא הזעזוע הגלובלי יגיע גם לשוק המקומי.