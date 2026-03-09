משרד החינוך: הלימודים יחזרו החל מרביעי ברשויות צהובות שירצו בכך

שגרת מלחמה תחת אש: המשק נפתח, וגם מערכת החינוך בדרך לפעול - אבל רק באופן חלקי, ובהתאם לנכונות של הרשויות: שר החינוך יואב קיש הציג הבוקר (ב') את "הפתיחה המדורגת של מערכת החינוך בזמן המלחמה", שתחל מחרתיים (ד').

עיקרי המתווה

● מערכת החינוך תיפתח באזורים שיוגדרו על-ידי פיקוד העורף כ"צהובים".

● רשויות שיבקשו החרגות ויקבלו אישור מפיקוד העורף - ייבחנו (וככל הנראה יקבלו גם את אישור משרד החינוך).

● במקומות שבהם מערכת החינוך תיפתח, יידרשו הרשויות לתת מענה לילדיהם הקטנים של צוותי החינוך וההוראה, אם אין עבורם מסגרות חינוך.

● בשלב הראשון, ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד יהיו באחריות ההורים.

"הביטחון והבטיחות של התלמידים ועובדי החינוך נמצאים בראש סדר העדיפויות שלנו. אני שומע וקשוב לראשי הרשויות, איתם אני נמצא בקשר יומיומי רציף, וער לכל הסוגיות והאתגרים בשטח", אמר השר קיש. "משרד החינוך נותן מענה רציף ויסייע בחזרה הדרגתית של פתיחת מערכת החינוך. לכל רשות יש אתגרים ומאפיינים שונים, ולכן נדרשים מענים חינוכיים ייחודיים לכל רשות. נמשיך לשמור על קשר הדוק עם פיקוד העורף ועם הרשויות המקומיות, ונעדכן את הציבור בכל התפתחות".

יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, הוסיף: "ביטחון הילדים והצוותים הוא מעל הכול. לא ניקח סיכונים מיותרים. החזרה ללימודים חייבת להיעשות בזהירות, בהדרגה ובהתאם ליכולות המיגון בכל רשות. ראשי הרשויות מכירים טוב מכולם את המצב בשטח, ולכן חשוב שההחלטות יתקבלו בשיתוף-פעולה מלא עם השלטון המקומי".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12