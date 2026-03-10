מלחמת "שאגת הארי" נכנסה ליום הלחימה ה-11, ונכון לבוקר זה התקבלו במוקדי קרן הפיצויים של רשות המסים 9,115 תביעות מאז תחילתה - מהן 6,586 בגין נזק למבנה, 1,044 בגין נזק לתכולה וציוד ו-1,485 בגין נזק לרכב.

ההבדל בין היקף הנזק במערכה הנוכחית לזה שהיה ב"עם כלביא" ניכר היטב בנתון הבא: היקף התביעות אחרי 11 ימים של לחימה דומה לזה שנרשם ביום השני של המלחמה ביוני האחרון. אז הוגשו לקרן הפיצויים של רשות המסים קרוב ל-10,000 תביעות בגין נזקי רכוש. ביום הרביעי מספר התביעות כמעט הוכפל, והגיע ל-18.8 אלף. בתום מבצע עם כלביא, שנמשך 12 ימים, הוגשו 53,409 תביעות בגין נזק ישיר, ושולמו פיצויים בסך של כ-2.9 מיליארד שקל בגין נזק ישיר.

הסיבות לפער בין היקף הנזקים הישירים שנרשמים כעת ב"שאגת הארי" לעומת "עם כלביא" הנן הפער בין היקפי הירי וטיב הפגיעות.

פחות טילים, יותר אזעקות

הנתונים מראים שביחס ל"עם כלביא", איראן אומנם יורה פחות, אבל מרכזת את המאמצים שלה במרכז. לפני נתוני המכון למחקרי ביטחון לאומי, בעוד שביוני איראן שיגרה כ-1,600 טילים וכטב"מים, ב"שאגת הארי" המספר עומד על פחות מ-600. אולם, במבצע הנוכחי מספר ההתרעות גדל בצורה משמעותית: אם ביוני הוא עמד על כ-20 אלף (ירי טילים וחדירת כלי טיס עוין), כיום הוא כבר הגיע לכ-42 אלף. בנוסף, ב"שאגת הארי" הירי ממוקד הרבה יותר במרכז: בעוד שביוני שיעור האזעקות במרכז עמד על 8%, כיום הוא עומד על 49%.

בנוסף, במלחמת "עם כלביא" היו פגיעות מרובות במגדלים שכללו עשרות רבות של דירות וכתוצאה מכך גם עשרות תביעות נזק. בסבב הלחימה הקודם מול אריאן גם יותר בניינים הועמדו להריסה ונבנו מחדש בעקבות הפגיעות בהם.

טילי מצרר במקום ראשי נפץ גדולים

הבדל נוסף שנרשם עד כה בין "עם כלביא" למלחמה הנוכחית הנו היקף הנזקים. בעוד הנזקים הישירים מפגיעות הטילים (להבדיל מנזקים כלכליים לעסקים) ב"עם כלביא" הגיעו לכ-3 מיליארד שקל, נכון להיום מוערכים הנזקים במערכה הנוכחית בכמה מאות מיליוני שקלים (לאחר 11 ימי לחימה כאמור). ההבדל בהערכת הנזק טמון באופי הבניינים שנפגעו - במלחמת עם כלביא נפגעו מספר מגדלי יוקרה שבנייתם מחדש והשבת המצב לקדמותו עולים למדינה הון ביחס למגדלי מגורים בסטנדרט רגיל או ממוצע. הליכי השיקום של חלקם עדיין בעיצומם.

יגאל גוברין, יו"ר איגוד המהנדסים, מסביר למה הפעם ראינו פחות בניינים שזקוקים להריסה: "בסבב הקודם ראינו טילים עם ראשי נפץ גדולים של מאות קילוגרמים, ולכל טיל שלא יורט והיה נוחת היה פוטנציאל להרוס בניין שלם. אלה בהחלט טילים שיכלו להוריד בניינים וראינו כמה פגיעות כאלה. בסבב הזה האיראנים שולחים טילי מצרר, כלומר ראשי קרב מתפזרים, שכל אחד מהם הוא עם הרבה פחות חומר נפץ, ולכן הסיכוי שבניין ייהרס לחלוטין הוא קטן מאוד. יכולים להיות נזקים אבל לא ברמה של הרס של בניינים שיצטרכו הריסה ובנייה מחדש".

"מצד שני", אומר גוברין, "הפיזור הגדול הוא בעייתי. פוטנציאל הפגיעה באנשים וברכוש הוא יותר גדול כי זה מגיע ליותר מקומות. אם אדם נפגע מהפצצה או מהרסיסים זה יכול להיות מסוכן מאוד כפי שראינו אתמול ביהוד - הבניין לא קרס והעובדים נפגעו מרסיסים. אבל נזקים שמחייבים הריסה זה יהיה נדיר מאוד. מבחינת השמירה על החיים חשוב מאוד להתמגן ולהישאר במרחב מוגן - כי פגיעות של הדף ורסיסים נשאר כפי שהיה".

נכון להיום הפגיעות המרובות ביותר נרשמו במוקד רשות המסים בתל אביב, שם הוגשו 4,609 תביעות נזק. במוקד אשקלון של רשות המסים, המטפל בזירות של בית שמש ובאר שבע הוגשו 3,664, במוקד ירושלים הוגשו 181 תביעות, בעכו - 494 ובמוקד טבריה - 167.

צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, מלווים במהנדסים ושמאים, נמצאים מאז תחילת המלחמה בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו, בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות הפועלים בשטח. נכון להיום פועלים 63 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ - 29 מהצוותים נמצאים באזור המרכז, 19 צוותים באזור בית שמש, באר שבע ואשקלון ועוד 9 צוותים נמצאים באזור הצפון. בנוסף, 6 צוותים של מס רכוש נמצאים במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים ומסייעים להם בהגשת תביעות.

בשבוע שעבר, עם פרוץ המלחמה, נפתחה האפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30 אלף שקלים. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 1,367 תביעות במסלול זה.