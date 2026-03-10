הממשלה תאשר היום (ג') הקצאת כספים קואליציוניים שיעמדו השנה על כ-5 מיליארד שקל מתוך תקציב המדינה.

בהצעת המחליטים שתובא לאישור הממשלה נכתב כי סעיף מוסדות תורניים יזכה ל-1.5 מיליארד שקל, 257 מיליון שקל נוספים יוקצו "לטובת הביטחון התזונתי במשרד הרווחה" - תווי המזון שמזוהים עם מפלגת ש"ס. 92 מיליון שקל יוקצו להשתתפות בתשלומי הורים לחינוך הממלכתי דתי ו-78 מיליון שקל לרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי. 87 מיליון שקל יוקצו למענקים ביטחוניים ליישובים ביהודה ושומרון. בין יתר המשרדים המתוקצבים מצויים משרד המורשת, המשרד למשימות לאומיות, החינוך, הדתות, הרווחה והבריאות.

רק בשבוע שעבר הציגו במשרד האוצר את עקרונות התקציב והגירעון בפני ועדת הכספים של הכנסת על רקע מבצע "שאגת הארי". אז הסבירו באוצר כי "כבר עכשיו ניכר שמבצע מעין זה יקשה מאוד על הממשלה לעמוד במטרותיה הפיסקליות ויש לצמצם את הנזק הפיסקלי של המבצע על ידי נקיטת צעדים אחראיים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודה בתדרוך לעיתונאים שיעד הגירעון שנקבע ל-3.9% ייפרץ עוד לפני שיאושר התקציב בכנסת. למרות כל זאת, בממשלה יצביעו על הכספים הקואליציוניים במלואם ולא חל בהם קיצוץ.