למה האיראנים משגרים פחות טילים?

בתקופת המלחמה, מדור המשרוקית של גלובס יתמקד בביאור סוגיות אקטואליות ובמתן הסברים עובדתיים על ענייני השעה, בצד בדיקות של אמירות אקטואליות

היקף הירי מאיראן קטן משמעותית ביחס לתחילת המבצע. זה מעיד על עוצמת הפעילות של חיל האוויר הישראלי, אבל גם על כניסה למערכה של שחקנית חדשה־ישנה

כמה זמן עוד נשב במרחבים המוגנים? לרוב אנחנו מנסים לדלות רמזים על מועד סיום המלחמה מהתבטאויות של בכירים ישראליים ואמריקאיים, אבל אלה לא תמיד קונקרטיות - או אפילו עקביות - די הצורך. אך השאלה הזאת מושפעת לא רק מההתקפות הישראליות־אמריקאיות, אלא גם מיכולת העמידה של האויב. ואחת הדרכים להעריך אותה, היא מידת השימוש בכלי המלחמה העיקרי שלו - במקרה שלנו, שיגור טילים.

נתחיל מהנתונים. לפי המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), איראן פתחה את המערכה בשתי יממות של עשרות מטחים על ישראל, כאשר ביום הראשון (28 בפברואר) היא שיגרה 44 כאלה וביום השני 55. אלא שאז מספר המטחים צנח דרמטית, וביום השלישי הוא כבר עמד על 16.

באופן גס, מגמת הירידה הזאת המשיכה עד 6 במרץ, היום השביעי למבצע (יום שישי האחרון) - אז נרשמו 7 מטחים לעבר ישראל. אך מכאן המספר שוב עלה, ובשלושת הימים הבאים הוא עמד על בין 10 ל־12 מטחים ביום.

אז מה אפשר ללמוד מזה? לפי אורנה מזרחי, חוקרת בכירה ב־INSS, הדבר מעיד על "המצב הקשה של איראן". לפי פיקוד המרכז של ארה״ב, שיגורי הטילים האיראניים ירדו ב־86% בתוך ארבעה ימים. בוול סטריט ג'ורנל הציגו את נתוני ACLED, מלכ"ר אמריקאי שמתמחה באיסוף נתונים על סכסוכים אלימים ברחבי העולם, לפיהם הייתה ירידה של 80% באירועי ירי טילים מאיראן. "הדגש של איראן כעת הוא על התמדה, לא על נפח" - צוטט בדיווח חסן אל־חסן, עמית בכיר במכון הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים ופרשן מדיניות חוץ לשעבר של יורש העצר של בחריין.

אבל מזרחי מסבירה שזו רק תמונה חלקית. לטענתה, חשוב לבחון את הדברים ביחד עם הזירה הלבנונית: "יש סוג של תיאום בין חיזבאללה לאיראן. המגמה העיקרית היא של ירידה בירי מאיראן ושל עלייה בהיקף הירי מלבנון. יש פה חיבור של כוונות עם יכולות, ואני מוצאת שיש קורלציה בין הדברים".

יחד עם זאת, מזרחי מדגישה שחשוב גם לקחת בחשבון את פעילות צה"ל - ציד המשגרים בשתי החזיתות וההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון - שמנטרלת מראש חלק מאיום הטילים. כך גם אמר לנו לאחרונה תא"ל (מיל') רן כוכב (רנכו), לשעבר מפקד ההגנה האווירית ודובר צה"ל: "חיל האוויר השקיע עשרות מטסים במה שנקרא ציד טק"ק (טיל קרקע־קרקע), כי הוא מבין שמה שמפריע ומאיים על עורף הישראלי כרגע זה לא הגרעין או הממשל האיראני אלא הטילים. אחרי מהלך הפתיחה של עריפת המנהיגים, מתעסקים הרבה במניעת שיגורים".