מינוי חמינאי הבן רומז שאיראן מכוונת למלחמה ארוכה מול ארה"ב וישראל

מוג'תבא חמינאי, בנו של האייתוללה עלי חמינאי שחוסל, מונה למנהיג העליון החדש של איראן, למרות התנגדותו המפורשת של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. האם מדובר באיתות לכך שטהרן אינה מתכוונת לסגת במלחמה נגד ארה"ב וישראל?

● טראמפ משקיע מיליארדים במלחמה. מה יגרום לו לעצור אותה?

● איראן מינתה מנהיג מת? הקונספירציה החדשה ברשתות החברתיות

הצבתו בתפקיד של מוג'תבא ח'אמנאי - שמרן המקורב זה מכבר למשמרות המהפכה האסלאמית של איראן - מראה כי מאמציו של טראמפ עד כה להכניע את המשטר נכשלו. נראה גם כי המינוי חיזק את הגורמים הקיצונים ביותר במשטר האיתוללות, לאחר שהפלגים המתונים והרפורמיסטיים יותר נדחקו לשוליים במשך זמן רב. מומחים מעריכים שחמינאי הבן צפוי לנקוט עמדה לעומתית כלפי המערב.

מסר לארה"ב ולישראל

המינוי של המנהיג העליון החדש שולח מסר ברור שהוא לא מתכוון לתת לטראמפ זכות וטו על ההחלטה מי ינהיג את איראן. הנשיא האמריקאי אמר לאתר החדשות אקסיוס בשבוע שעבר שבנו של חמינאי "אינו מקובל עליו", אך טהרן התעלמה ומינתה אותו בכל זאת. "עלייתו של הבן מרמזת על המשך אותה אסטרטגיה ישנה: דיכוי מבית והתנגדות כלפי העולם", אמר סאנם וקיל, מנהל תוכנית המזרח התיכון וצפון אפריקה במכון המחקר הבריטי Chatham House.

חמינאי נכנס לתפקיד לאחר שאיבד במהלך התקיפות את אביו, אמו, אשתו ובנו. אם לא די בכך, ישראל הבהירה ביום ראשון כי המנהיג העליון החדש, יהיה אשר יהיה, ייחשב גם הוא למטרה לגיטימית. למרות זאת, איראן בחרה להמשיך במינוי, שכן הצגת מנהיגות דתית פעילה היא אחת הדרכים המרכזיות שבהן המשטר מאותת לאזרחיו ולעולם שהוא עדיין מתפקד.

3 נקודות על מוג'תבא חמינאי סנקציות

● ארה"ב הטילה עליו סנקציות ב־2019 כשניסה לערער את היציבות האזורית אידיאולוגיה

● הוא שמרן מובהק. מומחים מעריכים שינקוט עמדה נוקשה יותר כלפי המערב דחיקת המתונים

● מינויו דחק לשוליים את הפלגים המתונים והרפורמיסטיים באיראן

"היכולת למנות מנהיג עליון חדש היוותה התרסה כלפי ציפיות האויבים", אמר עלי לריג'אני, ראש המועצה לביטחון לאומי של איראן. הוא הוסיף כי חמינאי "גדל בבית ספר של מנהיגות", ולמד שיעורים מאביו, שיסייעו לו לשלוט במדינה.

חמינאי התרחק לרוב מאור הזרקורים, ודעותיו הפוליטיות אינן ידועות. עם זאת, הוא שמר על קשר הדוק עם משמרות המהפכה. עלייתו היא גם הפעם הראשונה שבה תפקיד המנהיג העליון מועבר במסגרת שושלת משפחתית - דבר שמייסדי הרפובליקה האסלאמית גינו כאשר עלו לשלטון ב־1979. עלי חמינאי וקודמו, המייסד רוחאללה חומייני, סברו כי העברת השלטון מאבן לבן "אינה דרך האסלאם".

המנהיג העליון הוא הסמכות הפוליטית הבכירה ביותר של הרפובליקה האסלאמית, ראש הכוחות המזוינים וראש המערכת המשפטית של המדינה, והוא נחשב לסמכות הגבוהה ביותר עבור כ־200 מיליון המוסלמים השיעים בעולם. המנהיג העליון מכהן בתפקידו עד סוף ימיו.

חמינאי יצטרך להוביל את המשטר בעת שהוא עומד בפני האתגר המשמעותי ביותר שלו. משטר האיתוללות ניצב בעיצומה של מערכה עם ארה"ב וישראל, ואיראן מרחיקה רבות משכנותיה במפרץ על ידי תקיפת תשתיות קריטיות כמו שדות תעופה, שדות נפט ומתקן התפלה.

חמינאי גם יורש מדינה שהייתה במשבר עוד לפני תחילת העימות. בינואר, כוחות הביטחון שפעלו תחת הנהגתו של חמינאי האב הרגו אלפי מפגינים שקראו לשינוי משטר. המדינה, המונה כ־90 מיליון תושבים, מתמודדת עם משבר כלכלי עמוק לאחר שנים של סנקציות אמריקאיות, בין השאר בעקבות תוכנית הגרעין של טהרן.

גדל על ברכיי אביו

מוג'תבא חמינאי, בנו השני של אביו, נולד בשנת 1969, בעיר משהאד. משמעות שמו בערבית היא "נבחר". הוא נולד כאשר אביו הפך לדמות מובילה בתנועה המהפכנית נגד המלוכה של השאה מוחמד רזא פהלווי. עלי חמינאי נעצר מספר פעמים על ידי המשטרה החשאית של השאה, ובמהלך אחת הפשיטות, מוג'תבא צפה בו כשהוכה על ידי השוטרים, על פי אתר האינטרנט של המנהיג העליון.

לאחר המהפכה האסלאמית של 1979, משפחת חמינאי עברה לטהרן, שם למד מוג'תבא חמינאי בבית ספר תיכון לילדי המהפכנים הראשונים, בשעה שאביו טיפס במהירות בסולם הדרגות והפך לנשיא בשנת 1981.

"טעות גדולה" מול "תמיכה בלתי מעורערת": העולם חלוק לגבי המינוי התגובות בעולם למינויו של מוג'תבא חמינאי למנהיג העליון של איראן לא איחרו לבוא. הנשיא דונלד טראמפ אמר ל־NBC שהמינוי הוא "טעות גדולה", ובראיון ל־CBS הוסיף: "אין לי מה להודיע לו". עם זאת, הוא לא פסל שיח עם המנהיג החדש כשנשאל על כך. ישראל הלכה רחוק יותר - משרד החוץ פרסם תמונה של חמינאי האב והבן אוחזים בנשק עם הכיתוב "כמו אב, כך בן", ובצה"ל ובדרג המדיני הבהירו שהמנהיג החדש ייחשב למטרה לגיטימית. מן הצד השני של המתרס, רוסיה שלחה מסר אישי לחמינאי הבן ובו הבטחה ל"תמיכה בלתי מעורערת". זאת, כשברקע לוויינים רוסיים, על פי דיווחים בתקשורת הזרה, מספקים לאיראן מידע על מיקומי כוחות ארה"ב באזור. סין לעומת זאת, נקטה בעמדה עקרונית יותר: המינוי "מבוסס על החוקה האיראנית" והתערבות חיצונית אינה לגיטימית - ניסוח שמגן על טהרן מבלי להתחייב מעבר. שכנותיה של איראן בחרו לגבות את המנהיג העליון הנבחר. ראש ממשלת עיראק מוחמד שיאע א־סודאני בירך את חמינאי ואישר כי עיראק תעמוד לצד משטר האיתוללות, תוך קריאה לסיום הלחימה ולכיבוד ריבונות איראן. עומאן, שניסתה לתווך בין טהרן לוושינגטון עד לפרוץ המערכה הנוכחית, ברכה אף היא את חמינאי. בתימן, החות'ים כינו את המינוי "ניצחון חדש למהפכה האסלאמית ומכה קשה לאויבים".

בין השנים 1980־1988, שנות ההתבגרות המעצבות של חייו, נלחם מוג'תבא חמינאי כמו גברים צעירים איראנים רבים במלחמה נגד עיראק של סדאם חוסיין. במהלך שירותו, הוא יצר קשרים עם גורמים שונים שהפכו מאוחר יותר לדמויות בכירות במנגנון הביטחון של איראן, לרבות חוסיין טאיב, שנעשה מאוחר יותר ראש המודיעין במשמרות המהפכה, וחוסיין נג'אט, שלימים יהפוך לראש יחידת משמרות המהפכה שתפקידה לדכא מחאות בטהרן.

בשנת 2009 היה לו חלק משמעותי, באמצעות תמיכתו בטאיב - אז מפקד מיליציית הבסיג' - בדיכוי האלים של מפגיני "התנועה הירוקה" שטענו כי הבחירות נגנבו, על פי יועץ למשמרות המהפכה.

פעילותו של חמינאי משכה תשומת לב בחו"ל. ארה"ב הטילה עליו סנקציות בשנת 2019, והאשימה אותו בשיתוף פעולה הדוק, בשם אביו, עם משמרות המהפכה ומיליציית הדיכוי, הבסיג', "כדי לקדם את שאיפותיו של אביו המערערות את היציבות באזור ואת מטרות הדיכוי שלו בתוך איראן".

"עוד חמינאי"

חמינאי אינו נחשב סמכות דתית בולטת, למרות תפקידו החדש כמדריך רוחני לשיעים בעולם. כאשר אביו מונה למנהיג העליון בשנת 1989, הוא הועלה לדרגת אייתוללה כדי למלא את התפקיד. מינויו מהווה התרחקות מן המנהיגות הדתית המסורתית שהייתה חיונית להקמת הרפובליקה האסלאמית, אמרו אנליסטים ואנשים המקורבים לממשלת איראן.

"המערכת אינה מסוגלת להוביל לרפורמה למרות לחץ עצום", אמר סעיד גולקר, מומחה לשירותי הביטחון של איראן המלמד באוניברסיטת טנסי בצ'טנוגה. "כל מה שהם הצליחו למצוא היה עוד חמינאי".