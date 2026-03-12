תעודת הביטוח של קים ג'ונג און

יום למחרת תחילת התקיפות באיראן קים ג'ונג און הפגין ביטחון ונוכחות בפומבי. הנשק הגרעיני שקוריאה הצפונית כבר אוחזת בו מספק לו הרתעה. המלחמה רק צפויה לחזק את התנגדותו של הדיקטטור לשיחות עם ארה"ב על פירוק מנשק גרעיני ואף להאיץ את הרחבת הארסנל.

יום לאחר שארה"ב וישראל החלו להפציץ באיראן, מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און צעד ברחבי מפעל מלט שבו נתלו כרזות אדומות שהיללו את "העידן המפואר" של מנהיגותו.

לבוש במעיל טרנץ' מעור שחור, הדיקטטור (42) סובב סיגריה בין אצבעותיו וסקר את שורות עובדי המפעל. הוא אמר לעובדים כי הוא מתמלא במרץ מ"רוחו המרוממת של מעמד הפועלים החזק".

בעבר מבצע אמריקאי צבאי נגד מדינה אחרת - במטרה להכות במתקני הגרעין שלה ובנכסיה הצבאיים ולחסל את מנהיגה - היה מטלטל אותו קשות. קים הרחיב באגרסיביות את מאגר הנשק האטומי שלו תוך התרסה כלפי ארה"ב ומעצמות אחרות.

אלא שביקורו הרגוע להפליא של קים במפעל המחיש את היחס השונה שהנשיא טראמפ הפגין כלפי יריבים המחזיקים בנשק גרעיני. נוסף לאיראן ממשל טראמפ שם על הכוונת מדינות שאינן בעלות נשק גרעיני, כמו ונצואלה, שם ארה"ב הדיחה את ניקולס מדורו, וקובה, שם היא מבקשת להביא לשינוי המשטר עד סוף השנה.

פיונגיאנג, לעומת זאת, רואה זה מכבר בנשק הגרעיני שלה ערובה להישרדות המשטר. בכינוס פוליטי מרכזי שנערך בחודש שעבר חזר קים והדגיש כי משא ומתן על כך אינו בא בחשבון. שיחות עתידיות עם טראמפ מותנות בקבלה של ארה"ב את קוריאה הצפונית כמדינת גרעין.

קים בהשקת משחתת חדשה, בשבוע שעבר. צפה בניסוי טילי שיוט / צילום: צילום מסך יוטיוב

הריגתו של המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, והעימות המתמשך צפויים לחזק את התנגדותו של קים לכל ניסיון אמריקאי להיכנס לשיחות על פירוק נשק. הם גם יעמיקו את אמונתו כי דיפלומטיה מסוג זה נועדה בסופו של דבר לאלץ אותו לוותר על הנשק הגרעיני שלו. גורמים בממשל טראמפ אמרו כי ארה"ב שואפת למנוע מאיראן לבנות טילים בליסטיים ארוכי טווח המסוגלים לפגוע בשטחה היבשתי, או לאפשר לטהרן לחדש את פעילותה הגרעינית.

הכחישה את פיתוח התוכנית במשך שנים

על פי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גוף הפיקוח הגרעיני של האו"ם, לפני התקיפות החודש לאיראן לא הייתה יכולת לבנות פצצות אטום באופן מיידי. אך קוריאה הצפונית הרחיבה את הבנייה במתקן הגרעיני הראשי שלה מאז קריסת השיחות עם וושינגטון בשנת 2019.

"קים רואה שאין הרבה מה להרוויח מדיאלוג, אם אתה יריב של ארה"ב", אמר יאנג אוק, מומחה צבאי במכון אסאן לחקר מדיניות בסיאול. "בין שהוא ייכנס למגעים דיפלומטיים ובין שלא, המטרה העיקרית שלו תהיה זהה: לחזק את תוכנית הגרעין שלו".

ביקורו במפעל המלט היה ההפך המוחלט מן התגובה של אביו המנוח, קים ג'ונג איל, כאשר ארה"ב פלשה לעיראק לפני יותר משני עשורים. לאחר המהלך ההוא קים האב נשאר מחוץ לעין הציבור במשך יותר מחודש.

אך קים ג'ונג און נעשה בטוח יותר בעצמו ככל שתוכנית הגרעין של קוריאה הצפונית הפכה משמעותית יותר. במשך עשרות שנים פיונגיאנג הכחישה כי היא חותרת לפתח תוכנית כזו, עד שהודתה בפומבי בקיומה בשנת 2002. המנהיג הרחיב את ארסנל הנשק הגרעיני של המדינה בקצב המהיר ביותר, מאז שירש את התואר של אביו בסוף 2011.

על פי מכון המחקר הבינלאומי לשלום בסטוקהולם, SIPRI, ההערכה היא כי כיום יש בידי פיונגיאנג עד 50 ראשי נפץ גרעיניים וכמות חומר בקיע שמספיקה כדי לייצר עד 40 נוספים. בדוח של המכון משנת 2020 היקף המלאי הוערך ב־30 עד 40 ראשי נפץ. קוריאה הצפונית ממשיכה לבנות ולבחון טילים בליסטיים בין־יבשתיים המסוגלים להגיע עד שטחה היבשתי של ארה"ב.

קים עוקב אחר מהלכיה של ארה"ב

בתחילת כהונתו הראשונה של טראמפ שורה של שיגורי טילים ארוכי טווח וניסוי גרעיני סייעו להביא למפגש ראשון מסוגו עם קים בסינגפור. שני המנהיגים נפגשו שלוש פעמים ב־2018 וב־2019, אך קוריאה הצפונית לא ניהלה קשר רשמי עם ארה"ב כבר יותר משש שנים.

בסתיו האחרון, כאשר טראמפ ביקר בקוריאה הדרומית, קים, שמכנה את הלחץ של וושינגטון על מדינתו לוותר על הנשק הגרעיני שלה "אובססיה הזויה", התעלם מפנייתו של נשיא ארה"ב.

"תחת הסיסמה 'אמריקה תחילה' לכאורה ארה"ב פונה ללא היסוס לתוקפנות ולשימוש בכוח נגד מדינות ריבוניות", אמר קים בנאום שנשא בפני גורמים במפלגה לאחר אירועי ונצואלה אך לפני המתקפה על איראן. תוכנית הגרעין "המלאה" של קוריאה הצפונית תרתיע כל תוקפנות צבאית, הוסיף.

ביום ראשון בשבוע שעבר משרד החוץ של קוריאה הצפונית מתח ביקורת על ארה"ב בשל התקיפות הצבאיות על איראן, שלדבריו הדגישו את "תפקידה ההרסני של אמריקה בהרס השלום והיציבות העולמיים".

בינתיים מנהיג קוריאה הצפונית יכול ללמוד רבות מביצועיהם של כוחות ארה"ב בשדה הקרב, אומרים אנליסטים ביטחוניים.

תקיפות הכטב"מים והטילים מצד איראן מותחות את יכולות הצבא האמריקאי במזרח התיכון, ועלולות להביא למחסור בתחמושת למערכות ההגנה מפני טילי פטריוט ו־Thaad.

ארה"ב הוכיחה שהיא מסוגלת לפנות לאופציה הצבאית כדי לחסל את מנהיגי מדינת האויב למרות משא ומתן דיפלומטי, אמר ג'ון אוורארד, שגריר בריטניה לשעבר בקוריאה הצפונית. "קים ג'ונג און בהחלט מבחין בכך", אמר.