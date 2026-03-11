ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בנק ישראל בביקורת על התקציב: "להפחית כספים קואליציוניים"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנק ישראל

בנק ישראל בביקורת על התקציב: "להפחית כספים קואליציוניים ולהימנע ממתן הטבות מס"

בהמשך לאישור התקציב בממשלה אמש והתאמתו למלחמה, באוצר העריכו כי הצמיחה תיפגע בחצי אחוז תוצר • בבנק ישראל מעריכים היום כי הפגיעה בפעילות עלולה להיות חמורה יותר, קוראים לצמצום הכספים הקואליציוניים ויוצאים נגד הרפורמות של סמוטריץ'

אסף זגריזק 15:18
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יוסי כהן
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: יוסי כהן

בנק ישראל יוצא נגד הרפורמות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וקורא לצמצום הכספים הקואליציוניים.

אפקט הריבאונד והחשבון שיגיע: האם כלכלת ישראל תזנק גם אחרי המלחמה הזו?
לילה לבן באוצר: הגירעון נפרץ, הצמיחה שונמכה, והרפורמות נפלו מחוק ההסדרים
פרשנות | המלחמה עם איראן היא הסולם של סמוטריץ' לרדת מהעץ עליו טיפס
למרות אזהרות האוצר: הממשלה תאשר כ-5 מיליארד שקל בכספים קואליציוניים

בהמשך לאישור התקציב בממשלה אתמול והתאמתו למלחמה, באוצר העריכו כי הצמיחה תיפגע בחצי אחוז תוצר. בבנק ישראל אמרו היום (ד') כי "להערכתנו הפגיעה בפעילות אף עלולה להיות חמורה יותר. המבצע עודנו בעיצומו, ורמת אי-הוודאות בשווקי העולם נסקה, בין היתר בשל תנודתיות מחירי האנרגיה וההתפתחויות בזירה הבינלאומית".

הלילה החליטה הממשלה להגדיל את תקציב הביטחון לשנה זו ב-32 מיליארד שקל ולהקצות רזרבה נוספת בסך של כ-13 מיליארד שקל לצרכים ביטחוניים ואזרחיים למקרה של התארכות המלחמה. יעד הגירעון יעלה ל-5.1 אחוזי תוצר. יעד הגירעון המתוקן שאושר לשנת 2026 צפוי להביא לעלייה נוספת ביחס החוב, בהמשך לעלייתו בשנים 2025-2023, והוא עשוי להגיע לכ-70 אחוזי תוצר ב-2026. כך לפי בנק ישראל.

"ערב המלחמה עמד יחס החוב של ישראל על כ-60 אחוזי תוצר - רמה הדומה לזו של קבוצת מדינות קטנות, פתוחות ומתקדמות. מדינות אלה חשופות יחסית לזעזועים גלובליים, ולכן נוטות לשמור על רמת חוב מתונה שתאפשר להן מרווח פיסקלי בעת משבר. בשנים האחרונות אף נרשמה במרבית מדינות אלה ירידה נוספת ביחס החוב, בעוד שבישראל הוא עלה לנוכח האירועים הביטחוניים החריגים".

"למתן ככל הניתן את הגידול בגירעון"

עוד הדגישו בבנק כי "חשוב למתן ככל הניתן את הגידול בגירעון, כך שיתאפשר לחזור למסלול שמתכנס ליחס חוב נמוך יותר מהנוכחי, שיפחית את נטל תשלומי הריבית ויאפשר גמישות פיסקלית בהתמודדות עם זעזועים עתידיים".

ואולם לפי בנק ישראל, יעד הגירעון שנקבע בתקציב המקורי לשנת 2026 - שנבנה על בסיס ההנחה ששנת 2026 תהיה שנת "החזרה לשגרה" - היה מלכתחילה גבוה מהגירעון הדרוש להפחתת יחס החוב לתוצר, וטיפס מאז בעקבות המלחמה.

בין ההתאמות הנדרשות מציינים בבנק ישראל כי "בכלל זה רצוי, בין היתר, להפחית חלק מהתקציבים הקואליציוניים והתוספות התקציביות שאושרו השנה ולהימנע מריווח מדרגות המס והרחבת הפטור ממע"מ על יבוא אישי. ניתן יהיה לשוב ולבחון יוזמות תקציביות חדשות במסגרת הדיון על תקציב 2027, לאחר שתתבהר התמונה המאקרו-כלכלית והגאו-פוליטית.

"העובדה שהגדלת יעד הגירעון אושרה לצד הותרת הכוונה לרווח את מדרגות המס - שלה השפעה מתמשכת על יחס החוב לתוצר - אינה עולה בקנה אחד עם צורך זה.

"בנוסף, על-מנת לחזק את האמינות הפיסקלית, חשוב לוודא כי הרזרבה שאושרה לצרכים ביטחוניים ואזרחיים אכן תישמר רק לצרכים שעבורם הוגדרה ולא תוסט למטרות אחרות", נכתב בהודעת הבנק.