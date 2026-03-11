ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ לילה לבן באוצר: הגירעון נפרץ, הצמיחה שונמכה, והרפורמות נפלו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משרד האוצר

לילה לבן באוצר: הגירעון נפרץ, הצמיחה שונמכה, והרפורמות נפלו מחוק ההסדרים

בישיבת הממשלה הלילית שעסקה בהתאמות הנדרשות בתקציב המדינה בעקבות המלחמה באיראן, באוצר נאלצו להודיע כי הגירעון המתוכנן ל-2026 יזנק ל-5.1%, להנמיך את תחזית הצמיחה השנתית ל-4.7% ולוותר על רפורמות מרכזיות בחוק ההסדרים - ובהן רפורמת החלב ורפורמת מס רכוש על קרקעות פנויות

אורן דורי 09:45
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

לילה לא פשוט עבר על משרד האוצר. בשעות המאוחרות שבין יום שלישי לרביעי נאלצו באוצר להודיע כי הגירעון המתוכנן ל-2026 יזנק מרמה סבירה של 3.9% תוצר לגירעון גבוה של 5.1%, להנמיך את תחזית הצמיחה לשנה זו מ-5.2% ל-4.7% - ולוותר על רפורמות מרכזיות בחוק ההסדרים.

פרשנות | המלחמה עם איראן היא הסולם של סמוטריץ' לרדת מהעץ עליו טיפס
הרפורמה המפתיעה שנשארה בפנים: העובדים שיגדל להם בקרוב הנטו
למרות אזהרות האוצר: הממשלה תאשר כ-5 מיליארד שקל בכספים קואליציוניים

בישיבת הממשלה הלילית שעסקה בהתאמות הנדרשות בתקציב המדינה בעקבות המלחמה באיראן, הכריע ראש הממשלה בנימין נתניהו לטובת עמדת מערכת הביטחון מול האוצר. בניגוד לסיכומים קודמים עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' - כך לפחות רואים זאת באוצר - מערכת הביטחון הביאה דרישות נוספות שניפחו את החשבון ברגע האחרון.

בהתאם, תקציב הביטחון יוגדל מכ-111 מיליארד שקל שתוכננו בתקציב 2026 לכ-140 מיליארד שקל בהוצאות מזומן. בנוסף, תועמד "קופה" של 7 מיליארד שקל למקרה של צורך ביטחוני - כאשר ההערכה היא שגם כספים אלה ינוצלו עד מהרה.

בהתאם, מגבלת ההוצאה בתקציב המדינה תיפרץ, ויעד הגירעון יעלה ל-5.1%. מדובר בגירעון גבוה יותר מאשר הנתון שאיתו סיימה ישראל את 2025 (4.7% תוצר), שלא יאפשר חזרה למתווה יורד של יחס חוב-לתוצר.

במקביל, לאור הטלטלה במשק שיצר מבצע "שאגת הארי", הכלכלן הראשי באוצר הפחית את תחזית הצמיחה לשנת 2026, מ-5.2% ל-4.7%. עם זאת, באוצר הגדילו את תחזית הכנסות המדינה בכ-10 מיליארד שקל, בעקבות הפתעה חיובית בגביית המסים בחודשים ינואר-פברואר. ללא גידול זה, יעד הגירעון היה מעמיק לרמה חמורה עוד יותר של כ-5.5% תוצר.

עוד הוחלט בממשלה על פיצול מחוק ההסדרים של שתיים מהתוכניות המרכזיות של סמוטריץ' והאוצר לתקציב שנמצא בשלב הדיונים בכנסת, ואמור לעלות לאישור סופי במליאה עד סוף החודש. כך נותרה בחוץ הרפורמה לפתיחת משק החלב, כמו גם הטלת מס רכוש על קרקעות פנויות. ההכנסות הצפויות למדינה ממס הרכוש היו אמורות לממן את ההטבה לציבור במדרגות מס ההכנסה, שכעת נמצאת בסיכון ללא מקור תקציבי ברור.