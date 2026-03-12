הרווח של חברת OPC זינק. איך הגיבה המניה?

מניית OPC החלה את היום בבורסה בירידות של כ-5%, למרות דוח מוצלח יחסית שהחברה פרסמה. זמן קצר לאחר מכן, רוב הירידות נמחקו והמניה התאוששה. ע"פ הדוח, ה-EBITDA של החברה - העוסקת בייצור אנרגיה בישראל ובארה"ב, באנרגיות מתחדשות ובגז - עולה משמעותית מ-1,208 מיליון שקל ב-2024 ל-1,591 ב-2025. הרווח הנקי עולה בשיעור גבוה עוד יותר: מ-115 מיליון שקל בלבד ב-2024 ל-373 מיליון שקל ב-2025.

כל התוספת הגיעה מהרווחים מארה"ב, שכן הרווחים בישראל דווקא ירדו מעט: ה-EBITDA ירדה מעט מ-639 מיליון שקל ל-611 מיליון. זאת, בשל העובדה שתחנת הכוח במישור רותם הייתה בתחזוקה ושדרוג, כולל החלפת חלקים שנדרשת פעם ב-12 שנה. ביצועי התחנה אמורים כעת להשתדרג, אך זה הביא לירידה זמנית ברווחים, בעיקר ברבעון הרביעי.

מרבית הרווחים הגיעו ספציפית מענף הייצור בגז טבעי בארה"ב, שב-OPC מכנים "Energy Transition". זאת, בשל זינוק דרמטי במחירי הזמינות ברשת PJM האמריקאית (הגדולה ביותר בארה"ב). תחנות גזיות זמינות לאורך כל היממה, מה שמביא לכך שהצורך האדיר בזמינות של רשת החשמל האמריקאית, על רקע מהפכת ה-AI והקמת חוות שרתים, משתלמת להם במיוחד. גם מחיר האנרגיה עצמה נמצא בעלייה.

ענף המתחדשות, לעומת זאת, דווקא ירד מעט ברווחיות שלו, מ-112 מיליון שקל ב-2024 ל-105 מיליון שקל בלבד. על פי OPC, זה נובע בעיקר מסיבה חשבונאית: הם צמצמו את הבעלות שלהם בחלק מהפרויקטים ב-33% על ידי הכנסת שותף חדש, מה שהביא להם הכנסות חד פעמיות של כ-300 מיליון דולר. זה כמובן ישמש להשקעות נוספות, אך בטווח הקצר - ה-EBITDA של אותם הפרויקטים יורדת. בנוסף, OPC חוזה עליה ברווחיות שלה ב-2026, אך לא נוקבת במספר ספציפי.

צפי להקמת תחנת כוח בחדרה

בדוחות שלה, OPC מדגישה את צבר הפיתוח הגדול שלה בארה"ב, שצפוי בחלקו להספיק להגיע ל-Safe Harbor, לפני שיתבטלו הטבות המס המשמעותיות לאנרגיות מתחדשות. הטבות אלו התחילו בתקופת ממשל ביידן אך בוטלו בממשל טראמפ, לפרויקטים שבנייתם תסתיים אחרי 2028.

בישראל, OPC צפויה להקים תחנת כוח משמעותית בגז בחדרה. זאת, לאחר מאבק פוליטי שהסתיים בהתחייבויות סביבתיות משמעותיות מצידה של OPC. לפרויקט זה עדיין אין סגירה פיננסית, אך מתקיים מו"מ מול בנק לאומי על התנאים שלו. החברה חוזה שהיא תוכל להתחיל להקים אותו עוד ב-2026. בנוסף, OPC תקים תחנת כוח עבור מפעל אינטל בקרית גת שכעת מקודם בוות"ל, ופרויקט סולארי גדול ברמת בקע, שגם עליו היא מנהלת מו"מ לסגירה פיננסית - עם בנק הפועלים.