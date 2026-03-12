הפצ"ר הורה למחוק את כתבי האישום בפרשת שדה תימן

הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, הורה היום (ה') על ביטול כתב האישום נגד חמשת משרתי המילואים בפרשת "שדה תימן", לאחר בחינה מחודשת של הראיות וההתפתחויות שחלו מאז הגשתו.

בצה"ל הסבירו כי ההחלטה התקבלה בין היתר בשל מורכבות התשתית הראייתית, שחרורו של העציר הביטחוני לעזה במסגרת עסקת החטופים - והשלכות הדבר על האפשרות להעיד אותו בבית הדין.

בנוסף ציינו בצה"ל כי הצטברו נסיבות חריגות שנוגעות להתנהלות גורמים במערכת האכיפה בפרשה, ובהן פרסום חומרים והחקירה שנפתחה בנושא ההדלפות.

לפי ההחלטה, שילוב הנסיבות - לצד קשיים פרוצדורליים בקבלת חומרי חקירה רלוונטיים - פוגע בזכות הנאשמים להליך הוגן, ולכן מצדיק את ביטול כתב האישום.

הרקע לפרשה

החקירה בפרשת "שדה תימן" נפתחה ביולי 2024 נגד חיילי מילואים ששירתו במתקן המעצר בדרום. החיילים נעצרו ונחקרו בחשד לביצוע עבירות אלימות חמורות כלפי עציר ביטחוני שהוחזק במקום. מעצרם עורר סערה ציבורית רחבה, ובמהלך המחאות אף נרשמו פריצות לבסיסים צבאיים.

בהמשך פורסמו חומרים מתוך תיק החקירה, ובהם קטעים מסרטון האבטחה שתיעד את האירוע לכאורה וכן תוצאות בדיקות פוליגרף של חלק מהחשודים. הפרסומים עוררו ביקורת, ובעקבותיהם נפתחה בדיקה לאיתור הגורם שהדליף את החומרים.

בחודש פברואר 2025 החליטה הפרקליטות הצבאית להגיש כתב אישום נגד חמישה מהחיילים בעבירות אלימות. אולם בהמשך התפתחויות נוספות טלטלו את התיק - ובהן פתיחת חקירה פלילית במשטרה נגד הפצ"רית הקודמת, יפעת תומר-ירושלמי, בחשד להדלפת חומרי החקירה ואף שיבוש הבדיקה בנושא.

הקשיים בתיק

בהחלטת הפצ"ר נכתב כי גם מלכתחילה התשתית הראייתית בתיק הייתה מורכבת. בין הראיות המרכזיות היו עדותו של העציר הביטחוני, סרטון האבטחה שתיעד את אזור הכליאה ומסמכים רפואיים על מצבו לאחר האירוע. עם זאת, הסרטון אינו מציג באופן חד-משמעי את המעשים המיוחסים לנאשמים, וחלק ניכר מהמתרחש מוסתר.

עדותו של העציר, שהייתה אמורה לחזק את הראיות, לוותה אף היא בקשיים לאחר שנרשמו שינויים בגרסאות שמסר לגורמים שונים. באוקטובר 2025 שוחרר העציר לרצועת עזה במסגרת עסקת שחרור החטופים - מהלך שכאמור הקשה משמעותית על אפשרותו להעיד בבית דין צבאי.

בפרקליטות ציינו כי בנסיבות אלה קיים קושי ממשי להוכיח את האישומים ברף הפלילי הנדרש, וכי המשך ניהול ההליך עלול לפגוע בזכות הנאשמים להליך הוגן.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12