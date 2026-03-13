במבט מבחוץ נראה ששוק הרכב הסיני הוא שוק "מערבי" משוכלל. עשרות יצרניות מתחרות בו עם מאות מותגים, מנהלות ביניהן מלחמת מחירים וקרבות יוקרה טכנולוגיים, מנפיקות את עצמן בבורסות בסין ובשאר העולם ומאמצות גינונים מערביים. אבל מאחורי הקלעים נמצאת "ההשגחה העליונה" של מפלגת השלטון, ששולטת בשוק באמצעות חוטים סמויים וגלויים - החל מרמת אישור ייצור לדגמים בודדים ועד להתוויית אסטרטגיה ארוכת טווח.

לשיטה הזו יש יתרונות. בשנת 2019, למשל, נתח השוק של כלי הרכב החשמליים ורכבי הפלאג־אין בסין היה זניח, כ־5.4% בלבד מסך המכירות. אבל ב־2021 הציגה הממשלה את תוכנית החומש ה־14 ובה הנחתה לכל התעשייה להאיץ את הפיתוח של כלי רכב חשמליים וסוללות עם ליווי ממשלתי בכל החזיתות.

כל היצרנים המקומיים קפצו לדום מתוח והחלו במסע ארוך, שבסיומו תופס כיום הפלח הזה כמעט 50% מהשוק הסיני הענק ומרחיב בקצב מואץ את שליטתו גם בשוקי היצוא הגלובליים. התהליך הזה לא פסח על ישראל, שבה החזיקו הסינים ב־2021 בנתח של פחות מ-5% מהמכירות ובינואר-פברואר 2026 כבר הגיע חלקם בשוק לכ־40%.

אחד מסודות ההצלחה של היצרנים הסינים הוא קיצור דרמטי של זמני פיתוח הרכב, שמאיץ את קצב ההשקה של דגמים חדשים. דוגמה טובה הוא היצע הדגמים של המותג MG מבית סאייק (SAIC). באתר החברה בישראל יש כיום היצע מאתגר של לא פחות משלוש משפחות של דגמי SUV משפחתיים וזה עוד לפני סדרת IM שממותגת בנפרד אבל ההיצע שלה משיק.

משפחת הדגמים החדשה מבניהן היא סדרת ה־S, שנחתה כאן בינואר. דגם S6, שעומד כאן למבחן, הוא הדגם האמצעי במשפחה.

עיצוב חיצוני

חיצונית הרכב מאמץ את שפת העיצוב המוכרת ונטולת הסיכונים של המותג MG. העיצוב משלב משטחים עגלגלים וזורמים וכמה זוויות חדות בחרטום, שמזכיר את ה־MG4 בזכות פנסים צרים ומלוכסנים וגריל חסום עם משטחים מושחרים מצדדיו.

גובה גג מתון יחסית (1.66 מ') ביחס לאורך נכבד (כ־4.7 מ') מעניק לרכב פרופיל צד של מכונית סטיישן מגודלת עם עמודי גג קדמיים ואחוריים בשיפוע מתון, משטחי שמשות גדולים וקשתות גלגלים קלאסיות. עיצוב הזנב די תקני, ללא אלמנטים שנחרטים בזיכרון. בסך הכל זה רכב עם ממדים מכובדים שמקרין סטטוס, אבל העיצוב לא מותיר חותם על סביבתו.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים מתבצעת דרך מפתן בגובה נוח. המושבים הקדמיים ממוקמים בגובה סביר מעל פני הכביש ומעניקים ליושבים בהם ראות טובה לכל הכיוונים. מרחב הראש מלפנים ומאחור טוב, אם כי נתקלנו בנדיבים ממנו בפלח. המושב האחורי רחב מספיק עבור שני מבוגרים ונספח, ובסיס גלגלים באורך 2.83 מ' ביחד עם רצפה שטוחה מייצרים הרבה מרחב לתנועת הרגליים.

תא המטען רחב ועמוק. נפחו, 493 ליטר, לא מוביל בקבוצה אבל עדיין שימושי עבור משפחות פעילות. כגיבוי יש גם תא מטען קדמי בנפח שימושי של 124 ליטר.

גם עיצוב הפנים מאמץ גישה "בטוחה" ומוכרת. האלמנט הבולט הוא קונסול מרכזי מורם שמתרחב בתצורת האות T ממשענת המרפקים של הנוסעים הקדמיים ועד לדיפוני הדלתות. קווים העיצוב רכים וסימטריים, פתחי האוורור ממוקמים היטב והמסך של לוח המחוונים מוטמע בתוך דיפון משלו ולא נראה כמו תוספת חיצונית.

רוב חומרי הדיפון רכים ויש לא מעט מתגים מתכתיים קרירים, אבל כבר פגשנו בפלח דגמים שהשקיעו יותר ביצירת תחושה יוקרתית. בידוד הרעשים אפקטיבי עד סביבות 120 קמ"ש ולאחר מכן חודרות לתא לא מעט אוושת גלגלים ורוח.

הנדסת האנוש מתוכננת היטב ובולט בה הניסיון הרב שצברה MG מול לקוחות אירופאים. השליטה המרכזית מתבצעת באמצעות מסך מגע חד בגודל סביר עם תפריטים גדולים וברורים ואפשרויות לקיצור דרך שימושיים. כגיבוי יש גם כמה מתגים פיזיים לשליטה מהירה במערכת הקול ובמיזוג ובורר מצבי נהיגה סיבובי במרכז הקונסול. גם השליטה בפתחי האוורור ידנית ויש מערכת פיקוד קולי די יעילה.

האבזור התקני נמצא בקצה הגבוה של הסקאלה וכולל בין השאר גג פנורמי עם כיסוי חשמלי נגלל, ריפוד עור, מושבים חשמליים, חימום גם למושבים האחוריים, תצוגה עילית, דלת אחורית חשמלית ועוד.

מנוע וסוללה

ה־S6 משווקת בישראל בתצורה של מנוע אחורי בודד או עם שני מנועים והנעה כפולה, לשתיהן סוללה של 77 קילוואט-שעה. הגרסה החד־מנועית שבה נסענו מייצרת 245 כ"ס וכ־36 קג"מ, ועם תאוצה מאפס ל־100 ב־7.3 שניות היא די מייתרת את הגרסה עם שני המנועים שמייצרת 360 כ"ס. התאוצות נמרצות גם בשיפועים תלולים עם מטען מלא של נוסעים וקל מאוד להעפיל למהירויות שיוט שמשאירות מאחור את חוקי התנועה.

על הכביש

נאמנה למורשת הבריטית של המותג MG, קבוצת SAIC מבצעת באירופה את רוב הנדסת השלדה של דגמי הדור החדש שלה וזה בהחלט ניכר על הכביש. ההיגוי מאוזן, זריז ומעביר היזון יותר מאשר אצל כל המתחרים בפלח הזה. למרות משקל עצמי של כ־1.9 טונות לפני נוסעים ומטען, העברות המשקל בפניות מתבצעות ברהיטות, נטיית הגוף מזערית והנהג מרגיש מחובר לרכב גם על כבישים מפותלים.

נוחות הנסיעה סבירה במהירויות בינוניות וגבוהות אבל המתלים מגיבים בצורה די מגושמת לסדרה של מהמורות עירוניות איטיות. כפי שכתבנו בעבר זו תופעה מוכרת היטב בכלי רכב חשמליים כבדים, שנובעת בין השאר משימוש בחישוקים גדולים וריכוך של בולמי הזעזועים. במקרה הזה 20 אינץ' עם צמיגים בחתך נמוך, שנראים מצוין אבל קצת קשה להצדיק אותם בקטגוריה המשפחתית.

היינו מצפים מ־MG גם להרים את הראש מעל ההמון הסיני בכל הנוגע לפולשנות ולאגרסיביות של מערכות "הסיוע האקטיבי בנהיגה" שברכב, במיוחד מערכת השמירה על הנתיב. בפועל פשוט מומלץ לכבות אותן לפני כל נסיעה.

מחיר

ה־MG S6 בגרסה החד־מנועית עולה כיום 179 אלף ומגיע עם אחריות מלאה לשבע שנים ועד שמונה שנים על הסוללה. הוא מציע תמורה מכובדת לכסף בכל הנוגע לשימושיות, טווח נסיעה גבוה מהממוצע בפלח המחיר הזה ואבזור תקני. אבל הוא צריך גם להתמודד בסביבה רוויה באיומים תחרותיים מצד דגמים חשמליים סיניים לצד גדודים של רכבי פלאג־אין והייבריד. אתגר לא פשוט.

